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Алексей Боржонов
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Bloomberg исправил статью о системе здравоохранения в России после обвинений от российского посольства во лжи Материал редакции

Агентство ошиблось в статистических данных о количестве больничных коек в стране.

17 комментариев
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Bloomberg внёс правки в статью о системе здравоохранения в России после того, как российское посольство в США заметило ошибку в материале и обвинило агентство во лжи.

Статья «How Putinʼs Russia Bungled the Pandemic» (Как путинская Россия провалила пандемию) опубликована в разделе «Мнения» и посвящена проблемам российской системы здравоохранения, которые, по мнению автора, способствовали быстрому распространению коронавируса в стране. Bloomberg указывает, что позиция редакции может не совпадать с мнением автора.

В статье приводится статистика Всемирного банка о количестве больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят государства Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Посольство России обратило внимание, что данные о количестве коек приведены неверно.

Согласно первоначальной версии статьи, в 2013 году в России на тысячу человек приходилось 3,8 больничных койки, а в странах ОЭСР — 8,2. Данные Всемирного банка говорили об обратном.

Посольство России посчитало это намеренным искажением информации и потребовало от Bloomberg извинений и опровержения.

Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами. Поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: «недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием». Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР.

Посольство России в США

Агентство внесло правку в материал и указало, что изменило подпись в инфографике.

Ранее Bloomberg дважды изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в России после критики российского МИД. Изначально статья, опубликованная 13 мая, называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», затем — «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских», и, наконец, — «Эксперты ставят под сомнение российские данные по смертности от Covid-19».

#новости #covid19

Спасибо за наводку Serg Bootlegger
Алексей Боржонов PLUS
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17 комментариев
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Максим Сёрн

1

по-моему блумберг врет всегда, не?

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Serg Bootlegger

Максим
1

Погуглю

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Сергей Лукин

Максим
1

Не знаю насчет всегда или нет, но под сомнение надо ставить любую публикацию. Особенно с изданий из одной страны, которые критикуют действия другой страны.
Пропагандоны есть везде

Ответить

Евгений Долгий

Максим
0

Спрошу это у Блумберг-Терминала.

Ответить

Ласковый чайник

2
Ответить

Elias Bohr

1
Ответить

Сергей Лукин

1

новостное издание из США, где наибольшее число зараженных и умерших, пишет

Статья «How Putinʼs Russia Bungled the Pandemic»

Ответить

Фактический Артем

–1

Че там, мне лень включать впн

Ответить

Serg Bootlegger

Фактический
1

Захарова обвинила блумберг в пиздоболии и они отредактировали данные в статье
Че в Казахстане медуза заболочена?

Ответить

Фактический Артем

Serg
0

Да

Ответить

Serg Bootlegger

Фактический
0

За що?

Ответить

Фактический Артем

Serg
1

https://tjournal.ru/news/52754-meduza-kaznet

Ответить

LC

0

Не "зачем", а "почему" тогда уж.

Ответить

Митя Простомолотов

0

в итоге то что? всё в порядке? России снова великая?

Ответить

Serg Bootlegger

Митя
0

Ты хочешь проговорить об этом?)

Ответить

Радикальный паркур

0

Тут ещё нужно понимать, что какая-то часть коек или условия содержания в больнице не отличается особым качеством.

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Руслан Милевский

0

Видел я, как для минздрава делают отчёты в бюджетках и какие отчёты от ГКБ идут в бюджетки... представляю какие отчёты в конечном счёте доходят до АП, а потом и ВВ на стол. После этого ещё кто-то удивляется, что всё хотят привести в цифру, каждый звук и вздох и каждый канцтовар.

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