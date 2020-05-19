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Ольга Щербинина
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Трамп потребовал у ВОЗ доказать независимость от Китая и изменить структуру в течение месяца Материал редакции

В противном случае президент США грозит окончательно лишить организацию финансирования.

27 комментариев
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Дональд Трамп написал письмо главе ВОЗ Адханому Гебрейесусу, в котором пригрозил организации лишить её финансирования, если та в течение 30 дней не изменит свою структуру. Текст письма президент США опубликовал в Твиттере.

Он обвиняет организацию в том, что она игнорировала сообщения о распространении Covid-19 в китайском Ухане в декабре 2019 года «и даже раньше», не справилась с проверкой данных, которые «противоречили официальной позиции КНР», распространяла неверную информацию о болезни. Президент также напомнил про критику ВОЗ своего решения закрыть границы США с Китаем.

Очевидно, что ошибки, которые повторяете вы и ваша организация во время пандемии, обошлись миру слишком дорого.

Дональд Трамп
президент США

По его мнению, единственный путь ВОЗ сейчас — показать свою независимость от Китая. Трамп отметил, что его администрация уже начала переговоры об изменении структуры организации. В случае, если ничего не изменится в течение 30 дней, президент пригрозил лишить ВОЗ финансирования на постоянной основе и пересмотреть членство США в ней.

США приостановили финансирование ВОЗ 14 апреля. Тогда Трамп обвинил организацию в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.

По данным Университета Джонса Хопкинса к 19 мая, в США Covid-19 заразились 1,5 миллиона человек, погибли 90,3 тысячи человек.

#новости #covid19 #сша

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27 комментариев
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alex twit

6

Давно пора разогнать эту провиннипуховскую шарашкину контору

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Юрий Истомин

alex
4

Ты про администрацию Трампа?

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Сергей Васильев

Юрий
1

последовательно выступаешь против Китая

каждый твой шаг освещает ТЖ

в комментах вдруг кто-то называет твою администрацию прокитайской без всяких оснований

лайк от Александры Хотимченко

Ответить

Yuri Miller

0

Тупое животное. Ему следует спросить со своего CDC (ЦКЗ), что именно ОН сделал против распространения эпидемии в Америке.

Ответить

Yuri Miller

Yuri
6

Написал ему в твиттере.

Ответить

Dmitry Sursin

Yuri
1

Фига ты общительный. А когда работаешь?

Ответить

Yuri Miller

Dmitry
1

когда не комментирую. работа она в компе знаешь. надоело работать (тоже писанина, перевод текста) и комментирую, троллю, развлекаюсь. надоело троллить, возвращаюсь к работе.

Ответить

Yuri Miller

Dmitry
0

а прикольно что президенту США можно написать в Твиттере. Ну не прямо, а в контексте ответа на его твит. А Путину так можно ответить на что-то?

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Иван Семёныч

1
Ответить

Сергей Лукин

Иван
2

Ух ты, оригинал мема. Я несколько дней назад пытался найти его в гугле и яндексе, а находил только убогие переделки и это

Ответить

Георгий Подольский

Сергей
0

В гугле вторая картинка по запросу барнаул алтайский край. Качество не очень, поэтому в похожих картинках можно найти хорошую из твиттера.

Ответить

Litnikov Danil

2

А что могла сделать воз раньше?

Ответить

Yuri Miller

Litnikov
0

хоть что-то. Технически, почитал описание эпидемии, если 10% населения больно, тогда это эпидемия. Вот непонятно, в каком месте и где эпидемия. А что, 700 миллионов человек по миру болеет? Да ведь это ЗАГОВОР

Ответить

Odin Dodin

1

кто о чём ,а трамп о китае.

Ответить

Yuri Miller

Odin
0

Да неужели непонятно? 1. Америка начала торговую войну против Китая. 2. Китай ответил биологическим оружием.

Ответить

Sam Lowry

Yuri
0

Выстрел во врага сквозь свою голову? Логично!

Ответить

Yuri Miller

Sam
0

логично. Китайцев миллиард, уж выживут. А остальным знатно достанется.

Ответить

Mykola Glushchenko

1

Дональд Трамп написал письмо главе ВОЗ Адханому Гебрейесусу, в котором пригрозил организации лишь её финансирования

Ошибка в лишь

Ответить

Michael Smith

1

Деда поперло с гидроксихлорохина
Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме, что недавно начал принимать гидроксихлорохин - который, как предупреждают эксперты, может быть небезопасным, - для предотвращения заражения коронавирусом.

Ответить

Litnikov Danil

Michael
0

Он его год дубасить собирается?

Ответить

Michael Smith

Litnikov
0

Хз, но это почище бэджика Пескова, с которого все угорали
"Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь", - сказал Трамп.

Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.

На вопрос о доказательствах эффективности препарата Трамп ответил: "Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".

Ответить

Херон Перестон

1

современная американская дипломатия:
-мы прекращаем финансирование
-ну вообще-то не прекращаем, а будем вносить столько же сколько китайцы 
-не, я передумал, все таки прекращаем
-ладно, даю вам последний шанс, только при паре условий 

что-то напоминает... 

Ответить

Michael Smith

Херон
0

Это уже давно идет, началось еще с "красной линии" Обамы
измельчали политики

Ответить

Евгений Клочков

1

твиттеровский дедушка активно пытается выдать свои коричневые штаны за чужие, кто ж ему мешал еще раньше с опорой на своих спецов признать ковидлу опасной

Ответить

Andrii Ivzhenko

1

Сам в лужу сел, а теперь назначил крайнего

Ответить

Serg Bootlegger

0

Ну логично просить пояснить у тех, кому платишь

Ответить

Летний динозавр

0

Доказать независимость от Китая и изменить структуру в сторону зависимости от США

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