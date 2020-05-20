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Агентство ошиблось в статистических данных о количестве больничных коек в стране.
Bloomberg внёс правки в статью о системе здравоохранения в России после того, как российское посольство в США заметило ошибку в материале и обвинило агентство во лжи.
Статья «How Putinʼs Russia Bungled the Pandemic» (Как путинская Россия провалила пандемию) опубликована разделе «Мнения» и посвящена проблемам российской системы здравоохранения, которые, по мнению автора, способствовали быстрому распространению коронавируса в стране. Bloomberg указывает, что позиция редакции может не совпадать с мнением автора.
В статье приводится статистика Всемирного банка о количестве больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят государства Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Посольство России обратило внимание, что данные о количестве коек приведены неверно.
Согласно первоначальной версии статьи, в 2013 году в России на тысячу человек приходилось 3,8 больничных койки, а в странах ОЭСР — 8,2. Данные Всемирного банка говорили об обратном.
Посольство России посчитало это намеренным искажением информации и потребовало от Bloomberg извинений и опровержения.
Агентство внесло правку в материал и указало, что изменило подпись в инфографике.
Ранее Bloomberg дважды изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в России после критики российского МИД. Изначально статья, опубликованная 13 мая, называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», затем — «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских», и, наконец, — «Эксперты ставят под сомнение российские данные по смертности от Covid-19».
по-моему блумберг врет всегда, не?
Да