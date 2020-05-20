Прямой эфир
Сервис позволит учиться детям, когда они, например по болезни, не могут посещать школу.
Минпросвещения начало тестировать в школах отечественный видеосервис по типу Zoom для дистанционного обучения. Его рабочее название — Russian online communications assistant. Об этом пишет ТАСС.
Тестировать платформу начали на базе школ в Московской области, к процессу присоединяются ещё около 10 регионов. Сервис войдёт в платформу «Моё просвещение», его интегрируют с календарём образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами.
В Минпросвещения рассказали, что сервис позволит детям продолжать учиться, «когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу».
Создание новой платформы для видеосвязи, аналогичной Zoom, правительство анонсировало 18 апреля. Через несколько дней глава Минкомсвязи пообещал не запрещать Zoom в школах, пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис.
Ла ROCA де ла кока.
Бинго для приложения:
1. На разработку потратят меньше половины от выделенных средств.
2. Будет активно форситься в новостях
3. В первый день работы сервера упадут
4. В первую неделю работы сервера не встанут
5. Слив персональных данных
6. Отнекивание от слива персональных данных
7. Само приложение будет написано на коленке и забаговано донельзя
Мучительный инструмент
Приложение будет написано студентами 2курсниками, чтобы им закрыли сессию
сделай нормальный ЧС!!!
блин они на zoom наклейку наклеят "сделано в челябинске"
Уже собрали комиссию, чтобы выбрать что-нибудь отсюда
Как там дела у спутника?
все хорошо. продолжают пилить.
Главный велосипед
Бюджет, а не приложение. А то вдруг подумает чего не того
Надеюсь, там будет достаточно уязвимостей, чтобы можно было подключиться и выйти порешать что-нибудь
А потом про меня напишут в СМИ и комментаторы будут возмущаться, что меня хотят приговорить к реальному сроку за то, что я просто подключился к уроку и прорешал «у доски» пример
Главный велосипед
Ну порнуху на уроках уже транслировали - посмотрим куда еще зайдет человеческая фантазия.