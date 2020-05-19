Женщина почти год не выходит из квартиры, её оштрафовали за то, что она не установила приложение, которое следит за самоизоляцией.

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Власти Москвы отменили штрафы за нарушение самоизоляции, которые были выписаны инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой. Об этом пишет ТАСС.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил, что штрафы аннулированы, но уведомления об этом могут прийти в течение нескольких дней. Так он прокомментировал сообщения Карабулатовой о том, что ей вначале пришло уведомление об отмене штрафа, а затем ещё одно, но уже новом штрафе.

У жительницы Москвы было два штрафа за нарушение самоизоляции, направленных ей около трёх дней назад, уведомление об одном из которых технически дошло вчера вечером. Вчера была подробно разобрана данная ситуация, и юридически оба штрафа были отменены. Евгений Данчиков

начальник Главного контрольного управления Москвы

16 мая журналистка Наталия Панкратова рассказала о том, что Карабулатову оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. У неё первая группа инвалидности — женщина уже год почти не выходит из квартиры, она прикована к постели. У Карабулатовой диагностировали ОРВИ, поэтому она должна была установить приложение «Социальный мониторинг», но по техническим причинам, не может этого сделать. Это приложение позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ.