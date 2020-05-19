В будущем выпуске режиссёр обсудит реакцию на снятый с эфира эпизод.

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Канал «Россия 24» не будет показывать новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», он выйдет 22 мая сразу на YouTube. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссёра.

Новый выпуск программы называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нём Михалков предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск «У кого в кармане государство?», повтор которого сняли с эфира «России 24». В нём говорилось о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Михалков назвал это решение цензурой.

Режиссёр отметил, что телеканал «Россия 24» всегда «помогал донести его мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России». По его словам, если продолжать сотрудничество не получится, создатели программы будут выпускать её в интернете и думать о дальнейшем развитии проекта.

ВГТРК не ответило на запрос ТАСС. Обычно «Бесогон ТВ» выходил на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. Несколько выпусков программы уже снимали с эфира в 2015 и 2018 году.