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Девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться так сильно.
Медсестре инфекционного госпиталя в Тульской области сделали замечание после того, как она надела купальник под прозрачный защитный костюм. Об этом рассказали «Тульские новости» со ссылкой на региональный минздрав.
Девушке сделали замечание из-за «несоблюдения требований к медицинской одежде». Минздрав также провёл беседу с персоналом, сотрудникам напомнили о необходимости соблюдать требования к внешнему виду.
Источник «Тульских новостей» рассказал, что медсестра надела купальник, так как в медучреждении было очень жарко — она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать.
Снято на OnePlus
Мудрый лолипоп
это из какой больницы?
Символический вентилятор
Из украинской
Иди на хуй, вата.
Полноценный космос
чего порвался, подорожник принести?
Равнодушный браслет
Долго же ты терпел
Дед-то как приободрился! До этого, уверен, он даже не поднимался с постели.
Молоток девка! Начальство- пидарасы, видимо
В Тульской области сделали замечание медсестре, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм
Чтоб в следующий раз не надевала
Подюбому ее жена кого-то из пациентов сфоткала. А если это был мужик, то пиздец он крыса ебаная.
Бодипозитивно
Она в отличной форме
Да ладно, чего такого то. Подняла дедкам настроение, чтобы совсем не затухли там
не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать
А видеть-то она могла? Да и другие могли бы подсказать.
Проспорила желание?
Депздрав (звучит не лучше чем Даздраперм) прокомментировал ситуацию следующим образом:
С пикабу все тащат и тащат, а потом посты хуярят что там посты пишут тупые коммунисты😁
Когда всё переврали. Не а тульской области, а в тульской областной больнице.
"Медсестре инфекционного госпиталя в Тульской области сделали замечание после того, как она надела купальник под прозрачный защитный костюм."
В том то и дело. Если бы она не надевала купальник под прозрачный защитный костюм, то и замечаний никаких бы и не было.
Ладно хоть не оштрафовали и не уволили. Но вот сливать эту новость в интернет - слишком подло. Каким моральным уродом надо быть, чтобы делать из этого инфоповод?