Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» с официальной информацией о борьбе с распространением Covid-19 18 мая опубликовал опрос, посвящённый пожилым людям. В нём предлагали выбрать утверждения, с которым согласны пользователи. Среди вариантов были «Старость — это деградация» и «Пожилые — балласт общества».

Редакция сайта стопкоронавирус.рф признала, что опрос был неудачным. Там пояснили, что он планировался, чтобы показать, что и после 50 лет жизнь людей может быть полной и насыщенной. И отметили, что люди старшего возраста оказались под наибольшим давлением в период пандемии.