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Артём Мазанов
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Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам. Главное из нового совещания президента Материал редакции

Президент заявил, что «нет ничего особенного в сбоях после наших решений», но важна обратная связь.

36 комментариев
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19 мая Владимир Путин провёл с главами регионов, членами правительства и другими чиновниками совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Это транслировалось по федеральным телеканалам.

Главное из совещания Путина:

  • Деньги врачам за апрель должны были выплатить к 15 мая, но, по словам Путина, их получили «далеко» не все — в некоторых регионах перечислялось медикам меньше, чем предполагалось;

  • По данным Путина, из 52 миллиардов рублей, выделенных на поддержку врачей, в регионы поступили уже 50,1 миллиарда;
  • Путин поручил установить мониторинг всех выплат. «Всё должно быть понятно — кому и за что идут деньги, вся информация должна быть разъяснена в деталях, должна быть и налажена обратная связь»;

  • На портал госуслуг поступило свыше 11 миллионов заявок на выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно, ожидается более 20 миллионов заявок. «Мера оказалась крайне востребованной», — заявил президент. Выплаты в размере пять тысяч рублей для детей до трёх лет получат примерно пять миллионов семей;

  • Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с тем, что тот переболел коронавирусом — последние несколько тестов показали отрицательный результат. «Поздравляю, что вы эту заразу побороли», — сообщил президент;

  • Мишустин сообщил, что правительство организовало выплаты всем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом. «Мы жёстко потребовали от всех исполнителей на местах буквального исполнения вашего указа», — заявил премьер-министр;

  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все выделенные правительством средства на доплаты медикам дошли до регионов. «Мы уточнили принцип начисления стимулирующих выплат и водителям скорых. Во избежании злоупотреблений, основанием выплаты служит сам факт такой работы, а не количество смен, часов», — добавил он;
  • По данным Минздрава, доплаты уже получили более 30 тысяч врачей и более 77 тысяч среднего медперсонала. Единовременные страховые выплаты врачам, пострадавшим на работе, получили 326 медиков на сумму более 20 миллионов рублей;
  • Мурашко заявил, что по поводу выплат «были вопросы к губернаторам и главврачам». Путин ему ответил, что таких вопросов было бы меньше, если бы в постановлении правительства сразу были понятные принципы и способы доведения выплат. «Так что хорошо, что сделали. Но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил президент;

  • В постановлении правительства было указано, что врачам должны выплатить дополнительные средства за «фактически отработанное время» с коронавирусными больными, но впоследствии этот пункт удалили;

  • По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), к 19 мая выплаты получили 79% медиков. Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил: «сказать, что деньги не доводятся, нельзя». «Пока 37% врачей говорят, что им понятна методика начисления выплат», — добавил он;
  • Глава казначейства Роман Артюхов подтвердил, что выплаты врачам поступают;
  • По данным правительства, на портал госуслуг поступило более 6,5 тысяч обращений от медиков, желающих получить разъяснения по выплатам для тех, кто работает с пациентами с коронавирусом;
  • Министр экономического развития Максим Решетников доложил, что банки выдали 20 кредитов на оборотные средства системообразующих предприятий. Путин ответил, что 20 кредитов — «это мало». Решетников объяснил ситуацию спросом, который превышает возможности правительств: 20 кредитов — это те, которые «физические выданы предприятиям», а на рассмотрении банков — 300 кредитов;

  • Глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что почти все заявившиеся компании получили выплаты по 1 МРОТ на каждого сотрудника;

  • По мнению Решетникова, «российская экономика начала восстанавливаться», инфляция по итогам года не превысит 4%;
  • Глава Центробанка Эльвира Набиуллина добавила, что «темп роста цен снижается». «Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими прогнозами, есть потенциал для снижения ключевой ставки», — добавила она.

Путин завершил совещание словами «ничего особенного в том, что происходят какие-то сбои, нет, в этой связи крайне важна обратная связь».

Ситуация, которую мы переживаем, абсолютно уникальна. Она отражается на всей жизни людей. Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем, в значительной степени являются уникальными. Ничего подобного мы не делали раньше никогда.

И такие огромные ресурсы не использовали никогда тоже — слава богу, что они у нас еcть. Ничего особенного нет в том, что при претворении этих решений в жизнь происходят какие-то сбои. Но важна обратная связь: мы должны точно понимать, как это работает в жизни.

Владимир Путин

Президент допустил, что часть национальных проектов в 2020 году не получится выполнить и попросил правительство изучить ситуацию. Президент добавил, что ресурсами, высвобождающимися от переноса нацпроектов, нужно распорядиться очень грамотно.

#путин #карантинвроссии

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36 комментариев
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Первичный микроскоп

38

Путин ответил, что «не нужно ни на кого ничего перекладывать».

И переложил вину на правительство сука)))

Ответить

Фактический волк

25

Ха-ха, опять бояре плохие!

Ответить

Изящный ихтиандр

21

— Не нужно ни на кого ничего перекладывать, — сказал человек, переложивший всё на губернаторов.

Ответить

Серый кардинал

Изящный
0

Долгожданная федерализация уже и не по душе? Правду люди говорят, про плохих бояр.

Ответить

Евгений Клочков

Серый
7

Это не федерализация, это "приватизация прибыли, национализация убытков"

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

Это все просто через призму традиционного, для этих земель, способа производственных отношений. Плохие бояре, совсем глупые.

Ответить

Евгений Клочков

Серый
0

Не, это просто царь шибко хитрый, он раздает полномочия и ответственность там, где плохо и где ему самому решения принимать невыгодно - ибо будет связан с негативом

А вот когда наоборот, есть материальные или пропагандисткие профиты, то резко напоминает про "вертикаль власти"

Не первый раз уже имеем, он оптимизацию здравоохранения, образования и пенсионную реформу во второй половине десятых тоже спихивал, но на правительство

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

А разве не в этом заключаются президентские полномочия в РФ?

Ответить

Евгений Клочков

Серый
0

Приписываться к позитиву и спихивать негатив на подчиненных? Хм, не видел, чтобы где-то такие полномочия прописаны

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

не видел, чтобы где-то такие полномочия прописаны

https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации#Полномочия_президента_Российской_Федерации
Вот тут найдешь. И откроется неведомая истинна, что *ничего себе*, люди оказывается, действуют исключительно в своих интересах, находясь в рамках обстоятельств. 

Ответить

Евгений Клочков

Серый
1

находясь в рамках обстоятельств. 

Бедненький президент, обстоятельства у него
Как ему не посочувствовать

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

А он и не просит этого, но по моему мнению заслуживает. Если друг просит остров, ну чтож поделать, приходится вынимать из копилки и дарить.

Ответить

Nick Rosenberg

Серый
1

Федерализация это не только про скидывание ответственности, но и политическая и финансовая независимость от центра например.

Ответить

Мировой нос

15
Ответить

Дыня

Мировой
3

бля, это смешно 

Ответить

Roman Golovin

Дыня
0

Нет

Ответить

LordChanka

13

только и может что критиковать власть 

Ответить

Roman Golovin

LordChanka
3

Где позитивная повестка? Критика должна быть конструктивной!

Ответить

Дыня

7

Диванный критик

Ответить

Летний динозавр

Дыня
0

Бункерно-диванный

Ответить

Жодан Наниев

4

ой, а кто это сделал

Ответить

Serg Bootlegger

4

Единственный, кто не боится говорить правду о правительстве..

Ответить

Анатолий Польский

2

Уважаемое правительство, хватит подставлять нашего президента!

Ответить

Dmitry Shiryaev

2

темп роста цен снижается

просто пиздец

Ответить

Иван Семёныч

Dmitry
0

не ну спроса нет, он, может, реально снижается

Ответить

Иван Семёныч

0

важна обратная связь.

поэтому врачи должны извиниться

Ответить

Сергей Морозов

0

Ситуация, которую мы переживаем, абсолютно уникальна.

Он каждый раз когда обосрётся такое говорит глядя в очко?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
0

Ну, внезапные наводнения и морозы - это обычное дело для золотых рыбок

Ответить

Насущные Проблемы

0

Двадцать лет прошло, а ВЕЛИКИЙ УПРАВЛЕНЕЦ всё ещё не научился правильно делегировать полномочия .

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

Ну ничего. Подождём ещё.

Ответить

Jiří Kropočev

Насущные
0

Так ведь нет времени на раскачку, товарищ майор!

Ответить

Evgeniy Goncharov

0

Сегодня была новая серия шизодеда? Блин, пропустил(

Ответить

bor_vn

0

Просто в голос, как заголовок прочитал. Наверно, с детства так не смеялся. Спасибо тебе большое)

Ответить

Alexandr Aletter

0

Выстроил жесткую вертикаль власти, где чем ниже доходит поручения и деньги тем более большой хуй кладут на их исполнение и выплаты, и теперь удивляется как это его императорское величество никто не слушает.

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Иван Сидоров

0

Владимир Путин молодец!

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Kostya Bakay

0

Сначала прочитал "завещание" и обрадовался, а потом понял, что неправильно прочитал :(

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