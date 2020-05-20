В вузе посчитали, что ролики блогера порочат деловую репутацию университета.

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Университет «Синергия» потребовал от блогера Александра Горбунова («Сталингулаг») удалить два видео, где упоминается учебное заведение. Об этом рассказал сам блогер со ссылкой на досудебную претензию вуза.

По мнению представителей «Синергии», упомянутая в роликах информация порочит деловую репутацию университета и не соотвествует действительности. В одном ролике «Сталингулаг» пересказал новость о том, что вуз получил миллиард рублей из бюджета, в другом — что университет оштрафовали из-за сбора отпечатков пальцев у школьников.

В обоих видео блогер пересказывал опубликованные СМИ новости, при этом комментируя их и упоминая скандал после проведения семинара американского мотиватора Тони Роббинса в сентябре 2018 года. Тогда мероприятие раскритиковали за сомнительную ценность, высокие цены на билеты и плохую организацию.

«Синергия» пригрозила Горбунову возбуждением уголовного дела о клевете. По его словам, с него грозят взыскать до 5 миллионов рублей. Блогер в разговоре с «МБХ медиа» пояснил, что не видит оснований удалять видео, поскольку в них он перечисляет факты и высказывает личное мнение.

Я не вижу никаких оснований, по которым я должен был удалить эти видео, потому что в них не содержится ничего противозаконного или какой бы то лжи. Там исключительно факты, моё личное мнение и сатира на происходящие события. Александр Горбунов блогер