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Дело возбудили после того, как сотрудники больницы в Армавире записали видео, где пожаловались на отсутствие выплат.
В городе Армавир Краснодарского крае возбудили первое в России уголовное дело за невыплату медикам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») после доследственной проверки в отношении ГБУЗ «Городская больница города Армавира». Обвиняемых в деле пока нет, но, по версии следствия, халатность допустило руководство медучреждения.
Дело возбудили после того, как 16 мая в интернете опубликовали видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи города Армавира. Медики пожаловались там на отсутствие выплат.
19 мая Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам. В постановлении кабмина было указано, что врачам должны выплатить дополнительные средства за «фактически отработанное время» с коронавирусными больными, но впоследствии этот пункт удалили;
Уволить невиновного главврача и премируем кого-нибудь из министерства за отличную работу
Найдут козла отпущения, показательно выпорят, без реального наказания. Царь хороший. Мы готовы двигаться дальше.
Посадят разве что главврача - за то, что по их версии не передал вовремя списки медиков на выплаты. Хотелось бы конечно услышать его версию произошедшего, потому как пока складывается впечатление, что главврач возможно не справился из-за нагрузки. Вот здесь медики говорят, что он "руководил поликлиниками, стационаром, скорой помощью - и это всё был один человек" (с 1:40)
https://yandex.ru/efir?stream_id=406d07c8a42b2aa095acd2f75490fe5b&from_block=logo_partner_player
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Я очень надеюсь, что не посадят. Но если они его "мордой возить по столу" начнут, такская по судам, типа в назидание всем и для картинки в тв, то и это пиздец.
Может, наконец-то, в Армавире почистят ряды людей, которые решили, что они медики.
Не надоело всё время говорить про этот короновирус? Каждый пост связан с этой темой. Уже рвотный рефлекс стал проявлятся. Как будто других тем нет.