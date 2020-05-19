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Ольга Щербинина
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В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от причин их смерти Материал редакции

Теперь всех покойных будут хоронить в закрытых гробах.

6 комментариев
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Главный санитарный врач Петербурга Наталия Бешкетова запретила церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на на предписание, поступившее в редакцию от читателей.

В документе говорится, что «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки» следует «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза».

При этом «Фонтанка» отметила, что ни на одном из официальных ресурсов эта информация не сообщалась. Горожане рассказали, что с 19 мая в Петербурге для посещений закроют морги, а крематорий не работает для прощаний с прошлой недели.

В ГУП «Ритуальные услуги» изданию заявили, что о закрытии моргов речи не идёт, но подтвердили, что закрытые гробы теперь стали обязательными для всех покойных вне зависимости от причин их смерти. Это объясняют тем, что тела «находятся все вместе».

#новости #карантинвроссии

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6 комментариев
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Георгий Турманидзе

3

Давно уже пора понять, что кремация покойных - оптимальный выбор. После смерти, кремируйте меня, а прах развейте в месте, которое я больше всего любил при жизни.

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Dmitriy Zhvakin

3
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Иван Семёныч

0

это че, такая пневмония заразная?

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FOX

0

Но если заплатить то можно

Леонид Шлыков
Мой папа заболел коронавирусом, пролежал 11 дней на ИВЛ и скончался на этой неделе. Вчера я его…
www.facebook.com
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Прикладной мангал

0

тела «находятся все вместе»

И вдруг кто-то из них чихнёт - заразятся все

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Прикладной мангал

0

Можно на трупы медицинские маски надевать, чтобы не заразили

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