Компания впервые установила веб-камеры в ресторане — чтобы потребители могли следить, как сотрудники соблюдают меры безопасности.

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«Макдоналдс» в России на время ограничений из-за коронавирусной инфекции Covid-19 установил в московском ресторане пять веб-камер, транслирующих работу сотрудников на кухне. Об этом компания рассказала TJ.

Камеры будут транслировать работу ресторана весь рабочий день. Компания впервые начала показывать процессы приготовления блюд на кухне — так потребители, находящиеся дома, могут следить за тем, как сотрудники соблюдают меры безопасности и стандарты качества.

Мы понимаем, что сейчас для потребителей особенно важно знать, как именно готовятся их любимые блюда, поэтому мы решили продемонстрировать полную открытость. Ирина Коршунова директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития «Макдоналдс» в России

Компания также рассказала о принятых из-за коронавируса мерах: в течение рабочего дня сотрудники проходят температурный контроль, работают в масках и перчатках, моют руки не реже одного раза в час. Заказы курьерам передают бесконтактно, в зоне выдачи установлены санитайзеры, курьер перед получением заказа проходит температурный контроль, а также обрабатывает руки и поверхность сумки антисептиком.