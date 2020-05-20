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Артём Мазанов
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Глава инфоцентра по коронавирусу доктор Мясников заявил, что «кому положено умереть — помрут» Материал редакции

Он рассказал, что смертность от коронавируса по миру «совсем низкая».

84 комментария
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Глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников заявил, что «кому положено умереть — помрут». Об этом он сообщил в эфире программы на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Мясников рассказал, что смертность от коронавируса по миру «совсем низкая, если не брать в статистику тяжёлых больных и пожилых». Он призвал «не искать в любом симптоме коронавирус».

Даже если коронавирус, ну и что? Конечно, надо пойти сдать анализ, чтобы не заразить других, но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих коронавирус и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит.

Александр Мясников
глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом

Глава центра мониторинга посоветовал «просто жить».

Всё равно инфекция возьмет своё. Она возьмет своё. Мы всё равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут.

Александр Мясников
глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом

Позже Мясников назвал эти цитаты вырванными из контекста, но заявил, что «все эти слова я действительно произносил». «Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенностью и боязни завтрашнего дня», — объяснил он.

О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус. Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую. Что не надо дергаться и тратить силы и разрушать свою психику паникой («не надо ничего делать»), что мы все смертны по факту своего существования, что «все, кому положенно (Богом) умереть — умрут» — да от коронавируса умирают, только на порядки меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний.

Александр Мясников
глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом

13 апреля Мясников заявил, что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ждать в конце апреля. Он тогда рассказал, что после спада следует ожидать вторую волну эпидемии. Через два дня Мясников стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 20 апреля Мясников рассказал, что переболел Covid-19. Он прошёл тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.

#новости #карантинвроссии

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84 комментария
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Serg Bootlegger

54

Кто не помер, тот помрёт

Ответить

Мир Май

Serg
2

Выжившие позавидуют мертвым

Ответить

Димка Денисов

Мир
1

Пенсионный фонд России!

Ответить

Специальный волк

34

Спасибо, доктор

Ответить

ouxen

Специальный
0

Кто ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Евгений Долгий

27

Охуенный глава Информационного Центра. 

Ответить

Иван Семёныч

Евгений
2

и конкурсы хорошие

Ответить

Сергей Предэ

Евгений
0

информацию довел, а то что она вам не нравится - ваши проблемы!!!111111одинодин

Ответить

Filipp Shumakov

19

Предлагаю внести это в Клятву российского врача

Ответить

Божий чайник

Filipp
6

В конституцию.

Ответить

Дмитрий Прокофьев

7

«кому положено умереть — помрут»
кому положено голосовать - проголосуют

Ответить

Seat ivanov

Дмитрий
11

Проголосуют даже те , кто помрут

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

я прям ржу как его дед, врач Сталина - увидел своего вождя и пожал плечами - судьба такая значит)

Ответить

Эмиль Рубанов

8
Ответить

Насущные Проблемы

Эмиль
1

А потом умерла, и оставила мне трехкомнатную квартиру.

Ответить

Иван Ташкинов

8

Замечательный пример цинизма и отсутствия элементарной этики.

Ответить

rossoshmap

6
Ответить

Частый Денис

rossoshmap
6

Чудо чудесное 

Ответить

Лунный Абдужаббор

7

- я умру, доктор?
- да

Ответить

Звездный парфюмер

5

Очередная порция мудрости от Мясникова. Скоро догонит Кличко, а там и до Стэтема не далеко.

Ответить

Ilya Filin

Звездный
1

Стетем воспитал поколение, брошенное отцами. Путеводная звезда. 

Ответить

Vladislav Donets

Звездный
0

Надо его каким-нибудь министром сделать.

Ответить

Шило

5

Можно сдохнуть как и когда угодно

Ответить

Yuri Miller

Шило
0

можно заниматься спортом и ЗОЖить, а утром тебя собьёт трамвай. А можно пить, курить, и так далее, и умереть старым дряхлым стариканом. Никогда не знаешь как оно там свёрстано. 

Ответить

Божий чайник

Yuri
2

Можно сдохнуть лаская мизинчиком с ноготком девчачий клитор.
Можно сдохнуть перенося с похмела оркестровый пюпитр.
Можно сдохнуть вдруг испытывав внутри себя сильнейшую боль.
Можно сдохнуть пытаясь делить разные числа на ноль

Ответить

Yuri Miller

Божий
0

все знают, что результат деления на ноль - нерациональное число, что-то типа NaN

Ответить

Имя Фамилия

–2

Всё равно инфекция возьмет своё. Она возьмет своё. Мы всё равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут.

И что не так в этом высказывании? Желание уже доебаться непонятно к чему.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Имя
3

Врачебная этика, не?

Ответить

Имя Фамилия

Comrade
4

Связь между врачебной этикой и его высказыванием примерно нулевая. Я бы хотел чтобы мой лечащий врач говорил правду, а не пиздел и говорил сладкую ложь.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Имя
1

Но нету в жизни "кому положено умереть". Вполне можно сказать, что "без летальных исходов, к сожалению, не обойдётся". Или "в малом количестве случаев благоприятный исход гарантировать будет невозможно".

Ответить

LC

Comrade
1

Тогда так и сформулируй - несоответствие занимаемой должности (глава инфоцентра по коронавирусу), а не приплетай врачебную этику, которая в данном случае ни к селу, ни к городу.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Имя
1

Дихотомия ложная, вполне реально не "пиздеть и говорить сладкую ложь" одновременно не разговаривая с людьми как со скотом. То, что ты любишь пожёстче не означает, что все такие же. И кстати, он никакой не "мой лечащий врач", а глава центра информирования по коронавирусу. Пусть блять статку даёт и объективную информацию, а не в жёсткого доктора играет.

Ответить

Имя Фамилия

Дмитрий
–2

К сожалению, наше общество привыкло слушать только либо очевидное враньё, либо сладкую ложь. Далеко ходить не надо. Взрыв Чернобыльской аэс, когда замалчивали или говорили, что это не так опасно, и не спасали людей. Так слаще жить. Когда говорят правду, какой бы она не была, то уже можно действовать верно и адекватно сложившиеся ситуации. С коронавирусам та же хуйня. Говори как оно и есть, и действуй исходя из этого, а не пизди, как все любят. В других странах об этом открыто говорят и обсуждают в обществе.

Ответить

Михаил Кометов

Имя
0

Вся задача мер по борьбе с вирусом сейчас - максимальное предотвращение смертей. Чем медленнее вирус распространяется, тем меньше людей болеют, тем большим оказывается качественная помощь.

В нормальной ситуации "все" вирусом не переболеют. Переболеет меньшинство, а остальные получат прививки. Мясников несёт некомпетентную хуйню, и не надо защищать этого ебаната

Ответить

Madao

Имя
2

Ты можешь-то объяснить смысл этой фразы? Кому "положено" умереть? Почему "положено"? 

Ответить

Имя Фамилия

Madao
4

Тому у кого иммунитет не справится. Не?

Ответить

Madao

Имя
0

И какой смысл в этой фразе тогда? 

Ответить

Имя Фамилия

Madao
3

Именно такой какой в него вложил автор.

Ответить

Символический вентилятор

Имя
1

А то, что есть меры, которые значительно снижают смертность от коронавируса. А у нас смертность занижают только в статистике.

Ответить

Yuri Miller

Символический
0

это попахивает сегрегацией больных. в Германии серьёзная дискуссия о том, кому отдавать предпочтение, если ИВЛ один на двоих. Будь это трезвый гетеросексуальный католический священник или юный наркоман, всё равно нельзя отдавать предпочтение никому.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Yuri
3

Это не так. В медицине, особенно,к  примеру, в медицине катастроф, помощь в первую очередь оказывают тому, у кого больше шансов выжить. 

Ответить

Yuri Miller

Doktor
0

я знаю. и поэтому - как следует и из твоего комментария кстати - отдадут предпочтение молодому наркоману, хотя этически его следовало бы оставить подыхать, а вот как раз это недопустимо.

Ответить

Имя Фамилия

Символический
0

Как это связано с тем что он сказал?

Ответить

Yuri Miller

Имя
0

он не имеет права опускать руки со словами "положено умереть". Это статья уголовного кодекса, неоказанная помощь. Он должен именно исчерпать меры, которые ему доступны.

Ответить

Символический вентилятор

Имя
0

Так, что люди, которым "положено" умереть, могли бы прожить еще много лет при правильном лечении. 

Ответить

Имя Фамилия

Символический
1

«Положено» в том смысле, что после оказания человеку всей возможной врачебной помощи - он всё равно умрёт.

Ответить

Yuri Miller

Символический
0

другое дело что второму, которому ИВЛ не достался, они вертолёт вызовут и отвезут в клинику, где есть ИВЛ свободный. У нас скажут положено умереть и всё. Вертолёты - крайняя редкость.

Ответить

Илья Гераськин

Имя
0

Что не так? Одно слово - вакцина

Ответить

Отвратительный татарин

3

Ну ладно. Начну на похороны тогда копить. Хотел себе комп взять новый, возьму гроб тогда

Ответить

Иван Семёныч

Отвратительный
1

бери с лед подсветкой

Ответить

Отвратительный татарин

Иван
0

Кулеры стоит монтировать?

Ответить

Евгений Шухов

3

А вы точно врач?

Ответить

LC

Евгений
0

А вы точно врач?

Подход в целом вполне как у врача. Но чтобы возглавлять информационный центр нужен немного другой специалист.

Ответить

theomism

2

а в конце он добавил: все сон, ом

Ответить

Friday

1

Зачем тогда было разьебывать экономику, если все равно "кому положено - умрут"? 

Ответить

Iikalfsdkj Doe

1

Умрут вообще все. Бессмертных нет.

Ответить

Pavel Melikhov

–4

Самый адекватный врач 👨‍⚕️
1000 плюсов этому парню.

Ответить

Pavel Melikhov

Pavel
0

В очко себе свои минусы заснуете.
Он хоть и мудак и сидит у мудазвона на эфире, но вообще то он прав.

Ответить

Артём Арцыбушев

Pavel
3

В таком случае не беспокой врачей больше никогда, дай судьбе/инфекции/раку взять своё.

Ответить

Artem Melnyk

Артём
1

Я бы подох еще года в 4 без антибиотиков, или еще раньше без БЦЖ. Так что ни*уя он неправ :)

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Доктор !верит! в !судьбу! ???

Ответить

Промышленный инструмент

Comrade
2

Ставлю годовую зарплату, что у тебя суждено умереть.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Промышленный
0

В течении какого времени - вот вопрос..

Ответить

Промышленный инструмент

Comrade
1

В течении жизни

Ответить

LC

Промышленный
0

Но есть шанс не получить выигрыш - при своей жизни. ;)

Ответить

Andrey Utrysko

0

Им не страшно умирать! Нищий будет только рад:
Каждый нищий попадает в рай!

Ответить

Yuri Miller

Andrey
0

нищий? Там нищий духом. То есть не выделывайтесь, тогда в рай попадёте. У нас самые нищие духом ездят в кортежах и пьют швейцарскую водичку.

Ответить

alex twit

0

кому положено пиздеть у вечернего мудозвона — помрут

Ответить

Madao

0

Все мы помрём, всё пральна сказал!!

Ответить

Yuri Miller

0

Нетолерантная страна однако. Фото Гёббельса не публикуй, судьбоносные заявления не делай, сплошная критика. Хочется сказать: а что сделал ТЫ? Вечно эти придирки к словам. Режим повышенной готовности порвать друг друга за какие-то неудачные высказывания) Как королеву памперсов)

Ответить

An Kuzmina

0

Сразу бы так

Ответить

Илья Гераськин

0

Если кому надо, те умрут, для кого вакцину разрабатывают тогда? Или этот недалёкий недодоктор не в курсе про вакцины?

Ответить

Artem Kondratev

0

"Кому суждено утонуть, тот утонет. Кому суждено упасть с крыши, тот упадет."

Ответить

ouxen

0

ееее, решение проблемы подоспело!

Ответить

Andrew Makarov

0

На всё воля Божья

Ответить

ouxen

0

Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих коронавирус и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит.

А какого хуя тогда пыня и остальные узурпаторы власти постоянно проверяется по заявлениям Пескова?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

0

Тогда непонятно, зачем все эти ограничительные меры.

Ответить

Артём Арцыбушев

0

А вы точно доктор?

Ответить

bor_vn

0

Всё равно инфекция возьмет своё. Она возьмет своё. Мы всё равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут.

Мне после таких слов жить не хочется.
Я же правильно понял, что это и было целью при назначении Мясникова?
Умирать будут, но уже не от ковида.

Ответить

Яня

0

Здесь был вопрос, который уже написали несколько человек до меня(

Ответить

Уличный ящик

0

положенно (Богом) умереть — умрут» — да от коронавируса умирают,

Артем, если ты текст цитируешь, то надо писать, что авторская орфография и блабла. А если ты сам настолько неграмотный, ну я даже не знаю, это пиздец.

Ответить

Johnny BeGood

0

Доктор из вас так себе

Ответить

Amerigo Vespucci

–1

В очередной раз напоминаю причину

Русские, в целом, слабоумные или психи. Не фигурально, а буквально - F71, F72 по MКБ10. Да в общем весь спектр по F
У многих органическое врожденное (наследственные заболевания, хронические ЗППП родителей от которых русские в принципе не лечатся, употребление алкоголя, наркотиков, табака до и во время беременности, неправильное питание во время беременности - и так поколениями), у кого органическое приобретенное - травмы головы (русские постоянно пиздят детей, потом дети пиздят друг друга), курение с 12, алкоголь с 14, недоедание. У кого-то чисто психическое - ну поехал русский человек кукухой и поехал. Нормальный пацан, атятятя, главное не пидор какой-то.

Одним из признаков психических расстройств является абсолютно извращенная или отсутствующая эстетика. Или не развитая. Вот и всё. Это творчество имбицилов, буквально.
Посмотрите на 2-5-летних детей, у них где-то схожая эстетика. Сделать паровозик из говна и веток, любимый друг - засранная страшная кукла. Вот русские в плане эстетики и остались на уровне детей дошкольного возраста.

Добавлю, что в понимании причинно-следственных связей русские тоже остались на этом же уровне. Даже некоторые человеческие дети понимают инстинктивно что опасно, что нет. А русские нет, могут ходить по крыше например по скользкой.
И, самое важное, русские остались на том же уровне эмпатии, и даже ниже. Идиот, маленький ребенок, психопат не понимают в принципе, что они кому-то делают больно или неприятно или мешают. Причем маленькие дети понимают что тыкать в человека ножницами нельзя потому что больно (и бессмысленно). А русский человек не понимает, русский человек, как правило, больной.

Так что когда люди видят сталагмиты из говна, паровозики из американского хоррора, плацкарт в поезде, дом рядом с мостом Бетанкура на котором написано "МЫ НЕ ХОТИМ ЖИТЬ ПОД МОСТОМ" - некоторые возмущаются, некоторые умиляются. Я же понимаю что 9 из 10 жителей Серова или жителей дома на Ремесленной папа с мамой сделали после новогоднего алкомарофона, а папу с мамой дедушки с бабушкой - после майского запоя.
И всё встаёт на свои места.
Вообще идея о том что подавляющее большинсво русских больны до такой степени, что в нормальной стране их признали бы недееспособными и держали бы на сильных таблетках - эта идея объясняет ВООБЩЕ ВСЁ.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Amerigo
0

Толстишь

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