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Новости
Артём Мазанов
913

В Краснодарском крае СК возбудил первое уголовное дело о невыплате медикам денег за работу с Covid-19 Материал редакции

Дело возбудили после того, как сотрудники больницы в Армавире записали видео, где пожаловались на отсутствие выплат.

10 комментариев
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Видео, записанное медиками в городе Армавир

В городе Армавир Краснодарского крае возбудили первое в России уголовное дело за невыплату медикам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») после доследственной проверки в отношении ГБУЗ «Городская больница города Армавира». Обвиняемых в деле пока нет, но, по версии следствия, халатность допустило руководство медучреждения.

По данным следствия, нарушение стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности.

СК

Дело возбудили после того, как 16 мая в интернете опубликовали видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи города Армавира. Медики пожаловались там на отсутствие выплат.

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19 мая Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам. В постановлении кабмина было указано, что врачам должны выплатить дополнительные средства за «фактически отработанное время» с коронавирусными больными, но впоследствии этот пункт удалили;

#новости #карантинвроссии

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10 комментариев
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Дмитрий Unknown

4

Уволить невиновного главврача и премируем кого-нибудь из министерства за отличную работу

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Насущные Проблемы

3

И сколько грозит медикам?

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Уютный Багажник

1

Найдут козла отпущения, показательно выпорят, без реального наказания. Царь хороший. Мы готовы двигаться дальше. 

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Brown Zweig

1

Украли деньги, а посадят врачей

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Бесплатный щит

0

Такая чушь. Кто-то там украл деньги эти, что-ли? Они зависли в буреломе бесконечных департаментов и провинциальных бюджетных комитетов. А сейчас уголовное дело. Хотя, я думаю, это страшилка. Кого по этому делу посадят? Министра? Уборщика? Чушь. 

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Романелло Кивогенс

Бесплатный
1

Посадят разве что главврача - за то, что по их версии не передал вовремя списки медиков на выплаты. Хотелось бы конечно услышать его версию произошедшего, потому как пока складывается впечатление, что главврач возможно не справился из-за нагрузки. Вот здесь медики говорят, что он "руководил поликлиниками, стационаром, скорой помощью - и это всё был один человек" (с 1:40)
https://yandex.ru/efir?stream_id=406d07c8a42b2aa095acd2f75490fe5b&from_block=logo_partner_player

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Бесплатный щит

Романелло
0

Я очень надеюсь, что не посадят. Но если они его "мордой возить по столу" начнут, такская по судам, типа в назидание всем и для картинки в тв, то и это пиздец. 

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Частый Денис

0

На кого?
3 разных абзаца - один и тот же посыл

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Vova Silaev

0

Может, наконец-то, в Армавире почистят ряды людей, которые решили, что они медики.

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Alex Dark

0

Не надоело всё время говорить про этот короновирус? Каждый пост связан с этой темой. Уже рвотный рефлекс стал проявлятся. Как будто других тем нет.

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