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В апреле банки оформили всего 310 тысяч новых кредиток — это на 63,5% меньше показателей марта.
Из-за ограничений, введённых на фоне коронавирусной инфекции, россияне урезали траты по кредитным картам: уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал до 47,4%, ещё в марте он составлял 53,1%. Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Этот показатель приблизился к уровню января-февраля 2015 года, тогда он составлял 45,9%. Начальник управления кредитных карт «Открытия» Фёдор Портных рассказал, что сокращение утилизации — нетипичная реакция потребителей на кризис. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков добавил, что в кризисные месяцы 2014-2015 годов доля используемого лимита по карте сначала незначительно снизилась, а потом начала резко расти.
По оценкам НБКИ, в апреле российские банки оформили всего 310 тысяч новых кредиток — это на 63,5% меньше показателей марта. РБК опросил крупнейшие банки по портфелю кредитных карт:
22 апреля РБК писал, что в апреле несколько крупных банков начали снижать. доступный для клиентов объём средств на кредитных картах.
С такими конскими ставками пусть сосут дальше. 12% ипотека, 15% авто. Да нахуй идите.