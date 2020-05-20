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Артём Мазанов
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РБК рассказал об обсуждении в Кремле варианта провести парад Победы и голосование по Конституции в один день — 24 июня Материал редакции

Это назвали «формой воодушевления людей» после карантина.

10 комментариев
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Администрация президента России рассматривает вариант проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день — 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

Один из источников объяснил, что парад Победы в июне станет «формой воодушевления людей» после карантина. Другой собеседник добавил, что проведение парада и голосования в один день также удобно из-за того, что среду, 24 июня, объявят выходным днём. Источник РБК объяснил, что если провести в этот день только один парад — это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не все смогут посмотреть трансляцию. Собеседник журналистов в Минобороны также сообщил, что основной вариант — проведение парада в конце июня.

Собеседники журналистов уточнили, что окончательных решений по этим вопросам пока нет. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада — 3 сентября.

22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал, что в качестве возможных дат голосования в Кремле обсуждались 24 июня и 8 июля.

#новости #конституция

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10 комментариев
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Милый Мурод

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 Это назвали «формой воодушевления людей» после карантина

Выходишь такой после голосования, а на улицах танки, на красной площади баллистическая ракета, военные с оружием напротив твоего любимого кафе и заборчики, заборчики, заборчики. Так воодушевляет что пиздец прям.

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Alexei Kuksin

Милый
0

А если включить вот эту  музыку?

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Фактический Артем

0

Я думал китайцев на третье сентября пригласят

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Атлант поправил плечи

Фактический
1

индюк тоже думал, но в суп порвал 

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Евгений Долгий

0

Они все не угомонятся (~_^)

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Litnikov Danil

0

По радио уже про поплавки и проституцию говорят. Что характерно аргументации либо нет, либо она никакая

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Роковой файл

Litnikov
0

Как будто впервые такое

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Dra

0

Воодушевление людей, ну пиздец нахуй. Не сомневаюсь, что они свой электорат видят вот так:

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Ler Ler

0

22 июня день начала ВОВ .....

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Идеологический Паша

0

А что бы голосование прошло "как нужно", в города стянут войска и назовут это "парадом для воодушевление"!

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