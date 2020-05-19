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Алексей Боржонов
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Главврач пермской скорой помощи извинился перед медиками. Он передразнивал их в ответ на жалобы о невыплате надбавок Материал редакции

Юрий Катаев имитировал удары по столу во время онлайн-совещания.

7 комментариев
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Главный врач пермской скорой помощи Юрий Катаев извинился за своё поведение во время прямого эфира в Инстаграме краевого министерства здравоохранения 18 мая. Во время трансляции он использовал неоднозначные жесты, из-за которых о нём написали СМИ.

Катаев имитировал удары кулаком по столу, когда один из медиков жаловался по видеосвязи на систему выплат за работу с больными Covid-19.

Видео Ura.ru 

На следующий день после совещания Катаев записал видеобращение, в котором извинился за своё поведение. Он отчитался об уже выплаченных надбавках и рассказал, какие выплаты придут медикам в ближайшее время.

Из-за распространения коронавирусной инфекции мы все оказались перед совершенно новыми и непростыми ситуациями. <...> Зачастую приходится принимать решения в экстренном режиме. К сожалению, я, как и все, не застрахован от ошибок и эмоциональной реакции на происходящее. Если кого-то вчера обидело моё поведение, прошу извинить за мою резкую реакцию, был на эмоциях. Спасибо, здоровья вам.

Юрий Катаев
главврач пермской скорой помощи
Минздрав Пермского края @minzdrav.permkrai
О ситуации по выплатам медицинскому персоналу

К 19 мая в Пермском крае зафиксировано 1125 случаев заболевания Covid-19, 600 человек выздоровели, 13 умерли.

#новости #covid19

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7 комментариев
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Фактический волк

4
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Kyler

3

- Где наши выплаты?
- Хуиплаты!

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Иван Семёныч

2

ч-к, который всю жизнь иммитировал бурную деятельность, иммитирует удары по столу

Ответить

Pavel Zinin

1

На бутылочку уже посадили того, кто это снимал и выложил в сеть? 

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Чот в россиюшке чем выше должность, тем охуевшее человек. Иерархия приматская

Ответить

Артем Кихтёв

0

Вот тебе и главврачи.

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Роман Яровой

–1

Юлия Якубеня имитировала удары по столу во время онлайн-совещания.

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