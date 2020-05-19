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Редакция, эксперты и читатели выбрали 30 человек в десяти категориях.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. В нём представлены «молодые визионеры» в десяти категориях.
Изначальный список из 100 номинантов сформировали с помощью экспертов. После этого жюри, экспертный совет и редакция с учётом голосования читателей на сайте Forbes выбрали 30 победителей — по три в каждой категории.
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Финансы и инвестиции:
Мода и дизайн:
Спорт и киберспорт:
форбс, конечно, порой поражает недальновидностью своих прогнозов на «перспективу». типа Моргернштерна (неужели правда есть уверенность, что он будет интересен людям, когда выйдет из своей подростковой аудитории) или Алены Косторной (учитывая, что почти все последние суперзвезды фигурного катания России заканчивались еще до 20 лет, а ей 16)
Вообще непонятно как они спортсменов выбирали, из футболистов и хоккеистов можно было отдельные список собрать в котором каждый был бы уже богаче, чем любой другой участник списка сможет заработать к 30 годам.
вообще да, ну и самое забавное про ту же Косторную: в профайле форбс про нее привели ее цитату, что с фигуркой надо заканчивать максимум к 21 году, а в разделе «перспективы» — что она любит лошадей и хочет учиться на журфаке, а не продолжать карьеру в спорте
болезнь какая-то, наверное. или орган
Умерший яд
я в смысле знаю, кто это, но в каком месте она перспективна? в том, где со слоутаем якшается?
ну зато зеплов на неё наяривает
хорошо, что я не такой
Я дебютный сольный альбом - крутейший. Просто послушай его
Умерший яд
может ты мне ещё моргенштейна заценить посоветуешь?
её богу, лучше бы плюнул мне в спину чем такое предлагал
Россиянин с Казахстана?
А Форбс не смутило, что у Сабурова гражданство другой страны и нет паспорта России?)
а в номинантах той же категории был вполне себе белорус Влад Бумага (блогер)
Зачем в статье двоезапятие?
тебя решили до гроба довести.
Не дождетесь! Попробуй тоньше, верстачок
Не могу, деменция
Не читая статью угадал почти все области
В пизду ваш хайп, уверен есть и поперспективнее
Хуйня, а не рейтинг
Вот три первых места
Места без позиций, это три первых места