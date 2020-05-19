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Новости
Алексей Боржонов
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«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах Материал редакции

Издание провело исследование и сравнило данные по России с информацией из других стран.

Смертность медиков от Covid-19 в России в 16 раз выше, чем в шести странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».

  • Издание взяло за основу данные из «Списка памяти», где медики публикуют имена коллег, погибших от коронавируса. На 18 мая в нём было 222 имени, журналистам удалось подтвердить смерть 186 человек;
  • Две трети погибших приходится на Москву (41 человек), Дагестан (40), Московскую область (25) и Петербург (18).
  • Около половины умерших — это младший и средний медицинский персонал. Чаще всего от коронавируса умирают медсёстры;
  • Всего в России к 18 мая официально было известно о 2722 погибших от Covid-19. Таким образом, доля медиков в общем числе смертей от корнавируса — почти 7%. Соотношение в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии, пишет издание;
  • Речь идёт о Великобритании (34 тысячи погибших, из которых не менее 180 медиков), Италии (30,7 тысячи погибших и не менее 200 медиков), Испании (27,5 тысячи и 74), Германии (7,8 тысячи и 18), США (81,7 тысячи и 389), Иране (6,7 тысячи и 107);
Доля медиков в общем числе смертей от Covid-19 по странам
  • Журналисты «Медиазоны» предположили, что высокую смертность среди медиков в России можно объяснить нехваткой средств индивидуальной защиты, а также заниженной статистикой по умершим от Covid-19 в целом по стране: «Медики — относительно небольшая группа, где есть возможность учесть каждую жертву пандемии, пересчитать и перепроверить все случаи. Поэтому их доля относительно общих данных по смертности получается непропорционально большой»;
  • Издание отмечает, что даже если учесть только те смерти медиков, которые власти официально подтверждали, то получится 61 случай. Это составит 2% от общего числа погибших — в 5 раз больше, чем в других странах.

#новости

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11 комментариев
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Внимательный Петя

2

  Чаще всего от коронавируса умирают медсёстры

мне кажется, это в т.ч. потому, что большинство медсестёр у нас - женщины за 50

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R4as0n

Внимательный
0

А в остальном мире куда девают медсестёр после 50?

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Внимательный Петя

R4as0n
0

В остальном мире медсёстры обычно нормально питаются, не работают до посинения и получают нормальную зарплату

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пиу-пиу

Внимательный
0

Сколько раз был в больницах, медсёстры были скорее студенты. Я конечно знаю, что медики учатся всю жизнь почти, но чтобы до 50 лет ... .

Скорее проблема в том, что просто тупо медсестрёр больше, чем медбратьев. 

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Внимательный Петя

пиу-пиу
0

Тут ещё надо случаи разбирать, по-моему. Вот перешла по ссылкам Медиазоны. Скончавшаяся медсестра 38 лет. Невероятно жалко человека, конечно. Однако на фотке явно видно лишний вес, например. Это могло утяжелить течение короны. Щас пойми правильно - я не к тому, что в России всё прекрасно, а к тому, что надо учитывать многие факторы, и один из главных - это низкий уровень жизни в нашей стране, в т.ч. по зарплатам, оттуда и по питанию, стрессу итд

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Пожилой Мартингал

1

«Медики — относительно небольшая группа, где есть возможность учесть каждую жертву пандемии, пересчитать и перепроверить все случаи. Поэтому их доля относительно общих данных по смертности получается непропорционально большой»

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Божественный Петя

0

Потому что российские медики плохо питаются.

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Dmitry Shiryaev

0

Зато люди умирают в разы меньше, чем в мире. А значит - медики не люди.

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LordChanka

0

Чертов 5G никак иначе это не объяснить 

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Артем Кихтёв

0

Вопрос, даже в критериях списка предупреждается, что сюда вносятся все умершие медики от ковид, независимо заразился ты в кругу семьи, магазине или на улице. То есть нельзя точно утверждать, что они в большинстве своем умирают из-за какого-то определенного фактора. В других странах тоже включаются все случаи подряд?
Просто на мой взгляд делать сравнения без точной выборки неверно.
Возможно я не прав, допускаю.

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Евгений Клочков

Артем
0

А как вы определите, где заразился, если медик ходит на работу и контактирует с коллегами и пациентами? 

Но подхватить в больнице, тем более при дефиците СИЗ, шансов намного больше, чем вне ее

Плюс тех, кто работает с ковидом, стараются размещать где-то отдельно от их семей временно, либо они сами так делают. Это частично отсекает вероятность подхватить болячку от родичей

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