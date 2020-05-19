Прямой эфир
Предварительная версия – неисправность.
В Подмосковье разбился военно-транспортный вертолёт Ми-8. Об этом сообщило Минобороны.
Вертолёт столкнулся с землей около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полёта. ЧП произошло на безлюдной местности в 20 километрах от города Клин, по данным ТАСС, в районе деревни Захарово.
По данным Минобороны, экипаж погиб от полученных травм. В пресс-службе не уточнили, о каком количестве человек идёт речь, однако близкий к ведомству источник «Ведомостей» сообщил о трёх погибших.
На место происшествия вылетела комиссия главного командования воздушно-космических сил.
Не бытовки для гастеров а новое служебное жильё для военных
жёстко
Жестоко
Люблю жёстко
вот дождетесь, и он кулстори здесь писать перестанет
Заявление уже пишется...
Педагогический чувак
Р А З Б И Л С Я
Фактический волк
Жестко сел, в результате чего весь экипаж навсегда обездвижился.
Также от создателей не выбросился из окна, а выпал
Андрей, от создателя Виктора.
Там просто кусок метала удя по фото из группы 112 в Телеграм: https://b1.m24.ru/c/1360224.580xp.jpg
При жёсткой посадке произошёл хлопок?
Ставь лайк если заебался читать комментарии дегродов про хлопки и прочие эвфемизмы.
Желтый Петя
Они не дегроды.
Пруф или сам знаешь что.
Утигоспади. Какой же предсказуемый дегрод только что отомстил дизом.
У нас сегодня утром истребители ебучие летали минут 30 над городом туда-сюда, пиздец шум стоял. К счастью, ни на кого не ёбнулись, пронесло.
А где боинг?
Скажи спасибо, что ракетой в форточку не пульнули, умник)
Спасиба!
Я серьёзно. Недавно кому-то ж пульнули.
А может и не у нас. А может и не пульнули, а баян какой-то на ютюбе посмотрел. Хуй его. Вся хуйня уже в голове перемешалась.
В середине марта было.
Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным
https://tjournal.ru/news/150392-voennyy-vertolet-vypustil-snaryad-v-zhiloy-dom-v-chite-v-minoborony-vystrel-nazvali-sluchaynym
Пиздец шум стоял - это когда пролетают так низко, что, кажется, заклёпки на фюзеляже можно разглядеть. Когда выныриваешь к окну посмотреть, что за ядерный гриб растёт, почему пол ходуном, а тут это летит. Вот это я понимаю удаль молодецкая.
Не хочешь к нам в агенты НАТО? Нам такие нужны.
Если только у вас кормят.
Русские младенцы сойдут?
Фактический волк
Невидимыми лазерными указками штрих-коды рисовали на лбах жителей поди.
Железный турник
Это шитпостинг?
медуза все. у медузы жесткая посадка.
Педагогический чувак
да они и за пенсионную реформу топили, но мыши кололись
Надо запрещать внешний интернет поскорее, не хотят в заголовках хлопки и жёсткие посадки писать. Бездуховность!
Произошёл хлопок или нет? Скоро русские палёнкой и хлопками сами себя загеноцидят, дон.