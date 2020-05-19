Дело возбудили после того, как сотрудники больницы в Армавире записали видео, где пожаловались на отсутствие выплат.

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Видео, записанное медиками в городе Армавир

В городе Армавир Краснодарского крае возбудили первое в России уголовное дело за невыплату медикам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») после доследственной проверки в отношении ГБУЗ «Городская больница города Армавира». Обвиняемых в деле пока нет, но, по версии следствия, халатность допустило руководство медучреждения.

По данным следствия, нарушение стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности. СК

Дело возбудили после того, как 16 мая в интернете опубликовали видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи города Армавира. Медики пожаловались там на отсутствие выплат.