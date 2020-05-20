За покупателями в таких магазинах следит система компьютерного зрения.

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«Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в России магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в которых нужно использовать мобильное приложение. Об этом компании рассказали TJ.

Проект в закрытом режиме пока тестируют только в одном московском магазине магазине «Азбуки вкуса» — в деловом центре «Москва-Сити». В течение месяца технология должна стать доступной всем. Для покупок в таком магазине нужно установить приложение Take&Go от «Сбербанка» и привязать банковскую карту Visa. Для входа в магазин требуется отсканировать с помощью приложения QR-код.

За покупателями магазина следит система компьютерного зрения — она отслеживает количество и ассортимент товаров на полках. Когда покупатель берёт продукт, товар появляется в виртуальной корзине в приложении, а когда возвращает обратно — удаляется из корзины. При выходе из магазина приложение автоматически спишет с карты сумму покупок и отправит чек на электронную почту.

В «Азбуке вкуса» рассказали РБК, что технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, она запоминает нарушителя и минимизирует риск повторного воровства.