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Артём Мазанов
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Мишустин вылечился от коронавируса. Путин вернул ему полномочия премьер-министра Материал редакции

30 апреля у Мишустина диагностировали коронавирус, его обязанности исполнял Андрей Белоусов.

33 комментария
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Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Белоусова от должности исполняющего обязанности премьер-министра России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Таким образом, госпитализированный с коронавирусом Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера. О состоянии его здоровья пока ничего не сообщается.

Обновлено в 12:50: Мишустина выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции. Премьер-министр уже провёл рабочее совещание и готовится к совещанию с Путиным.

30 апреля Мишустин доложил Путину о болезни и сообщил, что уходит на самоизоляцию.

#новости #путин #мишустин

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33 комментария
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умный человек

–1

Белоусов теперь куда?

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Иван Семёныч

умный
40

обратно в Белоусию

Ответить

Rayslava

Иван
23

В Белаусь!

Ответить

Верхний паук например

Rayslava
3

На.

Ответить

J R

Верхний
0

Это уже Белоина

Ответить

Sozinho pra sempre

Rayslava
0

Рэспублика Белаусь!

Ответить

Neketa Fo

Sozinho
1

Эспублика Белаусь

Ответить

Чистый кубок

Иван
3

Я не против приема нового гражданина, но надо узнать мнение @Роман Белоус 

Ответить

Молчаливый украинец

Чистый
0

Связи такого уровня нам не помешают

Ответить

Kyler

умный
0

Обратно, советником или кем он там заседает

Ответить

J R

умный
0

Желательно куда подальше. Фанат плановой экономики в правительстве это ну такое.

Ответить

Грузинский Филипп

–8

Жаль

Ответить

умный человек

Грузинский
2
Ответить

Alex Macher

Грузинский
–12

Самый толковый мужик из топа управления. Знаю его как налоговика года 4 (не лично, естественно).
Любит контроля много (в т.ч. над людьми), но и полезного сделал дофига.

Ответить

Ivan

Alex
1

я хз кем он там был, но судя по минусам, народ чет не очень его уважает

Ответить

Alex Macher

Ivan
0

Да народу похуй, они по привычке дизлайкают все.
Ты че не знал, что надо все на белое и черное делить? Тут у всех стадный инстинкт и слепая вера.

А еще власть виновата, что они на сайте преколов целыми днями сидят и жалуются на жизнь, ы.

Честно говоря лень описывать почему это нормальный мужик. Все в гугле есть, в т.ч. как он денег наворовал.

Ответить

Ivan

Ivan
1

расскажите хоть чем знаменит до премьерства

Ответить

Уютный Багажник

Ivan
2

Да ничем особым, обычный чинуша. Активно пиздит бабло, лижет жопу кому надо, устраивает бизнес всем своим родственникам.

Ответить

Ilya Shevraev

3

Ну вот, а мы уже почти похоронили..

Ответить

Первичный микроскоп

2

Второй заход

Ответить

Konstantin Tsevelev

1

чики-брики и в дамки

Ответить

Василий Лебедев

Konstantin
1

Но перед этим маслину словил.

Ответить

Эрик Гешаев

1

👎

Ответить

Yuri Miller

0

Несправедливая болезнь этот ковид. Вообще. Ни разу.

Ответить

Заинтересованный Абдужаббор

0

Я уже и забыл о нем

Ответить

Игорь Туманов

0

Слава богам, а то я уж распереживался. 

Ответить

Mezzo Deesa

0

Погонял и вернул, нормальный пацан.

Ответить

Low Catch

0

Мишустин восстановил доступ к порталу через смс-код.

Ответить

Andrew Makarov

0

Теперь заживём!

Ответить

Deepsdog

0

Твое лицо, когда ждёшь полномочия 

Ответить

Херон Перестон

0

не получилось убрать премьера 

Ответить

Артём Сергеевич

–2

Комментаторы душные, а по факту, кто если не Мишустин?) 

Ответить

Литературный Данила

Артём
0

По факту ты идёшь нахуй

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