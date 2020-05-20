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Артём Мазанов
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В Тульской области сделали замечание медсестре, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм Материал редакции

Девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться так сильно.

51 комментарий
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Изображение «Тульских новостей»

Медсестре инфекционного госпиталя в Тульской области сделали замечание после того, как она надела купальник под прозрачный защитный костюм. Об этом рассказали «Тульские новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Девушке сделали замечание из-за «несоблюдения требований к медицинской одежде». Минздрав также провёл беседу с персоналом, сотрудникам напомнили о необходимости соблюдать требования к внешнему виду.

Источник «Тульских новостей» рассказал, что медсестра надела купальник, так как в медучреждении было очень жарко — она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать.

#новости #карантинвроссии

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51 комментарий
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Миша Сергеев

48

Снято на OnePlus

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Наим Алиев

Миша
0

Зашёл чтобы это написать

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Эмиль Рубанов

20
Ответить

Леонид Федотов

Эмиль
50
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God Damn

Леонид
0

Ахаххах тоже о нем подумал

Ответить

Мудрый лолипоп

Эмиль
12
Ответить

Icipher

Мудрый
0
Ответить

Илья Гераськин

Эмиль
1

Воробейшиство не палится

Ответить

Дмитрий Рублев

22
Ответить

Мудрый лолипоп

Дмитрий
1

это из какой больницы?

Ответить

Символический вентилятор

Мудрый
15

Из украинской

Ответить

Igor Shved

Символический
–11

Иди на хуй, вата.

Ответить

Полноценный космос

Igor
2

чего порвался, подорожник принести?

Ответить

Равнодушный

Полноце…
0

подорожнык

Ответить

Символический вентилятор

Igor
0

Поздравляю с первым комментарием!

Ответить

Равнодушный браслет

Igor
0

Долго же ты терпел

Ответить

Символический

Равноду…
0

Ну не понял человек шутку, полыхнуло, бывает.

Ответить

Ласковый чайник

Igor
0

Украинцы— неприкасаемая каста.

Ответить

Alexander Nosov

Igor
0

А ты хочешь чтобы как в девяностые?

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

Хиер коммт ди сонне

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

8

Дед-то как приободрился! До этого, уверен, он даже не поднимался с постели.

Ответить

alex twit

5

Молоток девка! Начальство- пидарасы, видимо

Ответить

Low Catch

alex
6

девка двух зайцев убила: поставила капельницы и разогнала кровь дедам!

Ответить

Илья Гераськин

5

В Тульской области сделали замечание медсестре, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм

Чтоб в следующий раз не надевала

Ответить

Anton Mansurov

5

Медсестра здорового человека

Ответить

Полноценный космос

3

Жаль

Ответить

ouxen

Полноценный
1

Как региональный Минздрав

Ответить

theomism

3

медсестрам надо устроить флешмоб

Ответить

Частый Денис

2

Это новая методика лечения короны, ничего они не понимают. Надо брать и патентовать.

Ответить

Free Fall

2

Подюбому ее жена кого-то из пациентов сфоткала. А если это был мужик, то пиздец он крыса ебаная.

Ответить

Константин Курасов

2

сделали замечание медсестре

звучало оно так:
зачётная жопа!

Ответить

dmzkrsk

1

Бодипозитивно

Ответить

Stan Majors

dmzkrsk
1

Она в отличной форме

Ответить

Равнодушный браслет

Stan
1

И это позитивно

Ответить

Леонид Федотов

1

Да ладно, чего такого то. Подняла дедкам настроение, чтобы совсем не затухли там

Ответить

LC

1

не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать

А видеть-то она могла? Да и другие могли бы подсказать.
Проспорила желание?

Ответить

Отвратительный татарин

0

Потная работёнка

Ответить

Неясный томагавк_два

Отвратительный
0

Стоячая работа

Ответить

alekc vavilov

0

на ней есть лишнее

Ответить

Отвратительный татарин

0

Надо тогда непрозрачные где-то искать, или эти красить, я хз

Ответить

Евгений Долгий

0

(｡◕‿◕｡)

Ответить

Taktischer Corgi

0

Депздрав (звучит не лучше чем Даздраперм) прокомментировал ситуацию следующим образом:

Ответить

Jesus Surfer

0

С пикабу все тащат и тащат, а потом посты хуярят что там посты пишут тупые коммунисты😁

Ответить

ilowen

0

Неподготовленные деды от такого и ласты склеить могут.

Ответить

Евгений Мартынов

0

А чё там по фемкам? Уже ущемились?

Ответить

Эндрю Кондоррр

0

Когда всё переврали. Не а тульской области, а в тульской областной больнице. 

Ответить

Равнодушный браслет

Эндрю
0

Тульская областная больница не в тульской области, что ли?

Ответить

Nick Os

0

"Медсестре инфекционного госпиталя в Тульской области сделали замечание после того, как она надела купальник под прозрачный защитный костюм."
В том то и дело. Если бы она не надевала купальник под прозрачный защитный костюм, то и замечаний никаких бы и не было.

Ответить

dwl

0

Лучше бы без него...

Ответить

Grigory Amelchenko

0

" Медсестра по глазки - в марлевой повязке ! "

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Danil Oputin

0

Ладно хоть не оштрафовали и не уволили. Но вот сливать эту новость в интернет - слишком подло. Каким моральным уродом надо быть, чтобы делать из этого инфоповод?

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