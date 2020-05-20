Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2475

«Альянс врачей» запустил онлайн-карту проблем медиков. На ней отмечают жалобы врачей и данные о смертях Материал редакции

«Теперь каждый — от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня — сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии».

25 комментариев
В закладки
Аудио

Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту, где собирает данные о проблемах в российской системе здравоохранения во время пандемии коронавируса. На карте отмечены больницы в разных частях России, из которых поступали жалобы.

Глава профсоюза Анастасия Васильева рассказала, что проект будет собирать данные о:

  • Недостатке средств индивидуальной защиты;
  • Невыплатах обещанных надбавок;
  • Отказах в тестировании медиков на Covid-19;
  • Гибели медработников от коронавируса.

Информацию о первых трёх проблемах будут пополнять из обращений, которые поступают в организацию. Данные о погибших медиках профсоюз будет брать из «Списка памяти», где врачи публикуют имена коллег, погибших от коронавируса. Васильева назвала его «наиболее полным и надёжным источником» информации о смертности медработников в России.

Чтобы проблемы решались быстрее, а не замалчивались, мы сформируем наглядную картину происходящего в больницах по всей стране и сделаем её доступной для каждого. Теперь каждый — от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня — сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии.

Анастасия Васильева
глава «Альянса врачей»
  • По данным «Медиазоны», в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах с сопоставимы масштабами эпидемии. Одна из возможных причин этого — нехватка средств индивидуальной защиты, считает издание;
  • На проблемы с выплатами медикам обращал внимание и Владимир Путин. 19 мая СК возбудил первое дело о невыплате медикам надбавок за работу с больными Covid-19;
  • Сами медики неоднократно жаловались на условия работы в больницах и отсутствие обещанных выплат.
«Закройте рты»: медики жалуются на отсутствие…
16 мая медицинские сотрудники скорой помощи Армавира в видеообращении пожаловались на отсутствие…
tjournal.ru

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+15 669
5
30
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 25, "likes": 30, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 170912, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 May 2020 15:29:05 +0300", "is_special": false }
Промо
Спам-звонки в разных странах мира: как обезопасить себя
Нигерийцам чаще всего звонят сотовые операторы, россиянам — банки, а жителям США — роботы.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Главный велосипед

22

Ждем блокировки РКН как сервиса, распространяющего фейки.

Ответить

Насущные Проблемы

Главный
1
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Главный
0

Сейчас пригожинцы накидают хуйни, потом сами же свои фейки «разоблачат», скриньте.
На ТЖ кстати так и было в момент выборов Путина в 2018

Ответить

Иван Семёныч

6

идея для стартапа - карта извинений

Ответить

Главный велосипед

Иван
8

Так есть же

Ответить

Главный велосипед

Главный
3

Красное - это случаи извинений.

Ответить

alex twit

Главный
0

Астрологи объявили квартал извинений - количество роликов на чечентв утроилось

Ответить

Иван Семёныч

4

но ваще это круто. ваще это конечно царь с боярами должны уже были сделать на эти хуйлиарды налогов, но так тоже ничего.

Ответить

Фактический Артем

–13

Откуда у насрального деньги на столько сайтов?

Ответить

Насущные Проблемы

Фактический
9

Ну от абамы. Хуле не понятно ещё?

Ответить

Serg Bootlegger

Фактический
3

От испанского боксёра

Ответить

Руслан Гатин

Фактический
1

От Кремля

Ответить

Dmitry Sursin

Фактический
1

*Только и умеем сайты клепать* 

Ответить

Научно-Технический огонь

Фактический
0

добровольцы.

Ответить

Никита Мессарович

1

Карта без зума по скролу... Блять....

Ответить

Егор Штовба

0

Сомневаюсь, что это безопасно для врачей

Ответить

Dc Maniac

0

А кто то подумал об обратном эффекте?
Как я вижу строится все на карте яндекса , а яндекс уже лет 5 как управляем (инфа сотка)

Так вот если бы хотели истины - делали бы на гугл картах (независимых и не подконтрольных РФ)

Также актуален вопрос о личных данных и о том что можно ли уехать за фейк ньюс?
А главное если попрет - то люди пишущие там - будут под присмотром

Ответить

Громадный украинец

0

Чиновники в этот момент

Ответить

Артем Кихтёв

0

Интересно там данные с ФИО собирают, или все анонимно? Например я могу подать жалобу от лица поликлиники выбрав пункт медицинского работника?

Ответить

Marow from Neverland

0

а Васильеву реабилитировали уже за ее биение в набат по внебольничной пневмонии, которую властискрывают, и митинги врачей во время карантина? не троль, реально интересно и непонятно

Ответить

alex twit

0

Да проще всю карту нахуй закрасить

Ответить

Украденная жизнь

0

Итальянских провинций не видно, поправьте.

Ответить

Ольга Семенова

0

Потом не увидим таких новостей, интересно: глава Альянса задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей за «нераспростронение фотографий личного характера». Или это ОНФ пынявский? 

Ответить

Sergey Smirnov

–1

Если этот сайт будет как росжкх направлять туда сюда требования и врачам будут помогать решать проблемы - ок.
(главное чтобы там иностранные серверы не замешались, а то опять говнопотоки польются)

"...По данным «Медиазоны», в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше..."
Точнее Медиазона высосала из пальца и накропала статью.

Ответить

Ловец Слов

Sergey
0

Точнее Медиазона высосала из пальца и накропала статью

Sergey Smirnov

Сергей Сергеевич Смирнов — главный редактор издания «Медиазона»

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Фотоистория: наш коллега в зале суда из-за нарушения принудительного карантина
На который он был посажен принудительно после прилёта из Италии. Вышел во двор без маски вынести мусор, его распознала камера. Понятное дело, случай из-за уникальности придали огласке. Никуда ходить гулять он не пытался, что, конечно, не отменяет нарушения.
184
Интернет
«Не возвращайся никогда» или «Привет с Ростова»: история и судьба героев мемного обращения об иммиграции в США
Спустя 20 лет российские журналистки нашли адресата ролика и связали его с лидером СБПЧ, которого мем вдохновил на песню.
119
Новости
В России зафиксировали 9263 случая заболевания Covid-19. Общее число заболевших почти достигло 300 тысяч
За сутки выздоровели 5921 человек, умерли — 115.
157
Популярное за три дня
Новости
В Сочи мужчина пытался сбежать из обсерватора. За ним устроили погоню росгвардейцы
Мужчина сорвал овации зрителей, а федерация регби России оценила забег «спортсмена».
84
Животные
38
Интернет
«Не возвращайся никогда» или «Привет с Ростова»: история и судьба героев мемного обращения об иммиграции в США
Спустя 20 лет российские журналистки нашли адресата ролика и связали его с лидером СБПЧ, которого мем вдохновил на песню.
119
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Andrey Alyushin

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Григорьев

«Неужели я так глупо выгляжу со…

Andrey Alyushin

Запись в подсайте Twitter

FTOH

В челябинском лесу нашли…

Дмитрий Григорьев

«Неужели я так глупо выгляжу со…

Иван Семёныч

Запись в подсайте Twitter