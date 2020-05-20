Это назвали «формой воодушевления людей» после карантина.

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Администрация президента России рассматривает вариант проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день — 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

Один из источников объяснил, что парад Победы в июне станет «формой воодушевления людей» после карантина. Другой собеседник добавил, что проведение парада и голосования в один день также удобно из-за того, что среду, 24 июня, объявят выходным днём. Источник РБК объяснил, что если провести в этот день только один парад — это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не все смогут посмотреть трансляцию. Собеседник журналистов в Минобороны также сообщил, что основной вариант — проведение парада в конце июня.

Собеседники журналистов уточнили, что окончательных решений по этим вопросам пока нет. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада — 3 сентября.