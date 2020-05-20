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Артём Мазанов
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В России зафиксировали 8764 новых случаев коронавируса. Впервые этот показатель меньше числа выписанных больных за сутки Материал редакции

Общее число заболевших превысило 308 тысяч.

81 комментарий
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За сутки в России зарегистрировали 8764 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 499 меньше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых выросло до 308 705. Об этом рассказал оперативный штаб.

Число выписанных после лечения от коронавируса за сутки впервые превысило число заболевших — 9262 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.

Изображение РИА «Новости»

За сутки зафиксировали 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2972 человека.

#новости #covid19

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81 комментарий
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Kak krot karatal

40

К 24 июня выработаем коллективный иммунитет

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Чехол от очков

Kak
15

владимир путин молодец политик лидер и борец я считаю что наша коллективная победа это полностью его заслуга он такой красивый милый добрый и очень справедливый

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Kak krot karatal

Чехол
20

А вы зачем иронизируете? Вы помните, что было до 12 мая? Все сидели по домам, боялись, болели, число заражений неуклонно росло. Но, 12 мая в 15:00 по московскому времени, случилось чудо. И все мы знаем благодаря кому. Так что пожалуйста, не святотатствуйте

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Чехол от очков

Kak
3

Прошу прощения, я лишь отвлекся от написания иконы, чтобы написать этот комментарий. Сейчас же срочно возвращаюсь к работе, чтобы нести просвещение в массы.

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Иван Семёныч

Kak
3

Хотите как до 12 мая?

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Dmitry Sursin

Kak
0

Подожди. А кто сидел то? Государство вроде нахрен всех послало(кроме наверное бюджетников в школах/садах. И то тем меньше выплатили ЗП) и все ходили на работу как обычно.

Ответить

Kak krot karatal

Dmitry
1

)

Ответить

Отвратительный татарин

Kak
1

А в чем сакральность даты 24 июня? Почему в комментах эту дату так часто упоминают?

Ответить

Kak krot karatal

Отвратительный
0

Просто число красивое, там 2 и 4 вместе, разве нет?

Ответить

Отвратительный татарин

Kak
0

Нет

Ответить

Kak krot karatal

Отвратительный
1

(

Ответить

Nikita Resh

Kak
–6

Hohhlov porvaloo

Ответить

Роберт Петросян

17
Ответить

Фактический Артем

Роберт
19

Новый комментарий Роберта Петросяна ура

Ответить

Чехол от очков

Фактический
4

Еще один комментарий Дмитрия Орлова здравствуйте

Ответить

Dra

Фактический
3

Новый комментарий Дмитрия Орлова, ура, ура, ура

Ответить

Эмиль Рубанов

21
Ответить

Классный шмель

14

Вот что значит - уникальный культурный код россиян! В едином порыве иммунные системы перестроились по царскому велению, антитела начали вырабатываться даже у мёртвых, а кочки и ухабы капиталистической бездуховности разгладились в плато.

Шах и мат, либерахи! 

Ответить

Сергей Сергеев

9

В Москве спад, в регионах рост, все нормас, не пишите свои ебаные комменты про плато и прочую херню

Ответить

Антон Курилов

Сергей
6

Хоба (справедливости ради, большинство — вахтовики)

Ответить

Icipher

Антон
3

Ха-ха, я здесь живу, нахуй.

Ответить

Slevin Kelevra

Антон
0

а что у них такого произошло?

Ответить

Kak krot karatal

Slevin
7

Рискну предположить, они заразились, но не могу говорить с уверенностью

Ответить

Slevin Kelevra

Kak
1

Да ладно? Думал так просто нарисовали цифру "а почему бы не показать резкий рост"

Ответить

Kak krot karatal

Slevin
3

Думаете решили обратить на себя внимание?

Ответить

Dmitry Sursin

Slevin
1

Больше тестов возможно завезли.
P.s. Ну вот не верю что эти дебилы в правительстве будут скрывать до конца, мы же такие классные на международной арене, а тут врём всему мировому сообществу.

Ответить

Slevin Kelevra

Dmitry
2

Я не сторонник всяких теорий, но что-то цифры чересчур снизились после 11 числа...дай боженька, чтобы смертность действительно была такой низкой, но...

Ответить

Sergey Smirnov

Slevin
0

Вариант что статистику Кремль видит немного раньше и немного другую - не рассматриваем. Они там тоже ждут новостей на ТЖ. 

Ответить

Yuri Miller

Dmitry
0

они как Китайцы, только ещё и бедные вдобавок. 

Ответить

Icipher

Slevin
1

На "Полюсе" в Северо-Енисейском районе края инфекция начала распространяться крайне быстро среди вахтовиков, т.к. там несколько тысяч человек живут и работают в непосредственной близости друг от друга.

Ответить

Slevin Kelevra

Icipher
0

мда, поскорее бы 1 июня, чтобы все массово начали выходить и контактировать друг с другом

Ответить

Alex Rota

Антон
0

Это же склад Красного и Белого, там тоже вахтовики?

Ответить

Милый Мурод

7

К 24 июня выйдем в ноль. 

Ответить

Giorno Giovanna

Милый
6

2021-го года

Ответить

Icipher

Милый
4

Ага, а затем начнётся отрицательный рост.

Ответить

Yuri Miller

Icipher
0

А как же сократить бедность на 200%? Непорядок. Опять майские указы саботировали. Это точно госдеп и Браудер.

Ответить

Иван Вялков

5

Не верю, вряд-ли на самом деле мы вышли даже на плато, рост в реальности

Ответить

Pavel Reich

Иван
–1

У тебя может есть какие-то другие цифры? Откуда берешь правдивую информацию?

Ответить

Иван Вялков

Pavel
3

Файненшнл Таймс говорит о том, что число заразившихся на самом деле на 70% больше, чем по офф данным. Также смерти от короны записываются от других причин. Т.ч доверия этой статитстике нет

Ответить

Pavel Reich

Иван
2

Ааа, ну раз Файненшнл Таймс говорит, то да, там не врут.

Ответить

Иван Вялков

Pavel
7

Ну да, зачем верить независимым СМИ, лучше проверим тем, кто уже не первый раз врёт и ещё заинтересован в занижении стиатистики

Ответить

Pavel Reich

Иван
–2

"независимым СМИ" ахахаххахах вот это лол конечно)

Ответить

Иван Вялков

Pavel
1

Ты серьезно веришь в то, что это происки Америки, или что? По отношению к нашей стране они вполне себе независимые, также наши же подтвердили, что если у человека было другое заболевание, помимо ковида, то записывается смерть от него

Ответить

Pavel Reich

Иван
–5

Ты серьезно веришь в то, что это происки злого Путина, или что?

Ответить

solawind

Pavel
0

Да, верю, он уже не первый раз лжет о жертвах с выгодой для себя. История не учит чтоль? Сколько раз это  в России уже повторялось при нем, начиная с онаутонула?

Ответить

Лунный

Иван
1

в наше время верить нельзя никому, даже себе

Ответить

Iven Braun

Иван
0

А в чем заинтересованность занижать смертность от COVID19? Когда найдут автора вируса (тут вопрос времени), будет, что предъявить. А доп выплаты врачам за работу в красных зонах, для государства - это копейки.

Ответить

solawind

Iven
0

Заинтересованность в том чтобы 1. люди шли работать 2. пыня меньше рейтинга потерял. Это куда большие стимулы врать, чем какие-то выплаты 

Ответить

Sergey Smirnov

Pavel
0

Как может врать сми с не русским заголовком, але!

Ответить

Pavel Reich

Sergey
0

Ладно, согласен, им вообще нет смысла врать, они независимые. Повезло Америке с такими СМИ

Ответить

Nikita Rodionov

Pavel
1

Какая разница если решения об ослаблении карантинных мер и прочего берутся из официальной статистики?

Ответить

Pavel Reich

Nikita
0

правильно, надо брать из Файненшнл Таймс, они независимые СМИ, им вообще врать нет никакого смысла.

Ответить

Nikita Rodionov

Pavel
0

Я говорю о том, что особо не важно что там говорят "независимые сми" если руководство страные принимает решения исходя из своих данных.

Ответить

Pavel Reich

Nikita
1

Так что ты предлагаешь? Слушать независимые СМИ из Файненшнл Таймс?

Ответить

Nikita Rodionov

Pavel
0

Я предлагаю лишний раз не парить себе в мозги на эту тему. Хочешь вернить файненшнл таймз - верь им, но ценности этой информации - 0.

Ответить

Pavel Reich

Nikita
0

Ну человек прям говорит, что по отношению к России Файненшнл Таймс независимые и врать им нет смысла. Как не верить(((

Ответить

Brown Zweig

5

Вот как слова Путина чудесно действует! Ай да Путин! Ай да молодца! Сказал как народу надо выздоравливать они выздоравливают!

Ответить

ouxen

Brown
0

Арабский менталитет

Ответить

ouxen

5

Проскочили плато!

Ответить

Taktischer Corgi

4

А всего-то надо было выпустить людей на свежий воздух

Ответить

Нервный Женя

3

Продам гараж

Ответить

Лунный Абдужаббор

Нервный
1

куплю за мрот

Ответить

alex twit

Нервный
1

http://img0.safereactor.cc/pics/post/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4705510.jpeg

Ответить

Вирусный Данила

2

Сейчас, кому положено сдохнут, и кончится всё.

Ответить

Насущные Проблемы

Вирусный
1

Сдохнут и попадут в рай.

Ответить

LC

1

В Свердловской области бессимптомных (у которых нет возможности изолироваться по месту жительства) больше в больницы класть не будут; арендуются помещения (вплоть до 5-звёздочного "Хаятт" в Екатеринбурге), куда и будут транспортироваться выделенным транспортом. Обслуживающий и врачебный персонал, транспорт, помещения - отдельным финансированием.

Ответить

ouxen

LC
5

хаятт блять) звучит как пиздежь

Ответить

German Times

ouxen
0

Не, ну в Сочи сделали обсерватор в Русских Сезонах - это вполне себе уровня Хаята.

Ответить

Maxim Semenov

2

Вообще не палятся

Ответить

Фактический Артем

–5

Сообщение удалено

Ответить

Иван Вялков

Фактический
0

Нет никакого плато на самом деле,

Ответить

Ermek Mashanov

1

Интересно, статистика количества комментариев подобных постов тоже ежедневно снижается?)

Ответить

Nikolay Borisov

1

Нет времени на плато, надо снижать!

Ответить

alpen gold

1

В Белорусии вируса нет а тут пиздец)))))

Ответить

Maxim Semenov

1

Сообщение удалено

Ответить

Нервный Женя

0

Прикол: Платон

Ответить

Артем Кихтёв

0

Горячие тренды на ближайшие дни: 24 июня, лидер и боец, плато.

Ответить

Илья Михалков

0

Как минимум 4 знакомых по даче (соседи) слегли ОДНОВРЕМЕННО (4 дня интервал) в больницу с "воспалением легких". До этого никто не болел толком, максимум переломы. Регион МО.

Ответить

Артем Кихтёв

Илья
1

Какая-то сволочь завезла на дачу. У меня друг с ребенком на даче тусит, думает в безопасности.

Ответить

Yuri Miller

0

Ищу статиста. У Вас прекрасные работы. Приходите ко мне работать! Оклад два бублика и бонусы в виде 3 печенек в сутки.

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Vitali

0

Наконец плато

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