Во время пандемии россияне стали чаще жертвовать на благотворительность. Выросли и число платежей, и сумма переводов
Материал редакции
В апреле средний чек перевода фондам, которые помогают социально уязвимыми группам, вырос на 7%.
Россияне во время режима «нерабочих дней» начали оказывать больше поддержки благотворительным фондам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» и QIWI.
Аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь» изучили информацию от более чем 600 организаций, получающих пожертвования через сервис «Яндекс.Касса». Согласно их данным, в марте количество онлайн-переводов для НКО, которые помогают «социально уязвимыми группами» (сироты, бездомные, малоимущие), увеличилось на 37% по сравнению с февралём, а в апреле выросло ещё на 38%;
В апреле средний перевод вырос на 7% и составил 1021 рубль, это самый высокий показатель за последние полтора года;
Таким образом, в разгар ограничений, связанных с пандемией, россияне отправили на 89% больше онлайн-пожертвований, чем в начале года;
В направлении «медицина и здравоохранение» в марте число онлайн-пожертвований уменьшилось на 12% по сравнению с февралём, но в апреле выросло почти на 31%. Средний перевод составил 419 рублей, что на 23% меньше, чем в апреле 2019 года;
В QIWI рассказали, что в марте в связи с общей дестабилизацией положения в стране количество благотворительных переводов снизилось по сравнению с мартом 2019 года на 2%. В апреле ситуация изменилась — пожертвования выросли на 17% в сравнении с апрелем прошлого года и на 12% — в сравнении с мартом 2020 года;
Глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич считает, что фонды смогли правильно отреагировать на резкое изменение повестки и вовремя обратились к обществу;
Питерский Влад
Благодаря тому чуваку, что на еду 200-300 рублей каждый день просит?
Maksim Kniazev-BogatyrevПитерский
Comrade EightEightSeven
Нафига надо переводить фондам, когда в 1-2-3 кругах общения найдутся действительно нуждающиеся??
Иван СемёнычComrade
потому что конкретному человеку 100 рублями не поможешь. в него придется серьезно вкладываться.
Comrade EightEightSevenИван
Даже сотня это больше нуля.
Дмитрий ГородскихComrade
Это вот про эту тему:
https://youtu.be/h-enKwUoP2I
Иван СемёнычComrade
не, там психологический момент. тебе просто неудобно будет дать ч-ку лично сотню, когда очевидно, что ты можешь дать больше, а ему реально надо. а тут тот же самый warm glow альтруизм и никакого дискомфорта.
Comrade EightEightSevenИван
Где-то же была песня стёбная про "warm glow"... в духе "take a hundred and fuck off".
Больной ключ
Тем, кому ты переведёшь в фонд, сотня тоже больше нуля.
Я просто не очень понимаю суть претензии, помогаю кому в кайф
Летний динозавр
Некрещёные младенцы и добродетельные нехристиане, сладострастники, обжоры и гурманы?
Comrade EightEightSevenЛетний
Не. Больная лимфомой девушка, потерявшая руку, в попытке продолжить работать во время химиотерапии, одногруппница, у которой полностью сгорел дом со всеми вещами и документами, девушка с тимомой на химиотерапии. Вроде люди как люди.
Евгений КлочковComrade
То ли у вас круг общения такой широкий, то ли ему капитально не везет
Comrade EightEightSevenЕвгений
Просто больше обращать внимание начинаешь. Сам весь прошлый год мотался со своим здоровьем. Даже объёмное образование откопали, но оно доброкачественное (дадад, по результатам двух гистологий, причём вторая - после удаления сабжа).
Евгений КлочковComrade
Ну видимо мой круг общения (ну кроме старших родственников) еще не дорос до того, чтобы начинать тяжело болеть
ComradeЕвгений
Всем перечисленным барышням от 25 до 30 лет.
Летний динозавр
А что они делают в 1-2-3 кругу? Они крещеные?
Comrade EightEightSevenЛетний
Мне насрать на религиозные убеждения. А почему они вас беспокоят? Вы хотите об этом поговорить?
Грузинский Филипп
Как одно другому противоречит??
Comrade EightEightSevenГрузинский
Никак - денег на всё не хватит. Лучше помогу тем, кого знаю/вижу.
Добровольный шмель
сычи сейчас ахуели
Иван Семёныч
ага, испугались. грехи замаливают
Больной ключ
Ага, кто же может быть таким добрым, чтобы просто так кому-то помочь?
Сто процентов, вы правы
Иван СемёнычБольной
а чеж они раньше не помогали? а решились только когда смерть начала косой на горизонте размахивать?
Больной ключ
Отвечаете будто спорите.
Заебись говорю, все пральна. Не думаю, что это связано с чем-то другим. Все вокруг скоты и сволочи.
Иван СемёнычБольной
а, сарказм, чет я тупею, надо выключить нахер этот комп
Alexander Kopeikin
Фонды в начале апреля просто много говорили - нам мало помогают во время пандемии, видимо "реклама" сработала