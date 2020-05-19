Ситуация, которую мы переживаем, абсолютно уникальна. Она отражается на всей жизни людей. Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем, в значительной степени являются уникальными. Ничего подобного мы не делали раньше никогда.

И такие огромные ресурсы не использовали никогда тоже — слава богу, что они у нас еcть. Ничего особенного нет в том, что при претворении этих решений в жизнь происходят какие-то сбои. Но важна обратная связь: мы должны точно понимать, как это работает в жизни.