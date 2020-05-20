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За покупателями в таких магазинах следит система компьютерного зрения.
«Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в России магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в которых нужно использовать мобильное приложение. Об этом компании рассказали TJ.
Проект в закрытом режиме пока тестируют только в одном московском магазине магазине «Азбуки вкуса» — в деловом центре «Москва-Сити». В течение месяца технология должна стать доступной всем. Для покупок в таком магазине нужно установить приложение Take&Go от «Сбербанка» и привязать банковскую карту Visa. Для входа в магазин требуется отсканировать с помощью приложения QR-код.
За покупателями магазина следит система компьютерного зрения — она отслеживает количество и ассортимент товаров на полках. Когда покупатель берёт продукт, товар появляется в виртуальной корзине в приложении, а когда возвращает обратно — удаляется из корзины. При выходе из магазина приложение автоматически спишет с карты сумму покупок и отправит чек на электронную почту.
В «Азбуке вкуса» рассказали РБК, что технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, она запоминает нарушителя и минимизирует риск повторного воровства.
22 января 2018 года Amazon открыл в США первый офлайн-магазин без касс и продавцов. Плата за покупки там тоже автоматически списывается с банковских счетов покупателей, все действия посетителей отслеживают камеры и датчики. К маю 2020 года компания открыла уже 26 таких магазинов.
Смысл ходить у магазин, если тебе там на кассе не предложат взять растворимый кофе и шоколадку по акции
и пакет
и как часто тебя тормозят для досмотра?
ну может это просто мне не везет, или у меня такой профиль в их системе, что я по их мнению склонен что-то у них спиздить
Юзаю такое постоянно в Ленте - поначалу часто срабатывала проверка на автокассе, типа должен подойти сотрудник и отсканировать 5 или 6 товаров из корзины на предмет наличия в чеке. В последнее время такое происходит очень редко, видимо закончился период тестирования. На выходе заглянуть в пакет охранники хотят только если не снял rfid метку c "дорогого" товара (они натурально на колбасе средней цены бывают, за всем не уследишь). Глянет в чек и всё в порядке.
видимо закончился период тестирования
или они отпустили эту фигню на время эпидемии
а я как раз до перестал, потому что меня останавливали ч-з раз. я хожу в эти кассы самообслуживания, чтобы не разговаривать с кассиршами, а они меня заставляют разговаривать с кассиршами
Да, как ниже пишут, ещё с бухлишком всегда верифицируют возраст, но я его редко покупаю.
Когда продуктов не много - очень удобно. Когда набрал целую телегу - уже нереально, ибо их там складывать некуда особо. По крайней мере в Перекрестке с кассами самообслуживания.
А, и они постоянно уходят в экран "позовите менеджера", стоит тебе попробовать что-нибудь отменить, например если случайно 2 раза отсканировал.
а как же списать баллы с бонусной карты?! или начислить?!
Ну это, наверное, в ваших модных уральских универсамах. У нас не всегда отбирают бонусную карту, плюя в лицо, и слава богу
Не помню, чтобы в азбуке что-то предлагали по акции взять
Корзинки-то, вестимо, тож с метками. Или вы со своей?
Отвратительный татарин
Да я тогда по карманам пихать буду. Какая разница. Не запрещено
Охранник из пятерочки детектед!
«Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в Москве магазины без касс, продавцов и товаров
сбербанк, виза и азбука вкуса начали тестировать в москве магазины без касс и продавцов для людей без денег
ага да, и как с кассами самообслуживания ч-з раз будет прибегать кассирша и пересчитывать твои товары, чтоб не спиздил ничего.
ну знаешь, в кассах самообслуживания тоже предполагается, что люди не нужны, но в реальности все чуть не так
Кассирши крутятся у этих касс, чтобы помогать со сканированием и прибирать корзинки.
Да я вообще хуй знает как они настраивают эти весы на левой стороне кассы. Зачем они вообще нужны?
ну с весами все равно меньше проверок, чем с ручным сканером
Так они блин постоянно неправильно считывают что и куда я положил, все время приходится звать кассира чтобы он мне разблокировал аппарат.
оо, даже такое бывает. ну это наверное лечится. если товар тяжелый, весы обычно работают. а вот если там 20г, то бывает и нет
Ни разу в жизни такого не видел
В США с января 2018 по май 2020 открыла 26 магазинов. Ждет судьба 3D телевизоров.
Мне кажется пока рановато для такой технологии за пределами офисных зданий. В России очень много пенсионеров людей предпенсионного возраста, которые не будут устанавливать никакие приложения.
За покупателями в таких магазинах система компьютерного зрения.
@Артём Мазанов Што?
система запомнила тебя и минимизирует риск повторного воровства глагола .
*картинка из фильма "афера томаса крауна", когда в конце фильма в здание входят сотни томасов краунов, одетые как "сын человеческий" на одноименной картине рене магритта*
За покупателями в таких магазинах следит система компьютерного зрения.
Наверняка задействован тот самый "уважаемый компьютер", что был в игре "кто хочет стать миллионером".
Если Amazon пропустил товар и не списал за него деньги, то покупателю его оставляют и не применяют никаких штрафных санкций.
Как такой сценарий будет реализован у нас? Предвижу, что через одно место
"компьютерное зрение" это не для нашей страны, мне кажется.
считаешь, что нам больше подойдет третий глаз?
“следит система компьютерного зрения”
Нахуя такие нелепые антропоморфные метафоры?
Незнайку в солнечном городе перечитал?