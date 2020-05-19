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Женщина почти год не выходит из квартиры, её оштрафовали за то, что она не установила приложение, которое следит за самоизоляцией.
Власти Москвы отменили штрафы за нарушение самоизоляции, которые были выписаны инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой. Об этом пишет ТАСС.
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил, что штрафы аннулированы, но уведомления об этом могут прийти в течение нескольких дней. Так он прокомментировал сообщения Карабулатовой о том, что ей вначале пришло уведомление об отмене штрафа, а затем ещё одно, но уже новом штрафе.
16 мая журналистка Наталия Панкратова рассказала о том, что Карабулатову оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. У неё первая группа инвалидности — женщина уже год почти не выходит из квартиры, она прикована к постели. У Карабулатовой диагностировали ОРВИ, поэтому она должна была установить приложение «Социальный мониторинг», но по техническим причинам, не может этого сделать. Это приложение позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ.
В этот же день Главконтроль заявил, что штраф аннулируют, а через несколько часов Карабулатовой пришло уведомление об ещё одном штрафе.
Так эти штрафы не по закону выписывают. Там какое-то временное распоряжение местных властей, так что всё в порядке.
Кабы не было ковид в городах и селах,
Никогда б не знали мы этих дней веселых!
Не летели бы штрафцы всем подряд, блять, нахуй
Не сосали бы хуйцы мы со скорбной ряхой
У тебя рифма в конце протекла
Ещё меня последняя строчка напрягает. Получается, что без ковида мы также сосали бы хуйцы, просто с весёлыми ряхами. Ты явно что-то не договариваешь.