В России возбудили первое дело о невыплатах медикам, Бразилия — третья по числу заболевших. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 19 мая.
В России
Зафиксировано 9263 случая заболевания коронавирусом, 5921 человек выздоровели, 115 умерли. Случаев заболевания за всё время — 299 941, 76 130 человек выздоровели, 2837 — умерли;
Путин провёл совещание о мерах поддержки экономики и социальной сферы, на котором раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам. В совещании принял участие премьер-министр Михаил Мишустин, который выздоровел от коронавируса;
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля, но регионы могут принимать решение самостоятельно с учётом обстановки в регионе. Минздрав выступил против открытия лагерей без необходимого числа медработников;
Глава Минтруда рассказал, что власти не рассматривали вариант, при котором все средства из ФНБ раздали бы россиянам за раз — по 54 тысячи рублей на человека. Вместо этого использовали «комбинированный» вариант, когда часть средств выдается напрямую гражданам, часть идёт на поддержку экономики;
Туристическая отрасль начнёт постепенный выход из карантина с 1 июня: в некоторых регионах откроются санатории, коттеджи, апарт-отели;
Собянин сказал, что свободно выходить на улицу в Москве можно будет, когда «новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, а не тысячами». Также он объявил, что с 25 мая в городе заработают МФЦ и некоторые больницы;
В Петербурге запретили прощаться с умершими вне зависимости от причин их смерти — всех покойных будут хоронить в закрытых гробах. Число жертв пожара в петербургской больнице 12 мая выросло до шести;
В Нижегородской области начали первый этап снятия ограничений: жителям разрешили пробежки и прогулки в радиусе километра от дома. Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни отпраздновать Ураза-байрам дома, то же попросил жителей Дагестана Хабиб Нурмагомедов;
В Екатеринбурге у 103 сотрудников склада «Красное и белое» обнаружили Covid-19. Накануне в регионе продлили ограничения после вспышки коронавируса в логистической компании, которая развозит товары по магазинам сети;
В Дагестан направили технику и специалистов для дезинфекции из-за тяжёлой ситуации в регионе.
В России медики умирают от Covid-19 в 16 раз чаще, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии, говорится в исследовании «Медиазоны». Речь идёт о Великобритании, США, Италии и трёх других странах;
В России возбудили первое уголовное дело о невыплате медикам денег за работу с больными Covid-19. ФСБ проверит системы, контролирующие самоизоляцию россиян;
Россияне стали чаще жертвовать благотворительным фондам во время пандемии. Кроме того, TikTok пожертвовал российским медикам 20 миллионов рублей;
Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» с официальными данными о Covid-19 опубликовал опрос, среди вариантов которого было: «Старость — это деградация» и «Пожилые — балласт общества». Вскоре после публикации опрос удалили;
Глава крупнейшей башкирской больницы уволилась после вспышки Covid-19 в стационаре. Глава пермской скорой помощи извинился за то, что передразнивал медиков в ответ на жалобы о невыплате надбавок. А в Казани накажут сотрудницу полиции, которая без маски составляла протокол на мужчину без маски.
В мире
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 4,86 миллиона случаев заболевания Covid-19, больше 321 тысячи человек умерли, больше 1,6 миллиона — выздоровели;
Бразилия вышла на третье место по числу случаев заболевания Covid-19 в мире: зафиксировано больше 250 тысяч случаев заражения, больше только в России (299 тысяч) и США (1,5 миллиона);
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса;
Дональд Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая и изменить структуру в течение месяца, иначе США лишат организацию финансирования. Также Трамп признался, что принимает для профилактики Covid-19 гидроксихлорохин — препарат против малярии;
США и Канада до 21 июня продлили ограничения, которые запрещают передвижение между странами;
В Израиле временно разрешили не носить маски на улице и в помещениях без кондиционера из-за жары. Во вторник температура достигала 40 градусов Цельсия в разных частях страны;
В Испании сняли запрет на рейсы из Италии, но сохранили двухнедельный карантин для прибывающих. Испанские власти объявили, что в стране третий день подряд фиксируют меньше 100 умерших от вируса;
С 1 июня Болгария откроет границы с Сербией и Грецией. Сербия также откроет въезд для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории;
Сейшельские острова до 2021 года не будут принимать круизные лайнеры — так власти хотят предотвратить новую возможную волну вируса.
Желтый Петя
Дональд Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая и изменить структуру в течение месяца, иначе США лишат организацию финансирования.
C одной стороны верно, однако как доказать отсутствие?
Также Трамп признался, что принимает для профилактики Covid-19 гидроксихлорохин — препарат против малярии
Дед окончательно шизом станет: препарат провоцирует нарушения ЦНС.
IceNightЖелтый
Ну ему президенствовать не долго осталось, так что похуй.
Желтый Петя
Веселее будет зажигать?
Прочный чувак
Также Трамп признался, что принимает для профилактики Covid-19 гидроксихлорохин
Да он скорее всего как обычно пиздит. Его врач вряд ли бы разрешил ему подобное.
Ваня Погост
Просто енотик на самокате.
Ваня ПогостВаня
Кек, у него ещё свой велосипед есть.
IceNight
299 999
Алексей Селезнев
ФСБ проверит системы
Ну то есть заберут все накопленные данные о людях себе
dwlАлексей
В этом же и есть смысл проверки
Pelifosoff
Надеюсь "первое дело" возбудили против Путина? Не в курсе?
Sergey Volkov
фух красным не пахнет, могу оставить здесь свой черкаш
Добровольный шмель
стрелочка идет вниз буууууульк
ouxen
herb