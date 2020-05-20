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Артём Мазанов
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РБК: из-за коронавируса россияне урезали траты по кредиткам до минимума за пять лет Материал редакции

В апреле банки оформили всего 310 тысяч новых кредиток — это на 63,5% меньше показателей марта.

4 комментария
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Изображение РБК

Из-за ограничений, введённых на фоне коронавирусной инфекции, россияне урезали траты по кредитным картам: уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал до 47,4%, ещё в марте он составлял 53,1%. Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Этот показатель приблизился к уровню января-февраля 2015 года, тогда он составлял 45,9%. Начальник управления кредитных карт «Открытия» Фёдор Портных рассказал, что сокращение утилизации — нетипичная реакция потребителей на кризис. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков добавил, что в кризисные месяцы 2014-2015 годов доля используемого лимита по карте сначала незначительно снизилась, а потом начала резко расти.

По оценкам НБКИ, в апреле российские банки оформили всего 310 тысяч новых кредиток — это на 63,5% меньше показателей марта. РБК опросил крупнейшие банки по портфелю кредитных карт:

  • В ВТБ обороты упали примерно на 40% по сравнению с предыдущими месяцами;
  • В «Открытии» снижение фиксируют только в сегменте премиальных карт и карт, созданных для путешественников;
  • Активность обладателей карты рассрочки. Совкомбанка в апреле снизилась незначительно по сравнению с рекордными показателями марта—февраля.

22 апреля РБК писал, что в апреле несколько крупных банков начали снижать. доступный для клиентов объём средств на кредитных картах.

#новости #карантинвроссии

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4 комментария
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Евгений Долгий

2

С такими конскими ставками пусть сосут дальше. 12% ипотека, 15% авто. Да нахуй идите.

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Фактический Артем

0

Тупые россияне рабы кредитов совкое мышление жалко эту страну

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Отвратительный татарин

Фактический
1

Какие еще нахуй кредиты в совке?

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Детский кофе

Фактический
0

Это чо-то типа синдрома Туретта?

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