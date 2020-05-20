Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1276

Bloomberg исправил статью о системе здравоохранения в России после обвинений российского посольства во лжи Материал редакции

Агентство ошиблось в статистических данных о количестве больничных коек в стране.

13 комментариев
В закладки

Bloomberg внёс правки в статью о системе здравоохранения в России после того, как российское посольство в США заметило ошибку в материале и обвинило агентство во лжи.

Статья «How Putinʼs Russia Bungled the Pandemic» (Как путинская Россия провалила пандемию) опубликована разделе «Мнения» и посвящена проблемам российской системы здравоохранения, которые, по мнению автора, способствовали быстрому распространению коронавируса в стране. Bloomberg указывает, что позиция редакции может не совпадать с мнением автора.

В статье приводится статистика Всемирного банка о количестве больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят государства Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Посольство России обратило внимание, что данные о количестве коек приведены неверно.

Согласно первоначальной версии статьи, в 2013 году в России на тысячу человек приходилось 3,8 больничных койки, а в странах ОЭСР — 8,2. Данные Всемирного банка говорили об обратном.

Посольство России посчитало это намеренным искажением информации и потребовало от Bloomberg извинений и опровержения.

Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами. Поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: «недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием». Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР.

Посольство России в США

Агентство внесло правку в материал и указало, что изменило подпись в инфографике.

Ранее Bloomberg дважды изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в России после критики российского МИД. Изначально статья, опубликованная 13 мая, называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», затем — «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских», и, наконец, — «Эксперты ставят под сомнение российские данные по смертности от Covid-19».

#новости #covid19

Спасибо за наводку Serg Bootlegger
Алексей Боржонов PLUS
+15 596
1
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Serg Bootlegger", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 13, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 170829, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 May 2020 10:13:54 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Сёрн

0

по-моему блумберг врет всегда, не?

Ответить

Serg Bootlegger

Максим
1

Погуглю

Ответить

Евгений Долгий

Максим
0

Спрошу это у Блумберг-Терминала.

Ответить

Elias Bohr

1
Ответить

Ласковый чайник

1
Ответить

Фактический Артем

–1

Че там, мне лень включать впн

Ответить

Serg Bootlegger

Фактический
1

Захарова обвинила блумберг в пиздоболии и они отредактировали данные в статье
Че в Казахстане медуза заболочена?

Ответить

Фактический Артем

Serg
0

Да

Ответить

Serg Bootlegger

Фактический
0

За що?

Ответить

Фактический Артем

Serg
1

https://tjournal.ru/news/52754-meduza-kaznet

Ответить

LC

0

Не "зачем", а "почему" тогда уж.

Ответить

Митя Простомолотов

0

в итоге то что? всё в порядке? России снова великая?

Ответить

Радикальный паркур

0

Тут ещё нужно понимать, что какая-то часть коек или условия содержания в больнице не отличается особым качеством.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 8926 случаев заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 290 тысяч
За сутки выздоровели 2836 человек, умерли — 91.
119
Разборы
Дело о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» стало главным на ТВ. Там говорят о «связях» подозреваемых с Навальным
Опубликовавших фото называют «исполнителями», а оппозиционера — «кукловодом».
119
Дизайн и архитектура
Тред: Заброшенные монументы социалистической Югославии
Памятники бруталистской архитектуры посреди лесов, напоминающие следы древних цивилизаций.
184
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Тред: Заброшенные монументы социалистической Югославии
Памятники бруталистской архитектуры посреди лесов, напоминающие следы древних цивилизаций.
184
Разборы
«В 8 случаях из 10 полицейского невозможно привлечь к ответственности»: к чему приведёт расширение полномочий полиции
Что изменится в законе о полиции и отразится ли это на жизни россиян — мнение юриста.
116
Новости
В Сочи мужчина пытался сбежать из обсерватора. За ним устроили погоню росгвардейцы
Мужчина сорвал овации зрителей, а федерация регби России оценила забег «спортсмена».
84
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Роман Белоус

Флешмоб: Какой ты диван

Наденька

Флешмоб: Какой ты диван

Dragan Velimirovic

Apple откажется от комплектных…

Иван Семёныч

Флешмоб: Какой ты диван

Меглин

Флешмоб: Какой ты диван

Jesus Surfer

Apple откажется от комплектных…

Меглин

Флешмоб: Какой ты диван

Иван Семёныч

В Тульской области сделали…