Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
5528

В России зафиксировали 9263 случая заболевания Covid-19. Общее число заболевших почти достигло 300 тысяч Материал редакции

За сутки выздоровели 5921 человек, умерли — 115.

132 комментария
В закладки

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России почти достигло 300 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировано 9263 случаев заболевания Covid-19, 5921 человек выздоровел, умерли — 115.

Число заболевших за всё время выросло до 299 941. Выздоровели 76 130 человек, умерли — 2837.

Наибольшее число случаев заболевания — в Москве (149 607), на втором месте — Московская область (29 188), на третьем — Петербург (11 340).

Динамика распространения заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

Ольга Щербинина PLUS
+7363
но есть и хорошие новости
1
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 132, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 170518, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 May 2020 10:35:48 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
132 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

karl gallagyer

35

Посмотрим сколько минусов наберут котики.

Ответить

Котик Ботик

karl
11
Ответить

Sergey Volkov

karl
3

СТРЕЛЯЙТЕ В МЕНЯ, НЕ ТРОГАЙТЕ КОТИКОВ

Ответить

Котик Ботик

Sergey
7
Ответить

Raekwon The Chef

Котик
1

Что за нелюди минусят котиков? Лучше уж мне кидайте минусы, че вам сделали коты? :сс

Ответить

Котик Ботик

Raekwon
7
Ответить

Евгений Клочков

karl
–1

Держим оборону под котиками!

Ответить

Котик Ботик

Евгений
4
Ответить

Грузинский Филипп

–23

Хуйня цифры. Знакомый врач из России рассказал, что там уже 120 тысяч смертей от атипичной пневмонии. Это более реалистично

Ответить

Nikita Rodionov

Грузинский
–8

Знакомый врач не сказал тебе что ты дурачок?

Ответить

Кирилл Сосновский

Nikita
–16

Почему у него положительное кол-во лайков? Думаешь, ты самый крутой? Типа ты лучше других?

Ответить

Грузинский Филипп

Кирилл
–13

Надо срочно исправить

Ответить

Nikita Rodionov

Кирилл
–12

https://youtu.be/CtwJvgPJ9xw

Ответить

Одинаковый Данила

Грузинский
–12

Знакомая милфа сказала что у нее сын далбоеб. Его имя и фамилия - Дмитрий Орлов.

Ответить

Грузинский Филипп

Одинаковый
–14

Соболезную

Ответить

Yuri Miller

Грузинский
–13

фух ну хоть не от коронавируса, а то бы страшно было.

Ответить

Zzzzzzz

Грузинский
–18

120 миллиардов вообще-то

Ответить

Zzzzzzz

Zzzzzzz
–2

Прикольный тред, полярные мнения одинаково минусуются

Ответить

Zzzzzzz

Zzzzzzz
0

Да в чём логика

Ответить

Andrey Alyushin

Грузинский
–16

Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

Ответить

Михаил Зинчук

Грузинский
–19

опа, фейкньюс по короне, за тобой выехали

Ответить

Martin Iston

Грузинский
–20

А он вам об этом через WhatsApp или Viber сообщил?

Ответить

Святозавр

–8

Падают, падают, падают, падают цифрыыы

Ответить

Любовь Суркова

–13

Ах, какая красота, все как по линейке

Ответить

England Is My City

–16

Чудотворец плешивый 

Ответить

Живой нос

England
–13
Ответить

Vitali

–5

Это что за кремлеботы минусуют

Ответить

Vitali

Vitali
–7

Призываю всех неравнодушных победить кремлеботов, пусть хоть где-то либералы пабидят

Ответить

Sergey Volkov

Vitali
–3

диды ваявэлы

Ответить

Kyler

–14

Очередное плато

Ответить

Yuri Miller

Kyler
–11

дно

Ответить

Yuri Miller

Yuri
–9

ну дно это тоже такое плато. технически, 0 случаев коронавируса это не плато, а дно.  Так что дно это хорошо.

Ответить

Sergey Volkov

–2

Красные дни на TJ

Ответить

Умерший яд

–6

ну че раанарод!!

Ответить

Вторичный завод

Умерший
–4

Ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, пудовичок, медячок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок.

Ответить

Евгений Клочков

Вторичный
–5

Ноль, целковый, чекушка, порнушка, пердушка, засирушка, жучок, мудачок, хуй на воротничок, дурачок

Так считали наши шизопредки

Ответить

Вторичный завод

Евгений
–2

ШУЕ ППШ

Ответить

Евгений Клочков

Вторичный
–2

ШПШ САНИТАРУ ПО ЕБАЛУ

Ответить

Умерший яд

Вторичный
–7

ноль, целковый, чекушка, порнушка, пердушка, засирушка, жучок, мудачок, хуй на воротничок, дурачок, ВСё

Ответить

Вторичный завод

Умерший
–3

Кстати, РЫБНИКОВ НЕ УМЕР ОТ КОРОНААИРУСА! Все сообщения о его смерти были написаны провокаторами

Ответить

Умерший яд

Вторичный
–3

Вот всей швали моих критиков, моих завистников

Ответить

Владимир Моденов

–11

Is this минусовой апокалипсис на тж? :о

Ответить

Sergey Volkov

Владимир
–11

code red на TJ, CODE RED!!!!

Ответить

Умерший яд

Sergey
–6
Ответить

Sergey Volkov

Умерший
–7

оо обожаю рептилоида

Ответить

Умерший яд

Sergey
–6

сыглы, но минус поставил

Ответить

Sergey Volkov

Умерший
–7

<3

Ответить

Владимир Моденов

Владимир
–6

мы попали под обстрел!!!!1

Ответить

Sergey Volkov

Владимир
–1

вспышка справа!1!1

Ответить

Висингир Неважны

–14

Как наголо вруть

Ответить

Sergey Volkov

–8

ебаать всё в минусах, на TJ новый привоз токсиков ?

Ответить

Иван Семёныч

Sergey
–10

да эт они развлекаются

Ответить

Sergey Volkov

Иван
–7

походу я не вывожу уже в рофлы( старею

Ответить

Ольга Семенова

–16

Такое впервые вижу) У всех комментариев большие минуса. Фабричных натравили штоль? 

Ответить

Енот Волшебный

Ольга
–16

https://tjournal.ru/news/170518-v-rossii-zafiksirovali-9263-sluchaya-zabolevaniya-covid-19-obshchee-chislo-zabolevshih-pochti-dostiglo-300-tysyach?comment=3469931

В России зафиксировали 9263 случая заболевания…
За сутки зафиксировано 9263 случаев заболевания Covid-19, 5921 человек выздоровел, умерли — 115…
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Енот
–17
Ответить

Nikita Rodionov

–18

Был бы я госсми я бы писал прирост активных случаев - там цифры гораздо менее печальные.

Ответить

Yuri Miller

Nikita
–14

был бы ты гомосми, написал бы про прирост пассивных случаев)

Ответить

Енот Волшебный

–17

@Настя Иванова объявляй

Ответить

Вторичный завод

Енот
–22

Объявляю кровавый пандемический тред!

Ответить

Ольга Семенова

Вторичный
–19

Че там в заднице? Изолента?

Ответить

Вторичный завод

Ольга
–16

Респираторные фильтры, оттуда производится забор воздуха.

Ответить

Иван Семёныч

Вторичный
–11

а почему забор воздуха ндо обязательно из жопы производить?

Ответить

Вторичный завод

Иван
–5

Чтобы попа дышала

Ответить

Ольга Семенова

Вторичный
–15

Как же сразу-то не догадалась. 

Ответить

Грузинский Филипп

Вторичный
–9

Халальный костюм

Ответить

Первичный микроскоп

–9

вСеМ👐🏻 ДоБрОгО уТрА🌱🌱🌱💞 у КоГо НеТ 🥰🥰 КОРОНА👑 ВИРУСА🦠🦠🦠

Ответить

Вторичный завод

Первичный
–4

А У кАвО есТТь🌞🌞🌞🌞 ДОбРА and ZДРОVияA🐽🐹🤼💋💋♥️🍒🐱🐱

Ответить

Первичный микроскоп

Вторичный
–7

ПРОСТИ НАСТЯ СЛИШКОМ МНОГО ОЦЕНОК НО Я ДИЗЛАЦКНУЛ БЫ ЧЕСТНО ЧЕСТНО

Ответить

Sergey Volkov

Вторичный
–4

👍👍👍👍👍

Ответить

Raekwon The Chef

Первичный
–2
Ответить

Danya Rubik

–2

Пишу в эпичном треде!

Ответить

Минувший чувак

–10

Пишу в легендарном треде.

Ответить

Ольга Семенова

Минувший
–5

По минус 20 каждому. 

Ответить

Иван Семёныч

–5

те, кто заминусит этот комент, попадут в ад. сатана лично будет долбить их в жопу до конца времен.

Ответить

Danya Rubik

Иван
1
Ответить

Сергей Катеринич

–13

Регионы похоже в рост идут, Москва падает.

Ответить

Yuri Miller

Сергей
–13

ах ты экстремист! Москва падает? Moscow falling)

Ответить

Замечательный Даниль

–15

69

Краснодарский край просел что-то
PS. Сук, это Красноярск.
У Краснодара всё хорошо.
PSS. Красный тред без объявления, ну ёб вашу мать...

Ответить

Danil Guzev

Замечательный
–14

Краснодарск

Ответить

Аристарх Знаменский

–8

Как понял, у кого меньше всего минусов, у того больше всего плюсов?

Ответить

Джонни Голубь

Аристарх
–4

Нет, плюсов просто не существует, это иллюзия

Ответить

Анна Иванова

–12

Еще чуть-чуть

Ответить

Евгений Клочков

–13

Краснодарские снова разнообразны

Ответить

Vladislav Donets

–17

Сейчас эксперты в комментариях всё пояснят, что эти цифры значат и насколько они не реальные.

Ответить

Stanislav Martynov

–13

Цифры падают в крупных городах. В Брянске, Иркутске и т.д. они растут

Ответить

Летний динозавр

Stanislav
–9

Ща из Москвы распределим тесты по всей России. В Москве будет снижение, в регионах небольшой рост и к осени тесты закончатся и все стабилизируется.

Ответить

Роман Трусов

–14

Не помогло грозное указание императора.

Ответить

Yuri Miller

Роман
–11

нет времени на раскачку, победить коронавирус немедленно

Ответить

Vitali

–1

В эти прекрасные красные дни
Так не хватает зелени

Ответить

Висингир Неважны

–8

Да жаль што тебе родила женщина

Ответить

Иван Семёныч

Висингир
–7

кого здесь родила женщина? что за шокирующие новости?

Ответить

Алексей Вежлев

–2

Что здесь происходит?

Ответить

Кузькин отец

–9

https://echo.msk.ru/blog/aav/2644925-echo/

Блоги / ААВ-старший: Как так?
Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, честно глядя в глаза Президенту, что количество…
echo.msk.ru
Ответить

Кузькин отец

Кузькин
–9

Пруф: https://tass.ru/obschestvo/8499731

Ответить

Добровольный шмель

–4

Долой красный тред, слава зеленой революции.

Ответить

Висингир Неважны

–6

Шестёрка

Ответить

Висингир Неважны

–6

Нацисты

Ответить

Stan Majors

–6

А когдато мы смеялись над фунфыриками, а ковид такой-подержите мое пиво(((

Ответить

Sergey Volkov

–6

Люблю всех с TJ, хочется всем поставить плюс, но традиция не позволяет

Ответить

Умерший яд

–6

всё, у меня заряд закончился

Ответить

Sergey Volkov

Умерший
–4
Ответить

Роман Васильев

–7

Коммент для редтреда.

Ответить

Атлант поправил плечи

–7

ОООО, я вижу вы из 18? 

Ответить

Yuri Miller

–7

а красный тред это когда коммунисты пишут или как?

Ответить

Sergey Volkov

Yuri
–5
Ответить

Danya Rubik

Yuri
–5

@Ded Pihto призываю призрак коммунизма

Ответить

Иван Семёныч

–8

падажите, там все орут, даже царь, что в дагестане пиздец, а он тут на 14м месте только, это как?

Ответить

Висингир Неважны

–8

Продалжае

Ответить

Дмитрий Букарев

–8

No test, no party

Ответить

Грязный домогатель

–8

Бот-Минусолог натравлен на темы о ковиде на TJ

Ответить

Висингир Неважны

–9

Да теперь у вас болши нечиво своево не осталось

Ответить

Висингир Неважны

–9

Да это просто ставить нечест

Ответить

Yuri Miller

–9

они ставят минусы, они явно что-то знают чего не знаю я... надо ставить минусы. code red

Ответить

Молчаливый украинец

–9

Ебонуццо чо творится

Ответить

Ольга Семенова

–10

А теперь зеленый! 

Ответить

Висингир Неважны

–11

Ну ну

Ответить

Висингир Неважны

–12

Проста ублутки

Ответить

Yuri Miller

–13

Ой славно. Россия наконец справилась с эпидемией.

Ответить

Yuri Miller

–13

Порвались, жаль

Ответить

Дмитрий Маркин

–14

Даже нечего писать. Какие можно найти слова к этому однообразию и фарсу.

Ответить

Фактический волк

–14
Ответить

George Weiler

–14

ееееееееее красный тред

Ответить

Денис

–14

бля, это нытье про статистику становится таким заебавшим конечно, что красный тред выглядит даже оправдано, ахах.

Ответить

Иван Семёныч

Денис
–8

похоже, ты любишь боль, раз продолжаешь это все читать

Ответить

Денис

Иван
–5

я че, рыжий, что ли, чтобы это все адекватно и не комментируя игнорировать 

Ответить

Умерший яд

–18

это намёк на красный тред?

Ответить

Пётр Дерябин

Умерший
–2

Нихуевый такой тонкий намёк

Ответить

Фактический волк

–13

@Владислав Цыплухин а это нормально, что из-за действий небольшой группки пиздаболов, объявивших красный тред в редакторской заметке, минусуются беспричинно невинные люди?

Ответить

Yuri Miller

Фактический
–6

минус это новый плюс

Ответить

Sergey Volkov

Фактический
–7

да нормально, я уважаю юмор других людей, поэтому поддерживаю минусы

Ответить

Висингир Неважны

–5

Туп. Туп.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Умер герой мема «Ни*** не понял, но очень интересно» Сергей Демехов
Ему было 52 года.
87
Новости
В России зафиксировали 8926 случаев заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 290 тысяч
За сутки выздоровели 2836 человек, умерли — 91.
119
Дизайн и архитектура
Сравнение Берлина с Киевом, Пермью и Волгоградом
В этой рубрике сравниваю города с похожими площадями по количеству населения, плотности, размеру агломерации и уровню жизни по показателю Индекса человеческого развития.
100
Популярное за три дня
Животные
38
Животные
Жалкий выпендрёжник
9
Дизайн и архитектура
Волна в коробке
Медитативная диджитал-инсталляция на крупнейшем в Южной Корее экране для наружной рекламы с высоким разрешением.
18
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Игорь Туманов

Путин вернул Мишустину…

Самый обычный Леха

Путин вернул Мишустину…

rossoshmap

Первый канал показал новоселье…

Сергей Ляхов

Первый канал показал новоселье…

Владимир Василенко

Forbes назвал самых…

Ilya Shevraev

Путин вернул Мишустину…

Владимир Василенко

Forbes назвал самых…

alexferman

Первый канал показал новоселье…

Дмитрий Алексеевич

Первый канал показал новоселье…

Антон Самохин

Первый канал показал новоселье…

4 shizzle ma nizzle

Forbes назвал самых…

alexferman

Первый канал показал новоселье…

span id Ditkovskiy…

Путин вернул Мишустину…

Дмитрий Алексеевич

Первый канал показал новоселье…

Дмитрий Орлов

Путин вернул Мишустину…

Alexander Pestov

Небольшой тред боли

Konstantin Tsevelev

Путин вернул Мишустину…

Антон Сциталов

Instagram представил функцию…

Ипполит Воробьянинов

В Петербурге запретили прощание…

умный человек

Путин вернул Мишустину…