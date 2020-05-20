Прямой эфир
В компании считают, что публикация спровоцировала «волну дезинформации в печатных и электронных СМИ».
«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к РБК из-за статьи, где описано, как актив компании в Венесуэле перешёл государственной Росзарубежнефти через рязанское частное охранное предприятие. Об этом сообщается на сайте компании.
В заявлении «Роснефти» говорится, что материал «ввёл в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказил истинную суть сделки». В компании отметили, что владельцем актива стала Российская Федерация, и об этом говорится в исходных материалах, на которые ссылается РБК.
отстаивать свою позицию».
Главный велосипед
актив компании в Венесуэле перешёл государственной Росзарубежнефти
Росзарубежнефти
Росзарубеж
Как же мне нравятся названия наших контор.
Дмитрий АлексеевичГлавный
Совок ебаный. Даже через 30 лет от этой бредятины не избавились
ouxenДмитрий
Так совок никуда и не уходил, с подключением
Kyler
А в чем суть претензии, что РБК нарушило?
Дмитрий АлексеевичKyler
Был бы повод были бы новые обыски, как в 2014
Грузовой Макс
Уже успел забыть про это, спасибо Роснефти за напоминание
Словесный Интервент
День исковых новостей на tj
Serg Bootlegger
Жаль не барнаульскому
Rayslava
А где они были столько времени? Ощущение, что Сечин проснулся первый раз за неделю, а там про него ПЛОХОЕ ПИШУТ! И сразу такой "Запретить! Не пущать!". Или как это работает?