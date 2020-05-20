О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус. Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую. Что не надо дергаться и тратить силы и разрушать свою психику паникой («не надо ничего делать»), что мы все смертны по факту своего существования, что «все, кому положенно (Богом) умереть — умрут» — да от коронавируса умирают, только на порядки меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний.