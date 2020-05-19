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Ольга Щербинина
2654

Telegram-канал с официальными данными о коронавирусе сделал опрос про пожилых как «балласт». И удалил его после критики Материал редакции

Один из вариантов опроса гласил, что «старость — это деградация».

50 комментариев
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Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» с официальной информацией о борьбе с распространением Covid-19 18 мая опубликовал опрос, посвящённый пожилым людям. В нём предлагали выбрать утверждения, с которым согласны пользователи. Среди вариантов были «Старость — это деградация» и «Пожилые — балласт общества».

На это обратили внимание фотограф Евгений Фельдман и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Позже опрос удалили.

Скриншот опроса @EvgenyFeldman
Пётр Верзилов @gruppa_voina
Простите, это офис Национал-социалистической немецкой рабочей партии? https://t.co/N3sNJBVRAi

Редакция сайта стопкоронавирус.рф признала, что опрос был неудачным. Там пояснили, что он планировался, чтобы показать, что и после 50 лет жизнь людей может быть полной и насыщенной. И отметили, что люди старшего возраста оказались под наибольшим давлением в период пандемии.

Мы хотели сделать срез мнений. И, кстати, большинство ответов были со знаком плюс. Но мы слышим наших подписчиков, читателей, которым показалось, что часть из предложенных вариантов ответов были неудачными. Поэтому опрос и был снят.

стопкоронавирус.рф

#новости #карантинвроссии #соцсети

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но есть и хорошие новости
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50 комментариев
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Пожилой Мартингал

4

 «пожилые — балласт общества»

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Плоский пистолет

Пожилой
9

Чего ты его форсишь?

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Летний динозавр

Плоский
6

А кто это?

Ответить

Пожилой Мартингал

Летний
16
Ответить

Летний динозавр

Пожилой
10

Нихуя не понятно, но большое спасибо

Ответить

Добровольный

Летний
5

https://tjournal.ru/flood/169510-artem-shitukhin-moshennik?comment=3455357

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tjournal.ru
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CommentBot

Доброво…
3
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Dead Horse

Летний
0
Ответить

Добровольный шмель

Летний
6

Амбассадор ЛГБТ

Ответить

Пожилой Мартингал

Добровольный
16

Сегодня без заявы, но впредь будте аккуратнее

Ответить

Дыня

Пожилой
3
Ответить

Yuri Miller

Дыня
3

виксен глагол просторечный в германии, дрочить

Ответить

Дыня

Добровольный
6

тореадор члена

Ответить

Добровольный

Дыня
5

забрал в гриндр

Ответить

Dead Horse

Летний
0

https://tjournal.ru/alaska/170628-kazhetsya-nevozmozhnym-uspevat-razbirat-eto-na-pasty

Ответить

Дыня

Пожилой
6

Никак не могу охарактеризовать твое поведение, кроме как "распетушился"

Ответить

Пожилой Мартингал

Дыня
6

Петухи - топ, ставлю плюс

Ответить

Рыбий Глаз

Пожилой
3

Сегодня день поллюции я так полагаю....

Ответить

Пожилой Мартингал

Рыбий
3

Поллюция = плюс

Ответить

Руслан Гатин

Пожилой
–2

Либераху порвало 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

7

 Мы хотели сделать срез мнений. И, кстати, большинство ответов были со знаком плюс.

плюс за что? это опрос с 1 вариантом ответа из семи и ни один из не упоминает слово "плюс"

Ответить

Юрий Камерер

НечеловеческаяЛ…
2

вам плюс

Ответить

Андрей Гришин

5

А в чем претензия была-то? Опрос как опрос

Ответить

Больной ключ

Андрей
3

Это официальный канал про короновирус, нахуя мне на нем разбираться, 50 это новые 30 или старые 30 

Ответить

Юрий Камерер

5

сделайте такой же опросник на TJ

Ответить

Ded Pihto

Юрий
0

Не надо

Ответить

Добровольный шмель

4

Только пахать и пахать!

Ответить

Эстетический нос

Добровольный
3

Поддерживаю 

Ответить

Насущные Проблемы

3

Пиздецок.

Ответить

Открытый Никита

2

Как это относится к тематике канала?

Ответить

Андрей Рядькин

Открытый
1

Решают, что делать с больными за 50, видимо

Ответить

Kyler

Андрей
2

Если бы большинство проголосовало, что те кто старше 50ти балласт, то их бы просто перестали подключать к ИВЛ

Ответить

Андрей Рядькин

Kyler
1

Общество порешило

Ответить

Питерский браслет

2

Не слишком криповой опрос, надо было еще разделение по гендеру: мужик в 65 пенсионная обуза или  счастливчик, который дотянул до государственной подачки

Ответить

No Drama Allowed

1

Новость забавная, но все эти комментарии про нацистов на серьезных щах (кхм-кхм Сталингулаг) – явный перегиб

Ответить

Alexey Snooker

1

Какого хуя, уже и спросить нельзя?

Ответить

Максим Шпилёв

Alexey
1

(с) телеканал До///дь

Ответить

Добровольный шмель

1

В чем смысл твита Верзилова?

Ответить

Максим Шпилёв

Добровольный
0

про деление людей

Ответить

Добровольный шмель

Максим
0

Эйджизм-социалистическая немецкая рабочая партия? Хуйню он написал какую-то.

Ответить

Добровольный шмель

Добровольный
0

Это не отменяет что НСДАП пидарасы, но тут серьезно сову на глобус.

Ответить

Евгений Клочков

Добровольный
1

ну как сову
скорее так, мелкого сычика натянули, ибо эти-то в реале с умалишенными и частью инвалидов вопрос решали сами понимаете как

вот видимо тут Верзилов и провел аналогию со стариками

Ответить

Добровольный

Евгений
0

Он спешил непонятно куда, не постарался в аналогию и написал хуету.

Ответить

Yuri Miller

1

Вот же дурачок. Через 40 лет он сам старикашкой станет. И начнёт вспоминать свои гадкие слова.

Ответить

J R

1

Насколько ж чувствительные у нас люди. Это как тот опрос про блокаду Ленинграда: увидели один вариант ответа и давай оскорбляться.

Ответить

Прикладной мангал

J
0

Стрелочка поворачивается

Ответить

Шило

1

Детей нахуй, стариков в пизду, остальных в изоляторы

Ответить

Критический турник

0

Технически попытка была понятной, они хотели сделать типичный опросник Лайкерта.
Но поскольку на работу в госучреждение идут только самые отбитые, всё получилось вот так криво.

Ответить

Степан Маслов

0

Очередная победа гражданского общества

Ответить

Alex Fielding

0

охуеть блять

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