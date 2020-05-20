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Новости
Артём Мазанов
2055

YouTube удалил канал телерадиокомпании Крыма, а также каналы двух изданий — Anna News и News-Front Материал редакции

Владельцы каналов пока не знают, почему видеохостинг пошёл на такие меры.

64 комментария
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YouTube удалил аккаунт одного из популярных крымских телеканалов «Крым 24», а также двух изданий — Anna News и News-Front. Об этом рассказали владельцы каналов.

О причинах удаления каналов YouTube не сообщил, Google пока тоже не прокомментировала эту ситуацию. Редакция «Крым 24» рассказала, что «пытается получить ответ от службы поддержки видеохостинга».

Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала «Крым 24». Это было сделано после трёх лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин.

«Крым 24»

Рукодство News Front считает, что эта ситуация «должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора в условиях информационной войны».

Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News-Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 тысяч подписчиков и около полумиллиарда просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.

News-Front

Редакция Anna News сообщила, что «готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала».

Друзья! Сегодня, в очередной раз, руководство Youtube заблокировало основной и новостной каналы нашего Агентства. И снова как обычно — без объяснения конкретных причин, сославшись на «нарушение правил сайта».

Anna News

Anna News и News-Front пишут, в том числе новости про Украину, а также освещают события в ЛНР и ДНР.

#новости #youtube

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64 комментария
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Dmitry Shiryaev

21

Анна Ньюз - это какая-то помойка, дико пропиарившаяся на хохлосраче и новороссии, вроде

Ответить

Футбольный спрей

Dmitry
10

Новороссия - это которая страна 404? Ну вот появился и канал 404. Все логично.

Ответить

Равнодушный браслет

Футбольный
0

А дети у них тоже 404?

Ответить

Andre Macareno

Dmitry
0

настолько пропиарившаяся, что я про нее из заголовка узнал и завтра снова забуду

Ответить

Иван Семёныч

Andre
0

прикинь щас кто-нибудь доебется и каждый день тебе будет их имена присылать

Ответить

Равнодушный браслет

Иван
1

Google AdSense?

Ответить

Символический вентилятор

Dmitry
0

Они еще до этого показывали войну в Сирии

Ответить

R4as0n

Dmitry
0

У них  были очень интересные ролики из Сирии

Ответить

Частый Денис

9

Ну да, не знают они)

Ответить

Научно-Технический огонь

9

Это было сделано после трёх лет успешного сотрудничества

Загрузка видосиков в ютуб теперь так называется, ага

Ответить

Maxim Rebitsky

Научно-Техничес…
0

Ага, прям личное сотрудничество с Сьюзен Войчицки, теперь ведет каждый кто хоть раз загрузил видео в ютуб)

Ответить

ouxen

Maxim
0

Войжицки шлюха!

Ответить

Dmitry Sursin

Научно-Техничес…
0

Не ну технически, это так и называется, некоторые из этих пунктов - прописаны даже в законах США(самый известный из последних, вызван Эльзагейт'ом). Мало того, ты ещё при получении партнёрки(даже если ты используешь сторонние сервисы) подписываешь документы о налогом сборе...
Что это, если не сотрудничество?

Ответить

Научно-Технический огонь

Dmitry
0

Это помойка Крым 24 занимается словоблудием

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Научно-Техничес…
0

 "в очередной раз, руководство Youtube заблокировало"
Никогда же такого не было и вот опять 

Ответить

Неясный томагавк_два

9

Google красавцы, просто, от души, благодарю. 

Ответить

Вирусный Данила

–5

Вот поэтому и нужно иметь отечественные сервисы, приложения и прочее, вот так просто могут закрывают и ничего ты не сделаешь.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Вирусный
20

Я вообще за то, чтобы с ютьюба пропали все провластные и "патриотические" каналы - им место на рутьюбе

Ответить

Вирусный Данила

Dmitry
0

Кстати, регистрируйся на рутубе, если гугл прикроют, будем смотреть харламова и батруху.

Ответить

Носорог Бани

Вирусный
0

Cразу как телеграмм заблокируют) VPN для лохов

Ответить

Научно-Технический огонь

Вирусный
1

Радиоточки надо открывать

Ответить

Vladimir Vorobyev

Научно-Техничес…
3

Радиотучки и радиорадуги

Ответить

Vladimir Vorobyev

Вирусный
1

С рекламой Азино Три топора, начинается игра...

Ответить

Разнообразный Макс

Вирусный
0

Вот поэтому ссориться с мировым сообществом не надо

Ответить

Вирусный Данила

Разнообразный
1

Это называется независимая внешняя политика.

Ответить

Иван Семёныч

Вирусный
0

ага, а если у тебя на рутубе закроют, то там прям верховенство закона сразу будет

Ответить

Равнодушный браслет

Вирусный
0

RuTube уже давно существует

Ответить

Анатолий Польский

6

Как по мне это очень смешно.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Анатолий
4

Лично для меня пропагандоны выработали такую неприязнь к этой войне, ни одна западная пропаганда такое бы не смогла сделать. Просто тошнит уже от неё. По любому поводу приплетают, долбоёбы бдлять

Ответить

Провинциальный файл

Анатолий
0

готовиться к войне как это делали перед 1941 годом

Ну когда они правы у них этого не отнять. Предложить расстрелять большую часть руководителей госсми это надо уметь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1937%E2%80%941938)

Ответить

Kyler

6

Дайте-ка я угадаю, почему из удалили...

Ответить

ouxen

Kyler
0

За пропаганду?

Ответить

Кавказский цвет

ouxen
1

Санкции же.

Ответить

Неясный томагавк_два

Кавказский
–1

А причина санкций пропаганда? 

Ответить

Разнообразный Макс

Неясный
2

Аннексия

Ответить

Неясный

Разнооб…
0

Каналы удалили по причине аннексии? 

Ответить

ouxen

Неясный
0

преступная деятельность

Ответить

Неясный

ouxen
0

Я предлагаю, их забанили из-за получения денюжек с рекламы на счет подсанкционного банка. 

Ответить

Провинциальный файл

6

после трёх лет успешного сотрудничества

Гугл-то о сотрудничестве в курсе?

Ответить

Ловец Слов

4

Витязева соснула.

Ответить

FOX

Ловец
2

до этого facebook снес ее эту "статью"

Ответить

Классный шмель

FOX
0

Вот так уровень журналистики, ютуб на коленях обратно ползти должен.

Ответить

FOX

Классный
0

там 80% статей\новостей тупо разжигание ненависти к нации 
93% ее твитов разжигание ненависти к нации и зеленскому, 5% к оппозиции (через фейки), 2% о величии РФ (по сравнению с США)

Ответить

Классный шмель

FOX
0

Ну то есть как любое мейнстримовое СМИ.

Ответить

Равнодушный браслет

FOX
0

Хуя у них мастера заголовков

Ответить

FOX

Равнодушный
0

Журналист(ка)

Ответить

Vladimir Vorobyev

Ловец
0

Хлебушек недопеченный.

Ответить

FOX

Ловец
0

теперь по другим каналам затаскают, теперь она вещает на RT например (растет)

Ответить

FOX

Ловец
0

аккаунт молчит, похоже не спустили методичку 

Ответить

Paul Potseluev

2

Вероломно и без объявления войны! 

Ответить

Серый кардинал

2

Свобода прессы

Свобода слова

Классика. Но вообще частная компания имеет право делать все, что захочет. Но это все же это не другое.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Серый
0

Правильно ли я тебя понимаю, что ты и за свободу слова и прессы для Amaq?

Ответить

Vladimir Vorobyev

–3

Павлу Дурову нужно собраться с силами и реализовать проект Teletube. Эти ребята из Гугла ничего не понимают в интерфейсах, Дуров сделает удобнее. Только хрен он теперь что-то сделает, если весь истеблишмент против него

Ответить

Taras Buria

Vladimir
3

Не многие знают, но он уже давно существует. Teletubbies называется, на Руси известен как Телепузики.

Ответить

Vladimir Vorobyev

Taras
0

Неплохо, неплохо. Как на старте разработки словить судебный иск от создателей телепузиков. Но хайп точно бы был.

Ответить

Dc Maniac

–1

монетизация к хуям )))
Просрали каналы и подписоту = просрали нннное кол-во бабла в месяц

Ответить

Сергей Васильев

Dc
1

Ебать ты гений...

Ответить

Полноценный космос

Сергей
0

😏

Ответить

DJ Ебан

0

Спасибо, у меня батя долбоеб лет 5 назад интервью news front давал. Я надеюсь видео тоже удалены?

Ответить

Частый Денис

DJ
0

Что поведал? 

Ответить

Кирилл Сосновский

Частый
0

Что сын гей

Ответить

Равнодушный браслет

Кирилл
0

Повод для гордости!

Ответить

Классный шмель

0

Странно, зачем они вообще пользуются вражескими и идеологически чуждыми сервисами бездуховных капиталистов? Они хоть понимают, что вот эти самые сервисы с полными имперского величия видосами помогают поддерживать грязные либерахи, белоленточники, феминистки, геи и прочие подпиндосники?

Уверен, что на духовных, скрепных серверах майлру им будет привольнее. Эти пиндосы ещё сами приползут к нам на одноклассники, чтобы услышать ПРАВДУ.

Ответить

убер павукан

Классный
0

ШУЕ ППШ

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