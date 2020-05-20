Прямой эфир
Он рассказал, что смертность от коронавируса по миру «совсем низкая».
Глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников заявил, что «кому положено умереть — помрут». Об этом он сообщил в эфире программы на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Мясников рассказал, что смертность от коронавируса по миру «совсем низкая, если не брать в статистику тяжёлых больных и пожилых». Он призвал «не искать в любом симптоме коронавирус».
Глава центра мониторинга посоветовал «просто жить».
Позже Мясников назвал эти цитаты вырванными из контекста, но заявил, что «все эти слова я действительно произносил». «Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенностью и боязни завтрашнего дня», — объяснил он.
13 апреля Мясников заявил, что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ждать в конце апреля. Он тогда рассказал, что после спада следует ожидать вторую волну эпидемии. Через два дня Мясников стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 20 апреля Мясников рассказал, что переболел Covid-19. Он прошёл тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.
Кто не помер, тот помрёт
Охуенный глава Информационного Центра.
информацию довел, а то что она вам не нравится - ваши проблемы!!!111111одинодин
Предлагаю внести это в Клятву российского врача
«кому положено умереть — помрут»
кому положено голосовать - проголосуют
я прям ржу как его дед, врач Сталина - увидел своего вождя и пожал плечами - судьба такая значит)
Можно сдохнуть как и когда угодно
можно заниматься спортом и ЗОЖить, а утром тебя собьёт трамвай. А можно пить, курить, и так далее, и умереть старым дряхлым стариканом. Никогда не знаешь как оно там свёрстано.
Божий чайник
Можно сдохнуть лаская мизинчиком с ноготком девчачий клитор.
Можно сдохнуть перенося с похмела оркестровый пюпитр.
Можно сдохнуть вдруг испытывав внутри себя сильнейшую боль.
Можно сдохнуть пытаясь делить разные числа на ноль
все знают, что результат деления на ноль - нерациональное число, что-то типа NaN
Всё равно инфекция возьмет своё. Она возьмет своё. Мы всё равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут.
И что не так в этом высказывании? Желание уже доебаться непонятно к чему.
Врачебная этика, не?
Связь между врачебной этикой и его высказыванием примерно нулевая. Я бы хотел чтобы мой лечащий врач говорил правду, а не пиздел и говорил сладкую ложь.
Но нету в жизни "кому положено умереть". Вполне можно сказать, что "без летальных исходов, к сожалению, не обойдётся". Или "в малом количестве случаев благоприятный исход гарантировать будет невозможно".
Дихотомия ложная, вполне реально не "пиздеть и говорить сладкую ложь" одновременно не разговаривая с людьми как со скотом. То, что ты любишь пожёстче не означает, что все такие же. И кстати, он никакой не "мой лечащий врач", а глава центра информирования по коронавирусу. Пусть блять статку даёт и объективную информацию, а не в жёсткого доктора играет.
К сожалению, наше общество привыкло слушать только либо очевидное враньё, либо сладкую ложь. Далеко ходить не надо. Взрыв Чернобыльской аэс, когда замалчивали или говорили, что это не так опасно, и не спасали людей. Так слаще жить. Когда говорят правду, какой бы она не была, то уже можно действовать верно и адекватно сложившиеся ситуации. С коронавирусам та же хуйня. Говори как оно и есть, и действуй исходя из этого, а не пизди, как все любят. В других странах об этом открыто говорят и обсуждают в обществе.
Вся задача мер по борьбе с вирусом сейчас - максимальное предотвращение смертей. Чем медленнее вирус распространяется, тем меньше людей болеют, тем большим оказывается качественная помощь.
В нормальной ситуации "все" вирусом не переболеют. Переболеет меньшинство, а остальные получат прививки. Мясников несёт некомпетентную хуйню, и не надо защищать этого ебаната
Тому у кого иммунитет не справится. Не?
А то, что есть меры, которые значительно снижают смертность от коронавируса. А у нас смертность занижают только в статистике.
это попахивает сегрегацией больных. в Германии серьёзная дискуссия о том, кому отдавать предпочтение, если ИВЛ один на двоих. Будь это трезвый гетеросексуальный католический священник или юный наркоман, всё равно нельзя отдавать предпочтение никому.
Это не так. В медицине, особенно,к примеру, в медицине катастроф, помощь в первую очередь оказывают тому, у кого больше шансов выжить.
я знаю. и поэтому - как следует и из твоего комментария кстати - отдадут предпочтение молодому наркоману, хотя этически его следовало бы оставить подыхать, а вот как раз это недопустимо.
Как это связано с тем что он сказал?
он не имеет права опускать руки со словами "положено умереть". Это статья уголовного кодекса, неоказанная помощь. Он должен именно исчерпать меры, которые ему доступны.
Так, что люди, которым "положено" умереть, могли бы прожить еще много лет при правильном лечении.
«Положено» в том смысле, что после оказания человеку всей возможной врачебной помощи - он всё равно умрёт.
другое дело что второму, которому ИВЛ не достался, они вертолёт вызовут и отвезут в клинику, где есть ИВЛ свободный. У нас скажут положено умереть и всё. Вертолёты - крайняя редкость.
бери с лед подсветкой
А вы точно врач?
Самый адекватный врач 👨⚕️
1000 плюсов этому парню.
В очко себе свои минусы заснуете.
Он хоть и мудак и сидит у мудазвона на эфире, но вообще то он прав.
В таком случае не беспокой врачей больше никогда, дай судьбе/инфекции/раку взять своё.
Я бы подох еще года в 4 без антибиотиков, или еще раньше без БЦЖ. Так что ни*уя он неправ :)
Доктор !верит! в !судьбу! ???
Ставлю годовую зарплату, что у тебя суждено умереть.
В течении какого времени - вот вопрос..
В течении жизни
Им не страшно умирать! Нищий будет только рад:
Каждый нищий попадает в рай!
нищий? Там нищий духом. То есть не выделывайтесь, тогда в рай попадёте. У нас самые нищие духом ездят в кортежах и пьют швейцарскую водичку.
Нетолерантная страна однако. Фото Гёббельса не публикуй, судьбоносные заявления не делай, сплошная критика. Хочется сказать: а что сделал ТЫ? Вечно эти придирки к словам. Режим повышенной готовности порвать друг друга за какие-то неудачные высказывания) Как королеву памперсов)
Если кому надо, те умрут, для кого вакцину разрабатывают тогда? Или этот недалёкий недодоктор не в курсе про вакцины?
"Кому суждено утонуть, тот утонет. Кому суждено упасть с крыши, тот упадет."
Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих коронавирус и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит.
А какого хуя тогда пыня и остальные узурпаторы власти постоянно проверяется по заявлениям Пескова?
Всё равно инфекция возьмет своё. Она возьмет своё. Мы всё равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут.
Мне после таких слов жить не хочется.
Я же правильно понял, что это и было целью при назначении Мясникова?
Умирать будут, но уже не от ковида.
В очередной раз напоминаю причину
Русские, в целом, слабоумные или психи. Не фигурально, а буквально - F71, F72 по MКБ10. Да в общем весь спектр по F
У многих органическое врожденное (наследственные заболевания, хронические ЗППП родителей от которых русские в принципе не лечатся, употребление алкоголя, наркотиков, табака до и во время беременности, неправильное питание во время беременности - и так поколениями), у кого органическое приобретенное - травмы головы (русские постоянно пиздят детей, потом дети пиздят друг друга), курение с 12, алкоголь с 14, недоедание. У кого-то чисто психическое - ну поехал русский человек кукухой и поехал. Нормальный пацан, атятятя, главное не пидор какой-то.
Одним из признаков психических расстройств является абсолютно извращенная или отсутствующая эстетика. Или не развитая. Вот и всё. Это творчество имбицилов, буквально.
Посмотрите на 2-5-летних детей, у них где-то схожая эстетика. Сделать паровозик из говна и веток, любимый друг - засранная страшная кукла. Вот русские в плане эстетики и остались на уровне детей дошкольного возраста.
Добавлю, что в понимании причинно-следственных связей русские тоже остались на этом же уровне. Даже некоторые человеческие дети понимают инстинктивно что опасно, что нет. А русские нет, могут ходить по крыше например по скользкой.
И, самое важное, русские остались на том же уровне эмпатии, и даже ниже. Идиот, маленький ребенок, психопат не понимают в принципе, что они кому-то делают больно или неприятно или мешают. Причем маленькие дети понимают что тыкать в человека ножницами нельзя потому что больно (и бессмысленно). А русский человек не понимает, русский человек, как правило, больной.
Так что когда люди видят сталагмиты из говна, паровозики из американского хоррора, плацкарт в поезде, дом рядом с мостом Бетанкура на котором написано "МЫ НЕ ХОТИМ ЖИТЬ ПОД МОСТОМ" - некоторые возмущаются, некоторые умиляются. Я же понимаю что 9 из 10 жителей Серова или жителей дома на Ремесленной папа с мамой сделали после новогоднего алкомарофона, а папу с мамой дедушки с бабушкой - после майского запоя.
И всё встаёт на свои места.
Вообще идея о том что подавляющее большинсво русских больны до такой степени, что в нормальной стране их признали бы недееспособными и держали бы на сильных таблетках - эта идея объясняет ВООБЩЕ ВСЁ.