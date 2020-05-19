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Артём Мазанов
1395

«Макдоналдс» на время карантина установил пять камер в московском ресторане, транслирующих работу сотрудников на кухне Материал редакции

Компания впервые установила веб-камеры в ресторане — чтобы потребители могли следить, как сотрудники соблюдают меры безопасности.

16 комментариев
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«Макдоналдс» в России на время ограничений из-за коронавирусной инфекции Covid-19 установил в московском ресторане пять веб-камер, транслирующих работу сотрудников на кухне. Об этом компания рассказала TJ.

Камеры будут транслировать работу ресторана весь рабочий день. Компания впервые начала показывать процессы приготовления блюд на кухне — так потребители, находящиеся дома, могут следить за тем, как сотрудники соблюдают меры безопасности и стандарты качества.

Мы понимаем, что сейчас для потребителей особенно важно знать, как именно готовятся их любимые блюда, поэтому мы решили продемонстрировать полную открытость.

Ирина Коршунова
директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития «Макдоналдс» в России

Компания также рассказала о принятых из-за коронавируса мерах: в течение рабочего дня сотрудники проходят температурный контроль, работают в масках и перчатках, моют руки не реже одного раза в час. Заказы курьерам передают бесконтактно, в зоне выдачи установлены санитайзеры, курьер перед получением заказа проходит температурный контроль, а также обрабатывает руки и поверхность сумки антисептиком.

«Макдоналдс» не первая компания, которая транслирует работу сотрудников на кухне. Например, такие же камеры установлены в ресторанах «Додо Пиццы».

#новости #макдоналдс

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16 комментариев
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FOX

0

посмотрел сейчас додо, лучше бы не смотрел

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Alexander Nosov

FOX
5

Вот если не брать в расчёт зазнавшегося основателя, кому-то нравится Додо? Я люблю пиццу, ел много доставок и сетевых и ресторанных. Но там ведь тупо нечего есть. Она на вкус как столовский рис - без вкуса и сухая. 

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FOX

FOX
0

здесь нет подносов

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FOX

FOX
0

нашел все таки одного сотрудника, который в перчатках

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Петр Шебанин

FOX
7

работать можно и без перчаток если руки были продезинфицированы и моются не реже раз в пол часа-час

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Алексей Панов

FOX
4

толстишь, или правда не слышал? https://www.bezperchatok.ru

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FOX

Алексей
1

но там чувак на свою мобилу фоткает

Ответить

FOX

FOX
0

вот другой 

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FOX

Алексей
–1

про эту фичу реально не знал

Ответить

theomism

1

*картина из fight club, на кот. тайлер дерден ссыт в суп*

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Eugen T

0

Жарят

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Иван Кошкин

0

Мне же так было интересно это увидеть

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Kyler

0
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Антон Сциталов

0

С одной стороны: какая разница, что ты под камерами? Работа и есть работа. 
С другой стороны: каждая твоя погрешность, каждая минута простоя задокументирована и ты должен быть как робот за те деньги, что тебе платят. 

Я бы не выдержал работать под камерами. Стресс ужасный. 

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Антон Сциталов

Антон
0

К слову, в классе на работе стояла камера и директор периодически даже писала или звонила на уроке с напоминанием об этом. Я месяц стрессовал лишнее слово детям сказать. Но потом привык, да и директор адекватно ко всему относилась. Но вот кстати детям было совершенно пофиг на камеру. Периодически пытались шутить очень жёсткие шутоньки и мне приходилось напоминать им, что вообще за такое некоторые люди лишаются свободы и попадают в тюрьму. Собственно все эти видосы, которые в интернете и появляются, где дети творят дичь или снимают драки - подтверждение того, насколько эти самые дети не в курсе, как это работает.

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Альтернативный лолипоп

0

Посмотрел сейчас, оказывается у Hesburger в Москве только два ресторана. Жаль, у них вкусные бургеры. Макдональдс приелся.

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