Прямой эфир
Один из вариантов опроса гласил, что «старость — это деградация».
Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» с официальной информацией о борьбе с распространением Covid-19 18 мая опубликовал опрос, посвящённый пожилым людям. В нём предлагали выбрать утверждения, с которым согласны пользователи. Среди вариантов были «Старость — это деградация» и «Пожилые — балласт общества».
На это обратили внимание фотограф Евгений Фельдман и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Позже опрос удалили.
Редакция сайта стопкоронавирус.рф признала, что опрос был неудачным. Там пояснили, что он планировался, чтобы показать, что и после 50 лет жизнь людей может быть полной и насыщенной. И отметили, что люди старшего возраста оказались под наибольшим давлением в период пандемии.
«пожилые — балласт общества»
Плоский пистолет
Чего ты его форсишь?
Летний динозавр
А кто это?
Летний динозавр
Нихуя не понятно, но большое спасибо
Добровольный шмель
Амбассадор ЛГБТ
Сегодня без заявы, но впредь будте аккуратнее
тореадор члена
Сегодня день поллюции я так полагаю....
Мы хотели сделать срез мнений. И, кстати, большинство ответов были со знаком плюс.
плюс за что? это опрос с 1 вариантом ответа из семи и ни один из не упоминает слово "плюс"
А в чем претензия была-то? Опрос как опрос
Больной ключ
Это официальный канал про короновирус, нахуя мне на нем разбираться, 50 это новые 30 или старые 30
сделайте такой же опросник на TJ
Решают, что делать с больными за 50, видимо
Новость забавная, но все эти комментарии про нацистов на серьезных щах (кхм-кхм Сталингулаг) – явный перегиб
Какого хуя, уже и спросить нельзя?
про деление людей
Добровольный шмель
Эйджизм-социалистическая немецкая рабочая партия? Хуйню он написал какую-то.
Добровольный шмель
Это не отменяет что НСДАП пидарасы, но тут серьезно сову на глобус.
ну как сову
скорее так, мелкого сычика натянули, ибо эти-то в реале с умалишенными и частью инвалидов вопрос решали сами понимаете как
вот видимо тут Верзилов и провел аналогию со стариками
Вот же дурачок. Через 40 лет он сам старикашкой станет. И начнёт вспоминать свои гадкие слова.
Насколько ж чувствительные у нас люди. Это как тот опрос про блокаду Ленинграда: увидели один вариант ответа и давай оскорбляться.