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В вузе посчитали, что ролики блогера порочат деловую репутацию университета.
Университет «Синергия» потребовал от блогера Александра Горбунова («Сталингулаг») удалить два видео, где упоминается учебное заведение. Об этом рассказал сам блогер со ссылкой на досудебную претензию вуза.
По мнению представителей «Синергии», упомянутая в роликах информация порочит деловую репутацию университета и не соотвествует действительности. В одном ролике «Сталингулаг» пересказал новость о том, что вуз получил миллиард рублей из бюджета, в другом — что университет оштрафовали из-за сбора отпечатков пальцев у школьников.
В обоих видео блогер пересказывал опубликованные СМИ новости, при этом комментируя их и упоминая скандал после проведения семинара американского мотиватора Тони Роббинса в сентябре 2018 года. Тогда мероприятие раскритиковали за сомнительную ценность, высокие цены на билеты и плохую организацию.
«Синергия» пригрозила Горбунову возбуждением уголовного дела о клевете. По его словам, с него грозят взыскать до 5 миллионов рублей. Блогер в разговоре с «МБХ медиа» пояснил, что не видит оснований удалять видео, поскольку в них он перечисляет факты и высказывает личное мнение.
Университет «Синергия» — один из крупнейших в России по числу студентов. На сайте вуза говорится, что в 2020 году в нём обучаются больше 95 тысяч человек из 50 стран. «Проект» в 2018 году писал, что университет стал одни из крупнейших в России благодаря связям с властями.
Синергия и репутация, ахаха
Ласковый чайник
На каком направлении?
Пустой Петя
Менеджмент проектов.
Это направление тогда только появилось в РФ в двух вузах - Финашка при президенте РФ и Синергия.
Финашка тупо продинамила меня с приказом со словами «Вас не вписали на зачисление, ваш поезд ушёл» (дословно запомнил на всю жизнь, суки).
Осталась Синергия, в неё и пошёл, но параллельно уже начал работать ПМ’ом.
Читал, что у них есть категория определенных студентов, находящихся в местах заключения.
И ЗК пользуются т.к. получение образования во время отсидки может увеличить шанс на УДО.
Из пруфов вот такое нашел
в нём обучаются больше 95 тысяч человек
чеееее????? они в неск раз больше МГУ???
Учился в Синергии немного и потом забил, позвонили мне на телефон и сказали, что нужно академ взять, вдргу потом захочу продолжить обучение, буквально через несколько минут на почту приходит письмо. (прикрепил скрин, посмотрите)
Это конторка, которая за тебя сдаёт все экзамены на их сайте. Совпадение? Не думаю.
Возможно сама Синергия сливает данные студентов, которых отчисляют.
И вот ЭТОТ ВУЗ имеет реальную аккредитацию.
Ладно там ответы какая-то компания сливает, но я сдавал там экзамены, все вопросы гуглятся за 3 секунды, копируешь текст через код страницы и всё.
В этом всё образование в России.