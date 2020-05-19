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30 апреля у Мишустина диагностировали коронавирус, его обязанности исполнял Андрей Белоусов.
Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Белоусова от должности исполняющего обязанности премьер-министра России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Таким образом, госпитализированный с коронавирусом Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера. О состоянии его здоровья пока ничего не сообщается.
Обновлено в 12:50: Мишустина выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции. Премьер-министр уже провёл рабочее совещание и готовится к совещанию с Путиным.
30 апреля Мишустин доложил Путину о болезни и сообщил, что уходит на самоизоляцию.
Белоусов теперь куда?
обратно в Белоусию
Чистый кубок
Я не против приема нового гражданина, но надо узнать мнение @Роман Белоус
Самый толковый мужик из топа управления. Знаю его как налоговика года 4 (не лично, естественно).
Любит контроля много (в т.ч. над людьми), но и полезного сделал дофига.
Да народу похуй, они по привычке дизлайкают все.
Ты че не знал, что надо все на белое и черное делить? Тут у всех стадный инстинкт и слепая вера.
А еще власть виновата, что они на сайте преколов целыми днями сидят и жалуются на жизнь, ы.
Честно говоря лень описывать почему это нормальный мужик. Все в гугле есть, в т.ч. как он денег наворовал.
Да ничем особым, обычный чинуша. Активно пиздит бабло, лижет жопу кому надо, устраивает бизнес всем своим родственникам.
чики-брики и в дамки
Комментаторы душные, а по факту, кто если не Мишустин?)