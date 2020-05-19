Прямой эфир
Юрий Катаев имитировал удары по столу во время онлайн-совещания.
Главный врач пермской скорой помощи Юрий Катаев извинился за своё поведение во время прямого эфира в Инстаграме краевого министерства здравоохранения 18 мая. Во время трансляции он использовал неоднозначные жесты, из-за которых о нём написали СМИ.
Катаев имитировал удары кулаком по столу, когда один из медиков жаловался по видеосвязи на систему выплат за работу с больными Covid-19.
На следующий день после совещания Катаев записал видеобращение, в котором извинился за своё поведение. Он отчитался об уже выплаченных надбавках и рассказал, какие выплаты придут медикам в ближайшее время.
К 19 мая в Пермском крае зафиксировано 1125 случаев заболевания Covid-19, 600 человек выздоровели, 13 умерли.
ч-к, который всю жизнь иммитировал бурную деятельность, иммитирует удары по столу
Чот в россиюшке чем выше должность, тем охуевшее человек. Иерархия приматская