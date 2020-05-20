Прямой эфир
Владельцы каналов пока не знают, почему видеохостинг пошёл на такие меры.
YouTube удалил аккаунт одного из популярных крымских телеканалов «Крым 24», а также двух изданий — Anna News и News-Front. Об этом рассказали владельцы каналов.
О причинах удаления каналов YouTube не сообщил, Google пока тоже не прокомментировала эту ситуацию. Редакция «Крым 24» рассказала, что «пытается получить ответ от службы поддержки видеохостинга».
Рукодство News Front считает, что эта ситуация «должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора в условиях информационной войны».
Редакция Anna News сообщила, что «готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала».
Anna News и News-Front пишут, в том числе новости про Украину, а также освещают события в ЛНР и ДНР.
Анна Ньюз - это какая-то помойка, дико пропиарившаяся на хохлосраче и новороссии, вроде
Футбольный спрей
Новороссия - это которая страна 404? Ну вот появился и канал 404. Все логично.
настолько пропиарившаяся, что я про нее из заголовка узнал и завтра снова забуду
прикинь щас кто-нибудь доебется и каждый день тебе будет их имена присылать
Ага, прям личное сотрудничество с Сьюзен Войчицки, теперь ведет каждый кто хоть раз загрузил видео в ютуб)
Не ну технически, это так и называется, некоторые из этих пунктов - прописаны даже в законах США(самый известный из последних, вызван Эльзагейт'ом). Мало того, ты ещё при получении партнёрки(даже если ты используешь сторонние сервисы) подписываешь документы о налогом сборе...
Что это, если не сотрудничество?
"в очередной раз, руководство Youtube заблокировало"
Никогда же такого не было и вот опять
Я вообще за то, чтобы с ютьюба пропали все провластные и "патриотические" каналы - им место на рутьюбе
Вирусный Данила
Кстати, регистрируйся на рутубе, если гугл прикроют, будем смотреть харламова и батруху.
Научно-Технический огонь
Радиоточки надо открывать
Разнообразный Макс
Вот поэтому ссориться с мировым сообществом не надо
ага, а если у тебя на рутубе закроют, то там прям верховенство закона сразу будет
Как по мне это очень смешно.
Лично для меня пропагандоны выработали такую неприязнь к этой войне, ни одна западная пропаганда такое бы не смогла сделать. Просто тошнит уже от неё. По любому поводу приплетают, долбоёбы бдлять
Провинциальный файл
готовиться к войне как это делали перед 1941 годом
Ну когда они правы у них этого не отнять. Предложить расстрелять большую часть руководителей госсми это надо уметь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1937%E2%80%941938)
Дайте-ка я угадаю, почему из удалили...
Кавказский цвет
Санкции же.
Неясный томагавк_два
А причина санкций пропаганда?
Витязева соснула.
Вот так уровень журналистики, ютуб на коленях обратно ползти должен.
Равнодушный браслет
Хуя у них мастера заголовков
Свобода прессы
Свобода слова
Классика. Но вообще частная компания имеет право делать все, что захочет. Но это все же это не другое.
Павлу Дурову нужно собраться с силами и реализовать проект Teletube. Эти ребята из Гугла ничего не понимают в интерфейсах, Дуров сделает удобнее. Только хрен он теперь что-то сделает, если весь истеблишмент против него
Не многие знают, но он уже давно существует. Teletubbies называется, на Руси известен как Телепузики.
Неплохо, неплохо. Как на старте разработки словить судебный иск от создателей телепузиков. Но хайп точно бы был.
монетизация к хуям )))
Просрали каналы и подписоту = просрали нннное кол-во бабла в месяц
Спасибо, у меня батя долбоеб лет 5 назад интервью news front давал. Я надеюсь видео тоже удалены?
Частый Денис
Что поведал?
Что сын гей
Странно, зачем они вообще пользуются вражескими и идеологически чуждыми сервисами бездуховных капиталистов? Они хоть понимают, что вот эти самые сервисы с полными имперского величия видосами помогают поддерживать грязные либерахи, белоленточники, феминистки, геи и прочие подпиндосники?
Уверен, что на духовных, скрепных серверах майлру им будет привольнее. Эти пиндосы ещё сами приползут к нам на одноклассники, чтобы услышать ПРАВДУ.