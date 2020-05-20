Сервис позволит учиться детям, когда они, например по болезни, не могут посещать школу.

В закладки

Минпросвещения начало тестировать в школах отечественный видеосервис по типу Zoom для дистанционного обучения. Его рабочее название — Russian online communications assistant. Об этом пишет ТАСС.

Тестировать платформу начали на базе школ в Московской области, к процессу присоединяются ещё около 10 регионов. Сервис войдёт в платформу «Моё просвещение», его интегрируют с календарём образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами.

В Минпросвещения рассказали, что сервис позволит детям продолжать учиться, «когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу».

Ребёнок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше. Минпросвещения