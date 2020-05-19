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Новости
Алексей Боржонов
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В России возбудили первое дело о невыплатах медикам, Бразилия — третья по числу заболевших. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 19 мая.

В России

  • Зафиксировано 9263 случая заболевания коронавирусом, 5921 человек выздоровели, 115 умерли. Случаев заболевания за всё время — 299 941, 76 130 человек выздоровели, 2837 — умерли;
  • Путин провёл совещание о мерах поддержки экономики и социальной сферы, на котором раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам. В совещании принял участие премьер-министр Михаил Мишустин, который выздоровел от коронавируса;
  • Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля, но регионы могут принимать решение самостоятельно с учётом обстановки в регионе. Минздрав выступил против открытия лагерей без необходимого числа медработников;
  • Глава Минтруда рассказал, что власти не рассматривали вариант, при котором все средства из ФНБ раздали бы россиянам за раз — по 54 тысячи рублей на человека. Вместо этого использовали «комбинированный» вариант, когда часть средств выдается напрямую гражданам, часть идёт на поддержку экономики;

  • Туристическая отрасль начнёт постепенный выход из карантина с 1 июня: в некоторых регионах откроются санатории, коттеджи, апарт-отели;

  • Собянин сказал, что свободно выходить на улицу в Москве можно будет, когда «новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, а не тысячами». Также он объявил, что с 25 мая в городе заработают МФЦ и некоторые больницы;
  • В Петербурге запретили прощаться с умершими вне зависимости от причин их смерти — всех покойных будут хоронить в закрытых гробах. Число жертв пожара в петербургской больнице 12 мая выросло до шести;
  • В Нижегородской области начали первый этап снятия ограничений: жителям разрешили пробежки и прогулки в радиусе километра от дома. Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни отпраздновать Ураза-байрам дома, то же попросил жителей Дагестана Хабиб Нурмагомедов;
  • В Екатеринбурге у 103 сотрудников склада «Красное и белое» обнаружили Covid-19. Накануне в регионе продлили ограничения после вспышки коронавируса в логистической компании, которая развозит товары по магазинам сети;
  • В Дагестан направили технику и специалистов для дезинфекции из-за тяжёлой ситуации в регионе.
  • В России медики умирают от Covid-19 в 16 раз чаще, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии, говорится в исследовании «Медиазоны». Речь идёт о Великобритании, США, Италии и трёх других странах;
  • В России возбудили первое уголовное дело о невыплате медикам денег за работу с больными Covid-19. ФСБ проверит системы, контролирующие самоизоляцию россиян;
  • Россияне стали чаще жертвовать благотворительным фондам во время пандемии. Кроме того, TikTok пожертвовал российским медикам 20 миллионов рублей;
  • Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» с официальными данными о Covid-19 опубликовал опрос, среди вариантов которого было: «Старость — это деградация» и «Пожилые — балласт общества». Вскоре после публикации опрос удалили;
  • Глава крупнейшей башкирской больницы уволилась после вспышки Covid-19 в стационаре. Глава пермской скорой помощи извинился за то, что передразнивал медиков в ответ на жалобы о невыплате надбавок. А в Казани накажут сотрудницу полиции, которая без маски составляла протокол на мужчину без маски.

В мире

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 4,86 миллиона случаев заболевания Covid-19, больше 321 тысячи человек умерли, больше 1,6 миллиона — выздоровели;
  • Бразилия вышла на третье место по числу случаев заболевания Covid-19 в мире: зафиксировано больше 250 тысяч случаев заражения, больше только в России (299 тысяч) и США (1,5 миллиона);
  • Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса;
  • Дональд Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая и изменить структуру в течение месяца, иначе США лишат организацию финансирования. Также Трамп признался, что принимает для профилактики Covid-19 гидроксихлорохин — препарат против малярии;
  • США и Канада до 21 июня продлили ограничения, которые запрещают передвижение между странами;
  • В Израиле временно разрешили не носить маски на улице и в помещениях без кондиционера из-за жары. Во вторник температура достигала 40 градусов Цельсия в разных частях страны;
  • В Испании сняли запрет на рейсы из Италии, но сохранили двухнедельный карантин для прибывающих. Испанские власти объявили, что в стране третий день подряд фиксируют меньше 100 умерших от вируса;
  • С 1 июня Болгария откроет границы с Сербией и Грецией. Сербия также откроет въезд для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории;
  • Сейшельские острова до 2021 года не будут принимать круизные лайнеры — так власти хотят предотвратить новую возможную волну вируса.

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Желтый Петя

6

Дональд Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая и изменить структуру в течение месяца, иначе США лишат организацию финансирования.

C одной стороны верно, однако как доказать отсутствие?
 
Также Трамп признался, что принимает для профилактики Covid-19 гидроксихлорохин — препарат против малярии

Дед окончательно шизом станет: препарат провоцирует нарушения ЦНС.

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IceNight

Желтый
1

Ну ему президенствовать не долго осталось, так что похуй.

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Желтый Петя

IceNight
0

Веселее будет зажигать?

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Прочный чувак

Желтый
0

Также Трамп признался, что принимает для профилактики Covid-19 гидроксихлорохин

Да он скорее всего как обычно пиздит. Его врач вряд ли бы разрешил ему подобное.

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Ваня Погост

4

Просто енотик на самокате.

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Ваня Погост

Ваня
0

Кек, у него ещё свой велосипед есть.

Ответить

IceNight

3

299 999

Ответить

Алексей Селезнев

2

ФСБ проверит системы

Ну то есть заберут все накопленные данные о людях себе 

Ответить

dwl

Алексей
0

В этом же и есть смысл проверки

Ответить

Pelifosoff

1

Надеюсь "первое дело" возбудили против Путина? Не в курсе?

Ответить

Sergey Volkov

–3

фух красным не пахнет, могу оставить здесь свой черкаш

Ответить

Добровольный шмель

Sergey
2

стрелочка идет вниз буууууульк

Ответить

ouxen

0

herb

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