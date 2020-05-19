Прямой эфир
За сутки выздоровели 5921 человек, умерли — 115.
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России почти достигло 300 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировано 9263 случаев заболевания Covid-19, 5921 человек выздоровел, умерли — 115.
Число заболевших за всё время выросло до 299 941. Выздоровели 76 130 человек, умерли — 2837.
Наибольшее число случаев заболевания — в Москве (149 607), на втором месте — Московская область (29 188), на третьем — Петербург (11 340).
Посмотрим сколько минусов наберут котики.
СТРЕЛЯЙТЕ В МЕНЯ, НЕ ТРОГАЙТЕ КОТИКОВ
Что за нелюди минусят котиков? Лучше уж мне кидайте минусы, че вам сделали коты? :сс
Держим оборону под котиками!
Знакомый врач не сказал тебе что ты дурачок?
Почему у него положительное кол-во лайков? Думаешь, ты самый крутой? Типа ты лучше других?
Одинаковый Данила
Знакомая милфа сказала что у нее сын далбоеб. Его имя и фамилия - Дмитрий Орлов.
120 миллиардов вообще-то
Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Чудотворец плешивый
Это что за кремлеботы минусуют
Очередное плато
дно
ну дно это тоже такое плато. технически, 0 случаев коронавируса это не плато, а дно. Так что дно это хорошо.
Ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, пудовичок, медячок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок.
Ноль, целковый, чекушка, порнушка, пердушка, засирушка, жучок, мудачок, хуй на воротничок, дурачок
Так считали наши шизопредки
Вторичный завод
ШУЕ ППШ
ноль, целковый, чекушка, порнушка, пердушка, засирушка, жучок, мудачок, хуй на воротничок, дурачок, ВСё
Is this минусовой апокалипсис на тж? :о
code red на TJ, CODE RED!!!!
оо обожаю рептилоида
мы попали под обстрел!!!!1
ебаать всё в минусах, на TJ новый привоз токсиков ?
да эт они развлекаются
Такое впервые вижу) У всех комментариев большие минуса. Фабричных натравили штоль?
https://tjournal.ru/news/170518-v-rossii-zafiksirovali-9263-sluchaya-zabolevaniya-covid-19-obshchee-chislo-zabolevshih-pochti-dostiglo-300-tysyach?comment=3469931
Был бы я госсми я бы писал прирост активных случаев - там цифры гораздо менее печальные.
@Настя Иванова объявляй
Вторичный завод
Объявляю кровавый пандемический тред!
Че там в заднице? Изолента?
Вторичный завод
Респираторные фильтры, оттуда производится забор воздуха.
а почему забор воздуха ндо обязательно из жопы производить?
Вторичный завод
А У кАвО есТТь🌞🌞🌞🌞 ДОбРА and ZДРОVияA🐽🐹🤼💋💋♥️🍒🐱🐱
Первичный микроскоп
ПРОСТИ НАСТЯ СЛИШКОМ МНОГО ОЦЕНОК НО Я ДИЗЛАЦКНУЛ БЫ ЧЕСТНО ЧЕСТНО
те, кто заминусит этот комент, попадут в ад. сатана лично будет долбить их в жопу до конца времен.
Регионы похоже в рост идут, Москва падает.
Как понял, у кого меньше всего минусов, у того больше всего плюсов?
Сейчас эксперты в комментариях всё пояснят, что эти цифры значат и насколько они не реальные.
Цифры падают в крупных городах. В Брянске, Иркутске и т.д. они растут
Летний динозавр
Ща из Москвы распределим тесты по всей России. В Москве будет снижение, в регионах небольшой рост и к осени тесты закончатся и все стабилизируется.
Не помогло грозное указание императора.
Да жаль што тебе родила женщина
а красный тред это когда коммунисты пишут или как?
падажите, там все орут, даже царь, что в дагестане пиздец, а он тут на 14м месте только, это как?
они ставят минусы, они явно что-то знают чего не знаю я... надо ставить минусы. code red
Даже нечего писать. Какие можно найти слова к этому однообразию и фарсу.
бля, это нытье про статистику становится таким заебавшим конечно, что красный тред выглядит даже оправдано, ахах.
похоже, ты любишь боль, раз продолжаешь это все читать
@Владислав Цыплухин а это нормально, что из-за действий небольшой группки пиздаболов, объявивших красный тред в редакторской заметке, минусуются беспричинно невинные люди?
да нормально, я уважаю юмор других людей, поэтому поддерживаю минусы