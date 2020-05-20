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Новости
Алексей Боржонов
904

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о передаче актива в Венесуэле рязанскому предприятию Материал редакции

В компании считают, что публикация спровоцировала «волну дезинформации в печатных и электронных СМИ».

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к РБК из-за статьи, где описано, как актив компании в Венесуэле перешёл государственной Росзарубежнефти через рязанское частное охранное предприятие. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении «Роснефти» говорится, что материал «ввёл в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказил истинную суть сделки». В компании отметили, что владельцем актива стала Российская Федерация, и об этом говорится в исходных материалах, на которые ссылается РБК.

Тем не менее редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ.

заявление «Роснефти»
  • Речь идёт о материале РБК, опубликованном 14 мая. Изначальный заголовок статьи — «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“»;
  • В статье описано, как венесуэльский актив компании перешёл государственной Росзарубежнефти через рязанское частное охранное предприятие;
  • 80% «Национального нефтяного консорциума», через который «Роснефть» владела добывающим активом в Венесуэле, перешло ЧОП «РН-Охрана-Рязань», которое принадлежит государственной «Росзарубежнефти»;
  • Позже заголовок статьи изменили — «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП»;
  • РБК заявил, что ещё не получил иск «Роснефти». Издание «убеждено в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных» и «готово

    отстаивать свою позицию».


#новости #медиа

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Главный велосипед

10

актив компании в Венесуэле перешёл государственной Росзарубежнефти

Росзарубежнефти

Росзарубеж

Как же мне нравятся названия наших контор.

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Дмитрий Алексеевич

Главный
1

Совок ебаный. Даже через 30 лет от этой бредятины не избавились

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ouxen

Дмитрий
4

Так совок никуда и не уходил, с подключением

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Kyler

1

А в чем суть претензии, что РБК нарушило?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Kyler
0

Был бы повод были бы новые обыски, как в 2014

Ответить

Грузовой Макс

0

Уже успел забыть про это, спасибо Роснефти за напоминание

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Словесный Интервент

0

День исковых новостей на tj

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Serg Bootlegger

0

Жаль не барнаульскому

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Rayslava

0

А где они были столько времени? Ощущение, что Сечин проснулся первый раз за неделю, а там про него ПЛОХОЕ ПИШУТ! И сразу такой "Запретить! Не пущать!". Или как это работает?

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