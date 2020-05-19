Из-за распространения коронавирусной инфекции мы все оказались перед совершенно новыми и непростыми ситуациями. <...> Зачастую приходится принимать решения в экстренном режиме. К сожалению, я, как и все, не застрахован от ошибок и эмоциональной реакции на происходящее. Если кого-то вчера обидело моё поведение, прошу извинить за мою резкую реакцию, был на эмоциях. Спасибо, здоровья вам.