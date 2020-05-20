«Теперь каждый — от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня — сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии».

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Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту, где собирает данные о проблемах в российской системе здравоохранения во время пандемии коронавируса. На карте отмечены больницы в разных частях России, из которых поступали жалобы.

Глава профсоюза Анастасия Васильева рассказала, что проект будет собирать данные о:

Недостатке средств индивидуальной защиты;

Невыплатах обещанных надбавок;



Отказах в тестировании медиков на Covid-19;



Гибели медработников от коронавируса.



Информацию о первых трёх проблемах будут пополнять из обращений, которые поступают в организацию. Данные о погибших медиках профсоюз будет брать из «Списка памяти», где врачи публикуют имена коллег, погибших от коронавируса. Васильева назвала его «наиболее полным и надёжным источником» информации о смертности медработников в России.

Чтобы проблемы решались быстрее, а не замалчивались, мы сформируем наглядную картину происходящего в больницах по всей стране и сделаем её доступной для каждого. Теперь каждый — от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня — сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии. Анастасия Васильева глава «Альянса врачей»