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Президент заявил, что «нет ничего особенного в сбоях после наших решений», но важна обратная связь.
19 мая Владимир Путин провёл с главами регионов, членами правительства и другими чиновниками совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Это транслировалось по федеральным телеканалам.
Главное из совещания Путина:
Деньги врачам за апрель должны были выплатить к 15 мая, но, по словам Путина, их получили «далеко» не все — в некоторых регионах перечислялось медикам меньше, чем предполагалось;
На портал госуслуг поступило свыше 11 миллионов заявок на выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно, ожидается более 20 миллионов заявок. «Мера оказалась крайне востребованной», — заявил президент. Выплаты в размере пять тысяч рублей для детей до трёх лет получат примерно пять миллионов семей;
Мишустин сообщил, что правительство организовало выплаты всем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом. «Мы жёстко потребовали от всех исполнителей на местах буквального исполнения вашего указа», — заявил премьер-министр;
В постановлении правительства было указано, что врачам должны выплатить дополнительные средства за «фактически отработанное время» с коронавирусными больными, но впоследствии этот пункт удалили;
Глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что почти все заявившиеся компании получили выплаты по 1 МРОТ на каждого сотрудника;
Путин завершил совещание словами «ничего особенного в том, что происходят какие-то сбои, нет, в этой связи крайне важна обратная связь».
Президент допустил, что часть национальных проектов в 2020 году не получится выполнить и попросил правительство изучить ситуацию. Президент добавил, что ресурсами, высвобождающимися от переноса нацпроектов, нужно распорядиться очень грамотно.
Долгожданная федерализация уже и не по душе? Правду люди говорят, про плохих бояр.
Это не федерализация, это "приватизация прибыли, национализация убытков"
Это все просто через призму традиционного, для этих земель, способа производственных отношений. Плохие бояре, совсем глупые.
Не, это просто царь шибко хитрый, он раздает полномочия и ответственность там, где плохо и где ему самому решения принимать невыгодно - ибо будет связан с негативом
А вот когда наоборот, есть материальные или пропагандисткие профиты, то резко напоминает про "вертикаль власти"
Не первый раз уже имеем, он оптимизацию здравоохранения, образования и пенсионную реформу во второй половине десятых тоже спихивал, но на правительство
А разве не в этом заключаются президентские полномочия в РФ?
Приписываться к позитиву и спихивать негатив на подчиненных? Хм, не видел, чтобы где-то такие полномочия прописаны
не видел, чтобы где-то такие полномочия прописаны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации#Полномочия_президента_Российской_Федерации
Вот тут найдешь. И откроется неведомая истинна, что *ничего себе*, люди оказывается, действуют исключительно в своих интересах, находясь в рамках обстоятельств.
находясь в рамках обстоятельств.
Бедненький президент, обстоятельства у него
Как ему не посочувствовать
А он и не просит этого, но по моему мнению заслуживает. Если друг просит остров, ну чтож поделать, приходится вынимать из копилки и дарить.
Федерализация это не только про скидывание ответственности, но и политическая и финансовая независимость от центра например.
только и может что критиковать власть
темп роста цен снижается
просто пиздец
Ситуация, которую мы переживаем, абсолютно уникальна.
Он каждый раз когда обосрётся такое говорит глядя в очко?
Ну, внезапные наводнения и морозы - это обычное дело для золотых рыбок
Двадцать лет прошло, а ВЕЛИКИЙ УПРАВЛЕНЕЦ всё ещё не научился правильно делегировать полномочия .
Ну ничего. Подождём ещё.
Просто в голос, как заголовок прочитал. Наверно, с детства так не смеялся. Спасибо тебе большое)
Выстроил жесткую вертикаль власти, где чем ниже доходит поручения и деньги тем более большой хуй кладут на их исполнение и выплаты, и теперь удивляется как это его императорское величество никто не слушает.
Сначала прочитал "завещание" и обрадовался, а потом понял, что неправильно прочитал :(