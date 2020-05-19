В противном случае президент США грозит окончательно лишить организацию финансирования.

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Дональд Трамп написал письмо главе ВОЗ Адханому Гебрейесусу, в котором пригрозил организации лишить её финансирования, если та в течение 30 дней не изменит свою структуру. Текст письма президент США опубликовал в Твиттере.

Он обвиняет организацию в том, что она игнорировала сообщения о распространении Covid-19 в китайском Ухане в декабре 2019 года «и даже раньше», не справилась с проверкой данных, которые «противоречили официальной позиции КНР», распространяла неверную информацию о болезни. Президент также напомнил про критику ВОЗ своего решения закрыть границы США с Китаем.

Очевидно, что ошибки, которые повторяете вы и ваша организация во время пандемии, обошлись миру слишком дорого. Дональд Трамп президент США

По его мнению, единственный путь ВОЗ сейчас — показать свою независимость от Китая. Трамп отметил, что его администрация уже начала переговоры об изменении структуры организации. В случае, если ничего не изменится в течение 30 дней, президент пригрозил лишить ВОЗ финансирования на постоянной основе и пересмотреть членство США в ней.

США приостановили финансирование ВОЗ 14 апреля. Тогда Трамп обвинил организацию в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.

По данным Университета Джонса Хопкинса к 19 мая, в США Covid-19 заразились 1,5 миллиона человек, погибли 90,3 тысячи человек.