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Новости
Ольга Щербинина
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Во время пандемии россияне стали чаще жертвовать на благотворительность. Выросли и число платежей, и сумма переводов Материал редакции

В апреле средний чек перевода фондам, которые помогают социально уязвимыми группам, вырос на 7%.

Россияне во время режима «нерабочих дней» начали оказывать больше поддержки благотворительным фондам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» и QIWI.

  • Аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь» изучили информацию от более чем 600 организаций, получающих пожертвования через сервис «Яндекс.Касса». Согласно их данным, в марте количество онлайн-переводов для НКО, которые помогают «социально уязвимыми группами» (сироты, бездомные, малоимущие), увеличилось на 37% по сравнению с февралём, а в апреле выросло ещё на 38%;
  • В апреле средний перевод вырос на 7% и составил 1021 рубль, это самый высокий показатель за последние полтора года;
  • Таким образом, в разгар ограничений, связанных с пандемией, россияне отправили на 89% больше онлайн-пожертвований, чем в начале года;
  • В направлении «медицина и здравоохранение» в марте число онлайн-пожертвований уменьшилось на 12% по сравнению с февралём, но в апреле выросло почти на 31%. Средний перевод составил 419 рублей, что на 23% меньше, чем в апреле 2019 года;
  • В QIWI рассказали, что в марте в связи с общей дестабилизацией положения в стране количество благотворительных переводов снизилось по сравнению с мартом 2019 года на 2%. В апреле ситуация изменилась — пожертвования выросли на 17% в сравнении с апрелем прошлого года и на 12% — в сравнении с мартом 2020 года;
  • Глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич считает, что фонды смогли правильно отреагировать на резкое изменение повестки и вовремя обратились к обществу;
  • НКО с конца марта начали проводить массовые акции в поддержку своей работы. Например, это акции «Спасаем тех, кто спасает нас» («Нужна помощь»), «Ты не один» («Ночлежка»), «Мы рядом» («Старость в радость»), «Не умываем руки» («Вера»), флешмоб #еслинебудетфондов;
  • По словам директора по фандрайзингу фонда «Нужна помощь» Софьи Жуковой, сборам также помог ролик «Спасаем тех, кто спасает нас», показанный по телевидению.
Гость TJ: Григорий Свердлин — глава «Ночлежки…
Григорий готов рассказать о нынешней жизни бездомных и ответить на любые другие вопросы, связанные…
tjournal.ru

#новости #благотворительность #карантинвроссии

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26 комментариев
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Питерский Влад

6

Благодаря тому чуваку, что на еду 200-300 рублей каждый день просит?

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Maksim Kniazev-Bogatyrev

Питерский
1
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Comrade EightEightSeven

0

Нафига надо переводить фондам, когда в 1-2-3 кругах общения найдутся действительно нуждающиеся??

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Иван Семёныч

Comrade
3

потому что конкретному человеку 100 рублями не поможешь. в него придется серьезно вкладываться.

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Comrade EightEightSeven

Иван
1

Даже сотня это больше нуля.

Ответить

Дмитрий Городских

Comrade
2

Это вот про эту тему:
https://youtu.be/h-enKwUoP2I

Ответить

Иван Семёныч

Comrade
1

не, там психологический момент. тебе просто неудобно будет дать ч-ку лично сотню, когда очевидно, что ты можешь дать больше, а ему реально надо. а тут тот же самый warm glow альтруизм и никакого дискомфорта.

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Comrade EightEightSeven

Иван
1

Где-то же была песня стёбная про "warm glow"... в духе "take a hundred and fuck off".

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Больной ключ

Comrade
0

Тем, кому ты переведёшь в фонд, сотня тоже больше нуля. 
Я просто не очень понимаю суть претензии, помогаю кому в кайф 

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Летний динозавр

Comrade
0

Некрещёные младенцы и добродетельные нехристиане, сладострастники, обжоры и гурманы?

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Comrade EightEightSeven

Летний
0

Не. Больная лимфомой девушка, потерявшая руку, в попытке продолжить работать во время химиотерапии, одногруппница, у которой полностью сгорел дом со всеми вещами и документами, девушка с тимомой на химиотерапии. Вроде люди как люди.

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Евгений Клочков

Comrade
1

То ли у вас круг общения такой широкий, то ли ему капитально не везет 

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Comrade EightEightSeven

Евгений
0

Просто больше обращать внимание начинаешь. Сам весь прошлый год мотался со своим здоровьем. Даже объёмное образование откопали, но оно доброкачественное (дадад, по результатам двух гистологий, причём вторая - после удаления сабжа).

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Евгений Клочков

Comrade
0

Ну видимо мой круг общения (ну кроме старших родственников) еще не дорос до того, чтобы начинать тяжело болеть

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Comrade

Евгений
0

Всем перечисленным барышням от 25 до 30 лет.

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Летний динозавр

Comrade
–1

А что они делают в 1-2-3 кругу? Они крещеные?

Ответить

Comrade EightEightSeven

Летний
0

Мне насрать на религиозные убеждения. А почему они вас беспокоят? Вы хотите об этом поговорить?

Ответить

Грузинский Филипп

Comrade
0

Как одно другому противоречит??

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Comrade EightEightSeven

Грузинский
1

Никак - денег на всё не хватит. Лучше помогу тем, кого знаю/вижу.

Ответить

Добровольный шмель

Comrade
0

сычи сейчас ахуели

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Иван Семёныч

0

ага, испугались. грехи замаливают

Ответить

Больной ключ

Иван
0

Ага, кто же может быть таким добрым, чтобы просто так кому-то помочь? 
Сто процентов, вы правы

Ответить

Иван Семёныч

Больной
0

а чеж они раньше не помогали? а решились только когда смерть начала косой на горизонте размахивать?

Ответить

Больной ключ

Иван
0

Отвечаете будто спорите. 
Заебись говорю, все пральна. Не думаю, что это связано с чем-то другим. Все вокруг скоты и сволочи.

Ответить

Иван Семёныч

Больной
0

а, сарказм, чет я тупею, надо выключить нахер этот комп

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Alexander Kopeikin

0

Фонды в начале апреля просто много говорили - нам мало помогают во время пандемии, видимо "реклама" сработала

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