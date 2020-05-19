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В противном случае президент США грозит окончательно лишить организацию финансирования.
Дональд Трамп написал письмо главе ВОЗ Адханому Гебрейесусу, в котором пригрозил организации лишить её финансирования, если та в течение 30 дней не изменит свою структуру. Текст письма президент США опубликовал в Твиттере.
Он обвиняет организацию в том, что она игнорировала сообщения о распространении Covid-19 в китайском Ухане в декабре 2019 года «и даже раньше», не справилась с проверкой данных, которые «противоречили официальной позиции КНР», распространяла неверную информацию о болезни. Президент также напомнил про критику ВОЗ своего решения закрыть границы США с Китаем.
По его мнению, единственный путь ВОЗ сейчас — показать свою независимость от Китая. Трамп отметил, что его администрация уже начала переговоры об изменении структуры организации. В случае, если ничего не изменится в течение 30 дней, президент пригрозил лишить ВОЗ финансирования на постоянной основе и пересмотреть членство США в ней.
США приостановили финансирование ВОЗ 14 апреля. Тогда Трамп обвинил организацию в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.
По данным Университета Джонса Хопкинса к 19 мая, в США Covid-19 заразились 1,5 миллиона человек, погибли 90,3 тысячи человек.
Давно пора разогнать эту провиннипуховскую шарашкину контору
Ты про администрацию Трампа?
последовательно выступаешь против Китая
каждый твой шаг освещает ТЖ
в комментах вдруг кто-то называет твою администрацию прокитайской без всяких оснований
лайк от Александры Хотимченко
Тупое животное. Ему следует спросить со своего CDC (ЦКЗ), что именно ОН сделал против распространения эпидемии в Америке.
Написал ему в твиттере.
Фига ты общительный. А когда работаешь?
когда не комментирую. работа она в компе знаешь. надоело работать (тоже писанина, перевод текста) и комментирую, троллю, развлекаюсь. надоело троллить, возвращаюсь к работе.
а прикольно что президенту США можно написать в Твиттере. Ну не прямо, а в контексте ответа на его твит. А Путину так можно ответить на что-то?
Ух ты, оригинал мема. Я несколько дней назад пытался найти его в гугле и яндексе, а находил только убогие переделки и это
В гугле вторая картинка по запросу барнаул алтайский край. Качество не очень, поэтому в похожих картинках можно найти хорошую из твиттера.
А что могла сделать воз раньше?
хоть что-то. Технически, почитал описание эпидемии, если 10% населения больно, тогда это эпидемия. Вот непонятно, в каком месте и где эпидемия. А что, 700 миллионов человек по миру болеет? Да ведь это ЗАГОВОР
кто о чём ,а трамп о китае.
Да неужели непонятно? 1. Америка начала торговую войну против Китая. 2. Китай ответил биологическим оружием.
Дональд Трамп написал письмо главе ВОЗ Адханому Гебрейесусу, в котором пригрозил организации лишь её финансирования
Ошибка в лишь
Деда поперло с гидроксихлорохина
Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме, что недавно начал принимать гидроксихлорохин - который, как предупреждают эксперты, может быть небезопасным, - для предотвращения заражения коронавирусом.
Он его год дубасить собирается?
Хз, но это почище бэджика Пескова, с которого все угорали
"Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь", - сказал Трамп.
Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.
На вопрос о доказательствах эффективности препарата Трамп ответил: "Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".
современная американская дипломатия:
-мы прекращаем финансирование
-ну вообще-то не прекращаем, а будем вносить столько же сколько китайцы
-не, я передумал, все таки прекращаем
-ладно, даю вам последний шанс, только при паре условий
что-то напоминает...
Это уже давно идет, началось еще с "красной линии" Обамы
измельчали политики
твиттеровский дедушка активно пытается выдать свои коричневые штаны за чужие, кто ж ему мешал еще раньше с опорой на своих спецов признать ковидлу опасной