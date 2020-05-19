Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
3461

В Подмосковье разбился вертолёт Ми-8. Весь экипаж погиб Материал редакции

Предварительная версия – неисправность.

61 комментарий
В закладки

В Подмосковье разбился военно-транспортный вертолёт Ми-8. Об этом сообщило Минобороны.

Вертолёт столкнулся с землей около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полёта. ЧП произошло на безлюдной местности в 20 километрах от города Клин, по данным ТАСС, в районе деревни Захарово.

По данным Минобороны, экипаж погиб от полученных травм. В пресс-службе не уточнили, о каком количестве человек идёт речь, однако близкий к ведомству источник «Ведомостей» сообщил о трёх погибших.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полёт выполнялся без боекомплекта.

Минобороны

На место происшествия вылетела комиссия главного командования воздушно-космических сил.

#новости #происшествия

Сергей Звезда PLUS
+197 196
Офигеть, у нас есть описание к блогу
1
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 61, "likes": 13, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 170720, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 May 2020 22:27:21 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
61 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Стройный теркин30см

36

Не разбился, а жестко сел.
От создателей не взрыв, а хлопок. 

Ответить

Алексей Любимцев

Стройный
23

Не бытовки для гастеров а новое служебное жильё для военных

Ответить

Пожилой Мартингал

Алексей
3

жёстко

Ответить

Алексей Любимцев

Пожилой
1

Жестоко

Ответить

Пожилой Мартингал

Алексей
1

Люблю жёстко

Ответить

Andre Macareno

Пожилой
2

вот дождетесь, и он кулстори здесь писать перестанет

Ответить

Пожилой

Andre
1

А где ему ещё писать то свои высеры? В твиттере 280 знаков, а на тж аудитория подходящая.  

Ответить

Сергей Васильев

Пожилой
1

Заявление уже пишется...

Ответить

Пожилой

Сергей
0

Очень жёстко

Ответить

Педагогический чувак

Алексей
0

Р А З Б И Л С Я

Ответить

Алексей Любимцев

Педагог…
0

С Е Л
Е
Л

Ответить

Фактический волк

Стройный
12

Жестко сел, в результате чего весь экипаж навсегда обездвижился.

Ответить

Семен Семеныч

Фактический
3

Погибли в результате остановки сердца.

Ответить

sub-zero

Фактический
0

Не навсегда

Ответить

Андрей Викторович

Стройный
–1

Также от создателей не выбросился из окна, а выпал

Ответить

Сергей Васильев

Андрей
7

Андрей, от создателя Виктора.

Ответить

Пожилой Мартингал

Сергей
0

 жёстко

Ответить

Неподвижный Никита

Стройный
0

земля тебе пухом

Ответить

Руслан Гатин

Стройный
0
Ответить

Ev Vane

Стройный
0

По версии Дождя, сел «жестко/аварийно»))

Ответить

Alexander Romensky

Стройный
0

Там просто кусок метала удя по фото из группы 112 в Телеграм: https://b1.m24.ru/c/1360224.580xp.jpg 

Ответить

Gennady Verzakov

10

При жёсткой посадке произошёл хлопок?

Ответить

sub-zero

Gennady
17

Который повлёк отрицательный рост количества человек в экипаже

Ответить

Taras Buria

sub-zero
0

Родились обратно

Ответить

Енот Волшебный

8

Ставь лайк если заебался читать комментарии дегродов про хлопки и прочие эвфемизмы.

Ответить

Желтый Петя

Енот
1

Они не дегроды.

Ответить

Енот Волшебный

Желтый
0

Пруф или сам знаешь что.

Ответить

Енот Волшебный

Енот
–1

Утигоспади. Какой же предсказуемый дегрод только что отомстил дизом.

Ответить

Енот Волшебный

Енот
–1

Они счётное множество. Жаль.

Ответить

Персональный микрофон

6

И Tj туда же. Вот где где, именно в этой новости нормально былоб написать вместо жестко сел, разбился.

Ответить

Уютный Багажник

Персональный
1

Жоско разбилса. 

Ответить

Уютный Багажник

4

У нас сегодня утром истребители ебучие летали минут 30 над городом туда-сюда, пиздец шум стоял. К счастью, ни на кого не ёбнулись, пронесло.

Ответить

Добровольный шмель

Уютный
1

А где боинг?

Ответить

Уютный Багажник

Добровольный
3

Успел убежать. 

Ответить

Добровольный шмель

Уютный
1

Ссыкло

Ответить

Енот Волшебный

Уютный
1

Скажи спасибо, что ракетой в форточку не пульнули, умник)

Ответить

Уютный Багажник

Енот
1

Спасиба!

Ответить

Енот Волшебный

Уютный
1

Я серьёзно. Недавно кому-то ж пульнули.

Ответить

Енот Волшебный

Енот
2

А может и не у нас. А может и не пульнули, а баян какой-то на ютюбе посмотрел. Хуй его. Вся хуйня уже в голове перемешалась.

Ответить

Павел Петрович

Енот
1

В середине марта было.
 Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным

https://tjournal.ru/news/150392-voennyy-vertolet-vypustil-snaryad-v-zhiloy-dom-v-chite-v-minoborony-vystrel-nazvali-sluchaynym

Ответить

Енот Волшебный

Павел
0

Чётко, от души!

Ответить

Семен Семеныч

Уютный
0

Пиздец шум стоял - это когда пролетают так низко, что, кажется, заклёпки на фюзеляже можно разглядеть. Когда выныриваешь к окну посмотреть, что за ядерный гриб растёт, почему пол ходуном, а тут это летит. Вот это я понимаю удаль молодецкая.

Ответить

Добровольный шмель

Семен
0

Не хочешь к нам в агенты НАТО? Нам такие нужны.

Ответить

Семен Семеныч

Добровольный
0

Если только у вас кормят.

Ответить

Добровольный шмель

Семен
0

Русские младенцы сойдут?

Ответить

Семен Семеныч

Доброво…
1

Вот так и палятся на мелочах: младенцев предлагает Моссад.

Ответить

Енот Волшебный

Семен
0

У меня лично стояк от этого шума.

Ответить

Фактический волк

Уютный
0

Невидимыми лазерными указками штрих-коды рисовали на лбах жителей поди.

Ответить

Грузинский Филипп

0

ООООАА РОССИЙСКАЯ ВООРУЖЕНИЕ ОНА ТАКАЯ())

Ответить

Железный турник

Грузинский
2

Это шитпостинг?

Ответить

Грузинский Филипп

Железный
0

Спросим у Сергея Звезды. @Сергей Звезда это шитпостинг?

Ответить

Уютный Багажник

Грузинский
2
Ответить

Иван Семёныч

2

медуза все. у медузы жесткая посадка.

Ответить

Педагогический чувак

Иван
–1

да они и за пенсионную реформу топили, но мыши кололись

Ответить

Иван Семёныч

Педагогический
1

ну так больше ниче нет, кроме нее

Ответить

Dmitry

2

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать гравитация.

Ответить

Иркутский единорожек88

1

Насколько же тупые шутки к посту. Там люди погибли, дегенераты вы тупорылые

Ответить

alex twit

Иркутский
0

порвался, жаль

Ответить

Принудительный коктейль

1

Надо запрещать внешний интернет поскорее, не хотят в заголовках хлопки и жёсткие посадки писать. Бездуховность!

Russian Military Helicopter Crashes, Killing…
Three crew members were killed in the incident, which occurred outside Moscow on Tuesday evening.
www.themoscowtimes.com
Ответить

Шило

0

Можно сдохнуть приведя в вертикальное положение и пристегнув ремни

Ответить

Amerigo Vespucci

–1

Произошёл хлопок или нет? Скоро русские палёнкой и хлопками сами себя загеноцидят, дон. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 9263 случая заболевания Covid-19. Общее число заболевших почти достигло 300 тысяч
За сутки выздоровели 5921 человек, умерли — 115.
157
Интернет
Первый канал показал новоселье военных в служебных «квартирах». Всё бы ничего, если не смотреть на них снаружи
В соцсетях теперь удивляются рассказам про удобства в домах-контейнерах.
308
Дизайн и архитектура
Тред: Заброшенные монументы социалистической Югославии
Памятники бруталистской архитектуры посреди лесов, напоминающие следы древних цивилизаций.
180
Популярное за три дня
Разборы
«В 8 случаях из 10 полицейского невозможно привлечь к ответственности»: к чему приведёт расширение полномочий полиции
Что изменится в законе о полиции и отразится ли это на жизни россиян — мнение юриста.
114
Животные
11
Дизайн и архитектура
Волна в коробке
Медитативная диджитал-инсталляция на крупнейшем в Южной Корее экране для наружной рекламы с высоким разрешением.
18
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

С Осмыслом

Гость TJ: Православный…

Дыня

Google Docs «на стероидах…

Nikita Sigachev

Google Docs «на стероидах…

Руслан Гатин

Google Docs «на стероидах…

Павел Афанасьев

Google Docs «на стероидах…

Столярный…

Google Docs «на стероидах…

dwl

Владелец пиццерии в США…

Обнули меня…

Подкаст Джо Рогана станет…

solawind

Google Docs «на стероидах…

solawind

Google Docs «на стероидах…

Дыня

Google Docs «на стероидах…

Иван Ташкинов

Запись в подсайте Twitter

Иван Семёныч

Гость TJ: Православный…

капитан ильич

Google Docs «на стероидах…

Дыня

Google Docs «на стероидах…

Ваня Погост

В России возбудили первое дело…

Иван Ташкинов

Запись в подсайте Twitter

Apolo Amigo .

Google Docs «на стероидах…

Никита Сагиров

«WilPro» - Новая социальная сеть