Прямой эфир
Общее число заболевших превысило 308 тысяч.
За сутки в России зарегистрировали 8764 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 499 меньше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых выросло до 308 705. Об этом рассказал оперативный штаб.
Число выписанных после лечения от коронавируса за сутки впервые превысило число заболевших — 9262 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.
За сутки зафиксировали 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2972 человека.
К 24 июня выработаем коллективный иммунитет
владимир путин молодец политик лидер и борец я считаю что наша коллективная победа это полностью его заслуга он такой красивый милый добрый и очень справедливый
А вы зачем иронизируете? Вы помните, что было до 12 мая? Все сидели по домам, боялись, болели, число заражений неуклонно росло. Но, 12 мая в 15:00 по московскому времени, случилось чудо. И все мы знаем благодаря кому. Так что пожалуйста, не святотатствуйте
Прошу прощения, я лишь отвлекся от написания иконы, чтобы написать этот комментарий. Сейчас же срочно возвращаюсь к работе, чтобы нести просвещение в массы.
Подожди. А кто сидел то? Государство вроде нахрен всех послало(кроме наверное бюджетников в школах/садах. И то тем меньше выплатили ЗП) и все ходили на работу как обычно.
А в чем сакральность даты 24 июня? Почему в комментах эту дату так часто упоминают?
Просто число красивое, там 2 и 4 вместе, разве нет?
Фактический Артем
Новый комментарий Роберта Петросяна ура
В Москве спад, в регионах рост, все нормас, не пишите свои ебаные комменты про плато и прочую херню
Хоба (справедливости ради, большинство — вахтовики)
а что у них такого произошло?
Рискну предположить, они заразились, но не могу говорить с уверенностью
Да ладно? Думал так просто нарисовали цифру "а почему бы не показать резкий рост"
Больше тестов возможно завезли.
P.s. Ну вот не верю что эти дебилы в правительстве будут скрывать до конца, мы же такие классные на международной арене, а тут врём всему мировому сообществу.
Я не сторонник всяких теорий, но что-то цифры чересчур снизились после 11 числа...дай боженька, чтобы смертность действительно была такой низкой, но...
Вариант что статистику Кремль видит немного раньше и немного другую - не рассматриваем. Они там тоже ждут новостей на ТЖ.
мда, поскорее бы 1 июня, чтобы все массово начали выходить и контактировать друг с другом
А как же сократить бедность на 200%? Непорядок. Опять майские указы саботировали. Это точно госдеп и Браудер.
Не верю, вряд-ли на самом деле мы вышли даже на плато, рост в реальности
У тебя может есть какие-то другие цифры? Откуда берешь правдивую информацию?
Файненшнл Таймс говорит о том, что число заразившихся на самом деле на 70% больше, чем по офф данным. Также смерти от короны записываются от других причин. Т.ч доверия этой статитстике нет
Ааа, ну раз Файненшнл Таймс говорит, то да, там не врут.
Ну да, зачем верить независимым СМИ, лучше проверим тем, кто уже не первый раз врёт и ещё заинтересован в занижении стиатистики
"независимым СМИ" ахахаххахах вот это лол конечно)
Ты серьезно веришь в то, что это происки Америки, или что? По отношению к нашей стране они вполне себе независимые, также наши же подтвердили, что если у человека было другое заболевание, помимо ковида, то записывается смерть от него
Ты серьезно веришь в то, что это происки злого Путина, или что?
А в чем заинтересованность занижать смертность от COVID19? Когда найдут автора вируса (тут вопрос времени), будет, что предъявить. А доп выплаты врачам за работу в красных зонах, для государства - это копейки.
Как может врать сми с не русским заголовком, але!
Ладно, согласен, им вообще нет смысла врать, они независимые. Повезло Америке с такими СМИ
Какая разница если решения об ослаблении карантинных мер и прочего берутся из официальной статистики?
правильно, надо брать из Файненшнл Таймс, они независимые СМИ, им вообще врать нет никакого смысла.
Я говорю о том, что особо не важно что там говорят "независимые сми" если руководство страные принимает решения исходя из своих данных.
Так что ты предлагаешь? Слушать независимые СМИ из Файненшнл Таймс?
Я предлагаю лишний раз не парить себе в мозги на эту тему. Хочешь вернить файненшнл таймз - верь им, но ценности этой информации - 0.
Ну человек прям говорит, что по отношению к России Файненшнл Таймс независимые и врать им нет смысла. Как не верить(((
Вот как слова Путина чудесно действует! Ай да Путин! Ай да молодца! Сказал как народу надо выздоравливать они выздоравливают!
В Свердловской области бессимптомных (у которых нет возможности изолироваться по месту жительства) больше в больницы класть не будут; арендуются помещения (вплоть до 5-звёздочного "Хаятт" в Екатеринбурге), куда и будут транспортироваться выделенным транспортом. Обслуживающий и врачебный персонал, транспорт, помещения - отдельным финансированием.
Не, ну в Сочи сделали обсерватор в Русских Сезонах - это вполне себе уровня Хаята.
Интересно, статистика количества комментариев подобных постов тоже ежедневно снижается?)
Как минимум 4 знакомых по даче (соседи) слегли ОДНОВРЕМЕННО (4 дня интервал) в больницу с "воспалением легких". До этого никто не болел толком, максимум переломы. Регион МО.
Какая-то сволочь завезла на дачу. У меня друг с ребенком на даче тусит, думает в безопасности.
Ищу статиста. У Вас прекрасные работы. Приходите ко мне работать! Оклад два бублика и бонусы в виде 3 печенек в сутки.