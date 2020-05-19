Теперь всех покойных будут хоронить в закрытых гробах.

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Главный санитарный врач Петербурга Наталия Бешкетова запретила церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на на предписание, поступившее в редакцию от читателей.

В документе говорится, что «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки» следует «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза».

При этом «Фонтанка» отметила, что ни на одном из официальных ресурсов эта информация не сообщалась. Горожане рассказали, что с 19 мая в Петербурге для посещений закроют морги, а крематорий не работает для прощаний с прошлой недели.

В ГУП «Ритуальные услуги» изданию заявили, что о закрытии моргов речи не идёт, но подтвердили, что закрытые гробы теперь стали обязательными для всех покойных вне зависимости от причин их смерти. Это объясняют тем, что тела «находятся все вместе».