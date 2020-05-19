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Ольга Щербинина
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Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет: в списке Нурлан Сабуров и создатели «Страдающего Средневековья» Материал редакции

Редакция, эксперты и читатели выбрали 30 человек в десяти категориях.

26 комментариев
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. В нём представлены «молодые визионеры» в десяти категориях.

Изначальный список из 100 номинантов сформировали с помощью экспертов. После этого жюри, экспертный совет и редакция с учётом голосования читателей на сайте Forbes выбрали 30 победителей — по три в каждой категории.

Новые медиа:

Наука и технологии:

  • Андрей Гаража, сооснователь и гендиректор биомедицинской компании Oncobox;
  • Полина Шило, программный директор Высшей школы онкологии;
  • Виктор Кантор руководит машинным обучением в МТС.

Социальные практики:

  • Анна Ривина, основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»;
  • Сергей Абдурахманов, директор СПИД.Центра;
  • Иван Бакаидов, программист, работает над сервисами, которые способны облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.

Искусство:

  • Екатерина Муромцева, художница;
  • Соня Белоусова, композитор;
  • Василиса Перелыгина, акриса.

Музыка:

  • Алишер Моргенштерн, рэпер;
  • Манижа Сангин, певица;
  • Катя Кищук, певица.

Предприниматели:

  • Михаил Беляндинов и Марк Саневич, сооснователи медицинской компании BestDoctor;
  • Кирилл Родин, сооснователь сервиса «Кухня на районе»;
  • Игорь Коропов, сооснователь и программный директор сервиса Skillbox.

Управление:

  • Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса»;
  • Марк Тен, гендиректор Sports.ru;
  • Георгий Фотин, исполнительный директор KAZ Minerals.

Финансы и инвестиции:

  • Анна Казакова, руководитель управления анализа кредитных рисков Тинькофф Банка;
  • Денис Ефремов, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital;
  • Арсений Громов, инвестиционный директор Rambler Group.

Мода и дизайн:

  • Алеся Кафельникова, модель;
  • Алиса Ушакова, дизайнер, соосновательница бренда USHATÁVA;
  • Вероника Хан, дизайнер, , соосновательница бренда нижнего белья PETRA.

Спорт и киберспорт:

  • Кирилл Boombl4 Михайлов, киберспортсмен, капитан состава украинской команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive;
  • Антон Чупков, пловец;
  • Алёна Косторная, фигуристка.

#новости #медиа #бизнес

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26 комментариев
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Женя Кузьмин

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форбс, конечно, порой поражает недальновидностью своих прогнозов на «перспективу». типа Моргернштерна (неужели правда есть уверенность, что он будет интересен людям, когда выйдет из своей подростковой аудитории) или Алены Косторной (учитывая, что почти все последние суперзвезды фигурного катания России заканчивались еще до 20 лет, а ей 16)

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Словесный Интервент

Женя
0

Вообще непонятно как они спортсменов выбирали, из футболистов и хоккеистов можно было отдельные список собрать в котором каждый был бы уже богаче, чем любой другой участник списка сможет заработать к 30 годам. 

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Женя Кузьмин

Словесный
0

вообще да, ну и самое забавное про ту же Косторную: в профайле форбс про нее привели ее цитату, что с фигуркой надо заканчивать максимум к 21 году, а в разделе «перспективы» — что она любит лошадей и хочет учиться на журфаке, а не продолжать карьеру в спорте

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Умерший яд

3

кищук?
бля что это

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Иван Семёныч

Умерший
4

болезнь какая-то, наверное. или орган

Ответить

Умерший яд

Иван
0

я в смысле знаю, кто это, но в каком месте она перспективна? в том, где со слоутаем якшается?

Ответить

Kyler

Умерший
0

Да, она уже потихоньку просирает свою медийность, не успев её особо то и монетизировать

Ответить

Умерший яд

Kyler
0

ну зато зеплов на неё наяривает

Ответить

Kyler

Умерший
0

Да все реп паблики и около реп СМИ это делают

Ответить

Умерший яд

Kyler
0

хорошо, что я не такой

Ответить

Vadim Chuvashev

Умерший
0

Я дебютный сольный альбом - крутейший. Просто послушай его

Ответить

Умерший яд

Vadim
0

может ты мне ещё моргенштейна заценить посоветуешь?
её богу, лучше бы плюнул мне в спину чем такое предлагал

Ответить

умный человек

3

Россиянин с Казахстана?

Ответить

Brown Zweig

умный
1

Россиянин на Украине

Ответить

Ануар tape

умный
0

У него казахстанский паспорт, Форбс упаролся

Ответить

Ануар tape

1

А Форбс не смутило, что у Сабурова гражданство другой страны и нет паспорта России?)

Ответить

Женя Кузьмин

Ануар
1

а в номинантах той же категории был вполне себе белорус Влад Бумага (блогер)

Ответить

Тюляш Морской Котан

1

Зачем  в статье двоезапятие?

Ответить

Добровольный шмель

Тюляш
0

тебя решили до гроба довести.

Ответить

Тюляш Морской Котан

Добровольный
0

Не дождетесь! Попробуй тоньше, верстачок

Ответить

Добровольный шмель

Тюляш
0

Не могу, деменция

Ответить

Добровольный шмель

Добровольный
0

Найс, вспомнил про таблетки

Ответить

умный человек

Тюляш
0

"Спортсменка-комсомолка" вырезали за неактуальностью

Ответить

kexitt

0

Не читая статью угадал почти все области
В пизду ваш хайп, уверен есть и поперспективнее

Ответить

Владимир Василенко

0

Хуйня, а не рейтинг
Вот три первых места
Места без позиций, это три первых места

Ответить

Владимир Василенко

Владимир
0
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