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Новости
Ольга Щербинина
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Новый «Бесогон ТВ» Михалкова не покажут на «России 24», снявшей с эфира выпуск про чипирование Биллом Гейтсом Материал редакции

В будущем выпуске режиссёр обсудит реакцию на снятый с эфира эпизод.

22 комментария
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Канал «Россия 24» не будет показывать новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», он выйдет 22 мая сразу на YouTube. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссёра.

Новый выпуск программы называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нём Михалков предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск «У кого в кармане государство?», повтор которого сняли с эфира «России 24». В нём говорилось о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Михалков назвал это решение цензурой.

Режиссёр отметил, что телеканал «Россия 24» всегда «помогал донести его мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России». По его словам, если продолжать сотрудничество не получится, создатели программы будут выпускать её в интернете и думать о дальнейшем развитии проекта.

ВГТРК не ответило на запрос ТАСС. Обычно «Бесогон ТВ» выходил на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. Несколько выпусков программы уже снимали с эфира в 2015 и 2018 году.

#новости #медиа #тв #михалков

Ольга Щербинина PLUS
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22 комментария
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Замечательный Даниль

18

Бесогон ТВ

Россия 24

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Грузинский Филипп

12

А нахуя это вообще показывали на тв?

Ответить

Паша Красников

Грузинский
1

Это как "Слово Пастыря"

Ответить

Питерский Влад

9

Охуеть.
Теперь придётся не смотреть на ютубе.
А так бы не смотрел на России 24

Ответить

ZeramthgiN

0

Блядь, Оля, ну шо за хуйня, зачем это здесь?

Ответить

Ольга Щербинина

ZeramthgiN
6

Такая жизнь..

Ответить

Старший хот-дог

Ольга
0

Да он про себя

Ответить

Неподвижный Никита

2

Киборги у которых связь со смартфоном проходит через зрение и максимум 300 мегабайт в секунду боятся установки девайса под кору головного мозга с Wi-Fi и беспроводной зарядкой. 

Какое чипирование для России или хотя бы понимание как это всё работает, если миллионов 70 россиян еще срут на улице)

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Паша Красников

1

Гуси-Лебеди

Гуси-Хуюси

Ответить

Евгений Долгий

0

Теперь эта ебала придет в Интернеты эти наши.

Ответить

Поменял Никнейм

Евгений
2

Она и так здесь

Ответить

Евгений Долгий

Поменял
0

Господи, как я хочу в безбожный совочек с телевизором, который хотелось выключить.

Ответить

FOX

0

очередное доказательство о мировом правительстве (нет)

Ответить

Иван Семёныч

FOX
1

да

Ответить

Kyler

0

У меня один вопрос, зачем это повторять ТРИ! раза ДВА! дня подряд?

Ответить

Павло Сизов

Kyler
1

Те, кто это смотрит, находятся на низших эволюционных слоях развития. Может у них еще внешнего уха нет и нужно несколько раз посмотреть, чтобы понять.

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Artem Gruzdev

0
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Vladimir Vorobyev

0

Моя реакция на эту новость:
https://youtu.be/dn6huSxqXlA

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Aleks Ad

0

В смысле не покажут? Я пизды щаз кому то дам, бесогон тв на россиюшке24 они мне не дают смотреть, мудросте набираться.

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Денис Копылов

0

Природа настолько очистилась, что долбоебы покидают ТВ

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Романелло Кивогенс

0

Самое смешное, что через некоторое время сюжет всё же может оказаться актуальным. То есть изначально устройства начнут ставить в сугубо медицинских целях, а затем власти некоторых стран под благовидным предлогом (например, чтобы контролировать передвижения заражённого гражданина) обеспечат себе возможность контролировать местонахождения носителя, а там глядишь гласно или скрытно добавят и более интересный функционал. Разумеется, исключительно для благородных целей.

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theomism

0

никита михалков мужественно глядит в глаза билла гейтса, собравшегося его чипировать (19.05.2020 colorized)

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