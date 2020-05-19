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Артём Мазанов
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Власти отменили штрафы за нарушение самоизоляции для москвички с инвалидностью. Как оказалось, их было два, а не один Материал редакции

Женщина почти год не выходит из квартиры, её оштрафовали за то, что она не установила приложение, которое следит за самоизоляцией.

11 комментариев
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Власти Москвы отменили штрафы за нарушение самоизоляции, которые были выписаны инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой. Об этом пишет ТАСС.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил, что штрафы аннулированы, но уведомления об этом могут прийти в течение нескольких дней. Так он прокомментировал сообщения Карабулатовой о том, что ей вначале пришло уведомление об отмене штрафа, а затем ещё одно, но уже новом штрафе.

У жительницы Москвы было два штрафа за нарушение самоизоляции, направленных ей около трёх дней назад, уведомление об одном из которых технически дошло вчера вечером. Вчера была подробно разобрана данная ситуация, и юридически оба штрафа были отменены.

Евгений Данчиков
начальник Главного контрольного управления Москвы

16 мая журналистка Наталия Панкратова рассказала о том, что Карабулатову оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. У неё первая группа инвалидности — женщина уже год почти не выходит из квартиры, она прикована к постели. У Карабулатовой диагностировали ОРВИ, поэтому она должна была установить приложение «Социальный мониторинг», но по техническим причинам, не может этого сделать. Это приложение позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ.

В этот же день Главконтроль заявил, что штраф аннулируют, а через несколько часов Карабулатовой пришло уведомление об ещё одном штрафе.

#новости #карантинвроссии

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11 комментариев
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Грузинский Филипп

5

Зря, закон должен быть одним для всех

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Паша Красников

Грузинский
4

У нас страна на ручном управлении

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Уютный Багажник

Грузинский
3

Орлов провоцирует, это вброс, не ведитесь. 

Ответить

Летний динозавр

Грузинский
0

Del

Ответить

Rayslava

Грузинский
0

Так эти штрафы не по закону выписывают. Там какое-то временное распоряжение местных властей, так что всё в порядке.

Ответить

alex twit

2

Кабы не было ковид в городах и селах,
Никогда б не знали мы этих дней веселых!
Не летели бы штрафцы всем подряд, блять, нахуй
Не сосали бы хуйцы мы со скорбной ряхой

Ответить

Уютный Багажник

alex
3

У тебя рифма в конце протекла

Ответить

Иван Семёныч

Уютный
1
Ответить

alex twit

Уютный
0

И таааааак сойдет.джпг

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Уютный Багажник

alex
0

Ещё меня последняя строчка напрягает. Получается, что без ковида мы также сосали бы хуйцы, просто с весёлыми ряхами. Ты явно что-то не договариваешь. 

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Енот Волшебный

1

Аллаху акбар, храни вас Иисус!

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