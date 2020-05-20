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Артём Мазанов
1890

«Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в Москве магазины без касс и продавцов Материал редакции

За покупателями в таких магазинах следит система компьютерного зрения.

63 комментария
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«Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в России магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в которых нужно использовать мобильное приложение. Об этом компании рассказали TJ.

Проект в закрытом режиме пока тестируют только в одном московском магазине магазине «Азбуки вкуса» — в деловом центре «Москва-Сити». В течение месяца технология должна стать доступной всем. Для покупок в таком магазине нужно установить приложение Take&Go от «Сбербанка» и привязать банковскую карту Visa. Для входа в магазин требуется отсканировать с помощью приложения QR-код.

За покупателями магазина следит система компьютерного зрения — она отслеживает количество и ассортимент товаров на полках. Когда покупатель берёт продукт, товар появляется в виртуальной корзине в приложении, а когда возвращает обратно — удаляется из корзины. При выходе из магазина приложение автоматически спишет с карты сумму покупок и отправит чек на электронную почту.

В «Азбуке вкуса» рассказали РБК, что технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, она запоминает нарушителя и минимизирует риск повторного воровства.

22 января 2018 года Amazon открыл в США первый офлайн-магазин без касс и продавцов. Плата за покупки там тоже автоматически списывается с банковских счетов покупателей, все действия посетителей отслеживают камеры и датчики. К маю 2020 года компания открыла уже 26 таких магазинов.

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#новости #сбербанк #магазины

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63 комментария
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Сергей Звезда

14

Смысл ходить у магазин, если тебе там на кассе не предложат взять растворимый кофе и шоколадку по акции

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пиу-пиу

Сергей
12

И не продадут сиги и алкоголь словно тебе нет 18.

Всегда смотрю на продавщиц со снисходительным взглядом, типа "женщина, я взял готовую еду, стиральный порошок по акции две пачки и крот, вы правда думаете, что я живу с мамой?".

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Ловец Слов

пиу-пиу
2

Так они перестраховываются. На случай, если ты проверяющий.

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
8

и пакет

Ответить

rossoshmap

Иван
5

Да не такой он и страшный

Ответить

Артём Мазанов

Сергей
2

Я вот уже давно перешел в магазинах на сканеры покупок! Покупки сразу в пакетик, видишь сумму итоговую, на выходе сканер повесил и все

Ответить

Сергей Звезда

Артём
3

За такое так-то сжигали на костре

Ответить

Иван Семёныч

Артём
0

и как часто тебя тормозят для досмотра?

Ответить

Артём Мазанов

Иван
2

За последние два месяца — ни разу, если поток людей большой - шансы вроде низкие, что именно тебя касса выберет для проверки 

Ответить

Иван Семёныч

Артём
0

ну может это просто мне не везет, или у меня такой профиль в их системе, что я по их мнению склонен что-то у них спиздить

Ответить

Дмитрий

Иван
0

Меня поначалу 2 раза из трёх проверяли. Может я и не прав насчёт периода теста, а они по профайлу покупателя смотрят. 50 проверок пройдёшь и отстанут.

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
1

Потерпи, крч, оно того стоит)

Ответить

Дмитрий Григорьев

Иван
2

Юзаю такое постоянно в Ленте - поначалу часто срабатывала проверка на автокассе, типа должен подойти сотрудник и отсканировать 5 или 6 товаров из корзины на предмет наличия в чеке. В последнее время такое происходит очень редко, видимо закончился период тестирования. На выходе заглянуть в пакет охранники хотят только если не снял rfid метку c "дорогого" товара (они натурально на колбасе средней цены бывают, за всем не уследишь). Глянет в чек и всё в порядке.  

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Иван Семёныч

Дмитрий
0

видимо закончился период тестирования

или они отпустили эту фигню на время эпидемии

Ответить

Дмитрий

Иван
0

Может и так, но вроде они пореже стали ещё до, я почти сразу как появилась возможность, стал сканерами пользоваться.

Ответить

Иван Семёныч

Дмитрий
0

а я как раз до перестал, потому что меня останавливали ч-з раз. я хожу в эти кассы самообслуживания, чтобы не разговаривать с кассиршами, а они меня заставляют разговаривать с кассиршами

Ответить

Дмитрий Григорьев

Дмитрий
0

Да, как ниже пишут, ещё с бухлишком всегда верифицируют возраст, но я его редко покупаю.

Ответить

Artem Kondratev

Артём
0

Когда продуктов не много - очень удобно. Когда набрал целую телегу - уже нереально, ибо их там складывать некуда особо. По крайней мере в Перекрестке с кассами самообслуживания.

А, и они постоянно уходят в экран "позовите менеджера", стоит тебе попробовать что-нибудь отменить, например если случайно 2 раза отсканировал.

Ответить

Анатолий Чиквин

Сергей
0

а как же списать баллы с бонусной карты?! или начислить?!

Ответить

Сергей Звезда

Анатолий
0

Ну это, наверное, в ваших модных уральских универсамах. У нас не всегда отбирают бонусную карту, плюя в лицо, и слава богу

Ответить

Никита Жуковский

Сергей
0

Не помню, чтобы в азбуке что-то предлагали по акции взять

Ответить

Сергей Звезда

Никита
0

Я был в азбуке вкуса раз 4-5 в жизни, это просто шутка!

Ответить

Отвратительный татарин

2

Когда эта хуйня откроется, я буду тупо ходить за покупателями и беспалева перекладывать товар из их корзинок в свою, когда те отвернутся

Ответить

Дмитрий Григорьев

Отвратительный
1

Корзинки-то, вестимо, тож с метками. Или вы со своей?

Ответить

Отвратительный татарин

Дмитрий
0

Да я тогда по карманам пихать буду. Какая разница. Не запрещено

Ответить

rossoshmap

Отвратительный
0

Охранник из пятерочки детектед!

Ответить

Отвратительный татарин

rossoshmap
0

Откройте пакет, покажите чек

Ответить

Вирусный Данила

2

Подожду Пятёрочку.

Ответить

Иван Семёныч

Вирусный
0

она не придет

Ответить

Апгрейд Заголовка

2

«Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в Москве магазины без касс, продавцов и товаров 

Ответить

Kyler

Апгрейд
0

Это новый бот?

Ответить

Апгрейд Заголовка

Kyler
0

Сам ты новый 

Ответить

Кавказский цвет

1

Система компьютерного зрения, которая видит невидимые штрих-коды на лбах россиян, или вживленные чипы от Гейтса внутри организма. С них магазин и снимает бетковены для оплаты.

Ответить

Reggae Addict

1

сбербанк, виза и азбука вкуса начали тестировать в москве магазины без касс и продавцов для людей без денег

Ответить

Иван Семёныч

0

ага да, и как с кассами самообслуживания ч-з раз будет прибегать кассирша и пересчитывать твои товары, чтоб не спиздил ничего.

Ответить

Артём Мазанов

Иван
0

В таких магазинах вообще нет продавцов, никто прибегать не будет

Ответить

Иван Семёныч

Артём
6

ну знаешь, в кассах самообслуживания тоже предполагается, что люди не нужны, но в реальности все чуть не так

Ответить

Ловец Слов

Иван
1

Кассирши крутятся у этих касс, чтобы помогать со сканированием и прибирать корзинки.

Ответить

Илья Политов

Ловец
1

чтобы подтверждать алкоголь

Ответить

Иван Семёныч

Ловец
0

и делать проверки

Ответить

Ласковый чайник

Иван
0

Да я вообще хуй знает как они настраивают эти весы на левой стороне кассы. Зачем они вообще нужны? 

Ответить

Иван Семёныч

Ласковый
0

ну с весами все равно меньше проверок, чем с ручным сканером

Ответить

Ласковый чайник

Иван
0

Так они блин постоянно неправильно считывают что и куда я положил, все время приходится звать кассира чтобы он мне разблокировал аппарат.

Ответить

Иван Семёныч

Ласковый
0

оо, даже такое бывает. ну это наверное лечится. если товар тяжелый, весы обычно работают. а вот если там 20г, то бывает и нет

Ответить

Иван Чернявский

Иван
0

Ни разу в жизни такого не видел

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

ничесе, то есть тебя ни разу с ручным сканером не проверяли?

Ответить

rossoshmap

0

В США с января 2018 по май 2020 открыла 26 магазинов. Ждет судьба 3D телевизоров.

Ответить

Даниил Баздырев

rossoshmap
0

Мне кажется пока рановато для такой технологии за пределами офисных зданий. В России очень много пенсионеров людей предпенсионного возраста, которые не будут устанавливать никакие приложения.

Ответить

Виталий Захаров

0

За покупателями в таких магазинах система компьютерного зрения.

@Артём Мазанов Што?

Ответить

Вирусный Данила

Виталий
1

следит.

Ответить

Артём Мазанов

Виталий
0

Глагол пропал, вернул

Ответить

Митя Простомолотов

Артём
0

система запомнила тебя и минимизирует риск повторного воровства глагола .

Ответить

Brown Zweig

Виталий
0

На входе зачипируют штрих кодами

Ответить

theomism

0

*картинка из фильма "афера томаса крауна", когда в конце фильма в здание входят сотни томасов краунов, одетые как "сын человеческий" на одноименной картине рене магритта*

Ответить

Taktischer Corgi

0

 За покупателями в таких магазинах следит система компьютерного зрения.

Наверняка задействован тот самый "уважаемый компьютер", что был в игре "кто хочет стать миллионером".

Ответить

Юрий Набоков

Taktischer
0

надо у Друзя взять телефончик этого компьютера

Ответить

Ловец Слов

0

Через два года после «Амазона».

Ответить

solawind

0

Сегодня зайду попробую

Ответить

Alter Ego

0

Если Amazon пропустил товар и не списал за него деньги, то покупателю его оставляют и не применяют никаких штрафных санкций.
Как такой сценарий будет реализован у нас? Предвижу, что через одно место

Ответить

Митя Простомолотов

0

"компьютерное зрение" это не для нашей страны, мне кажется.

Ответить

Иван Семёныч

Митя
0

считаешь, что нам больше подойдет третий глаз?

Ответить

Митя Простомолотов

Иван
0

через капельницу скорее

Ответить

Дмитрий Евсеев

–1

“следит система компьютерного зрения”
Нахуя такие нелепые антропоморфные метафоры?
Незнайку в солнечном городе перечитал?

Ответить
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