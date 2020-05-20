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Это назвали «формой воодушевления людей» после карантина.
Администрация президента России рассматривает вариант проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день — 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.
Один из источников объяснил, что парад Победы в июне станет «формой воодушевления людей» после карантина. Другой собеседник добавил, что проведение парада и голосования в один день также удобно из-за того, что среду, 24 июня, объявят выходным днём. Источник РБК объяснил, что если провести в этот день только один парад — это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не все смогут посмотреть трансляцию. Собеседник журналистов в Минобороны также сообщил, что основной вариант — проведение парада в конце июня.
Собеседники журналистов уточнили, что окончательных решений по этим вопросам пока нет. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада — 3 сентября.
22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал, что в качестве возможных дат голосования в Кремле обсуждались 24 июня и 8 июля.
По радио уже про поплавки и проституцию говорят. Что характерно аргументации либо нет, либо она никакая
Воодушевление людей, ну пиздец нахуй. Не сомневаюсь, что они свой электорат видят вот так: