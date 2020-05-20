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Новости
Артём Мазанов
1961

Навального повторно оштрафовали за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии — на 15 тысяч рублей Материал редакции

Из-за этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызывал Навального «на дуэль».

10 комментариев
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Алексея Навального во второй раз оштрафовали за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. Об этом пишет ТАСС.

Штраф в 15 тысяч рублей назначили по части 4 статьи 17.15 КоАП («Неисполнение требований о прекращении распространения информации и ее опровержении»). Навальный обжаловал его в Люблинском суде Москвы.

В декабре 2019 года Навального уже штрафовали по другой части этой же статьи. Тогда штраф составил пять тысяч рублей.

Навальный выпустил расследование о поставках продуктов для Росгвардии в августе 2018 года. Политик заявил, что после приказа занимающего тогда должность премьер-министра Дмитрия Медведева «Дружба народов» стала единственным поставщиком питания для Росгвардии, при этом продукты якобы закупались по завышенной цене.

В сентябре глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на расследование вызвал Навального «на дуэль», где пообещал сделать из него «отбивную». Навальный отреагировал на вызов больше, чем через месяц — он провёл 50 дней под арестом. Он также отказался от формата дуэли, предложив Золотову дебаты на федеральных каналах или YouTube. В ответ на это глава Росгвардии отказался от дебатов и заявил, что «на другое его приглашал».

В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску «Дружбы народов» обязал Навального удалить это расследование.

#новости #навальный

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10 комментариев
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Божий чайник

11

Как все таки дешево Навальному обходится реклама блога.

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Божий чайник

Божий
3

@Енот Волшебный 

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Енот Волшебный

Божий
1

Ля, ещё один порвался!

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Божий чайник

Енот
2
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Anton Gostev

7

Из-за этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызывал Навального «на дуэль».

На кожаных шпагах?

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Pavel Zinin

1

Готов кинуть 500 на будущие штрафы. пусть повесит

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Нервный Женя

1

Хочу схлопотать минус от енота

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alex twit

0

на эти деньги купят еще немного еды из говна прихожина

Ответить

Евгений Долгий

0

По идее, его еще Генерал Гламура должен на повторную дуэль вызвать.

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Лев Шутов

0

Заголовк написан так, что читается , что поставки продуктов были на 15к, а не штраф

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