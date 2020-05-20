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Новости
Артём Мазанов
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Минпросвещения начало тестировать отечественный аналог Zoom для дистанционного обучения Материал редакции

Сервис позволит учиться детям, когда они, например по болезни, не могут посещать школу.

18 комментариев
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Минпросвещения начало тестировать в школах отечественный видеосервис по типу Zoom для дистанционного обучения. Его рабочее название — Russian online communications assistant. Об этом пишет ТАСС.

Тестировать платформу начали на базе школ в Московской области, к процессу присоединяются ещё около 10 регионов. Сервис войдёт в платформу «Моё просвещение», его интегрируют с календарём образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами.

В Минпросвещения рассказали, что сервис позволит детям продолжать учиться, «когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу».

Ребёнок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше.

Минпросвещения

Создание новой платформы для видеосвязи, аналогичной Zoom, правительство анонсировало 18 апреля. Через несколько дней глава Минкомсвязи пообещал не запрещать Zoom в школах, пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис.

#новости #образование

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18 комментариев
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Евгений Долгий

10

Ла ROCA де ла кока.

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Главный велосипед

Евгений
1

Лоханта эс та ми ROCA - What the fuck?

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Главный велосипед

9

Бинго для приложения:
1. На разработку потратят меньше половины от выделенных средств.
2. Будет активно форситься в новостях
3. В первый день работы сервера упадут
4. В первую неделю работы сервера не встанут
5. Слив персональных данных
6. Отнекивание от слива персональных данных
7. Само приложение будет написано на коленке и забаговано донельзя

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Мучительный инструмент

Главный
0

Приложение будет написано студентами 2курсниками, чтобы им закрыли сессию 

Ответить

Dmitriy

Мучительный
0

сделай нормальный ЧС!!!

Ответить

Мучительный инструмент

Dmitriy
0

Все вопросы к Мите

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Dmitriy

Мучительный
0

ТЫЖ ПОГРАММИСТ!!!!!!!!!!!!

Ответить

Мучительный

Dmitriy
0

Я тебе сейчас минус поставлю 

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Dmitriy

Мучител…
1

НЕ НАЧИНАЙ!!!

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Иван Семёныч

5

блин они на zoom наклейку наклеят "сделано в челябинске"

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Мальмезон I

Иван
0

Уже собрали комиссию, чтобы выбрать что-нибудь отсюда

Build software better, together
GitHub is where people build software. More than 50 million people use GitHub to discover, fork…
github.com
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Alexey Snooker

2

Никто:
Абсолютно никто:
Отечественный зум:

Ответить

rossoshmap

0

Как там дела у спутника?

Ответить

Иван Семёныч

rossoshmap
0

все хорошо. продолжают пилить.

Ответить

Главный велосипед

Иван
2

Бюджет, а не приложение. А то вдруг подумает чего не того

Ответить

Иван Семёныч

Главный
0

да кто такое может подумать

Ответить

Andre Macareno

0

Надеюсь, там будет достаточно уязвимостей, чтобы можно было подключиться и выйти порешать что-нибудь
А потом про меня напишут в СМИ и комментаторы будут возмущаться, что меня хотят приговорить к реальному сроку за то, что я просто подключился к уроку и прорешал «у доски» пример

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Главный велосипед

Andre
0

Ну порнуху на уроках уже транслировали - посмотрим куда еще зайдет человеческая фантазия.

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