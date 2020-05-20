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«Теперь каждый — от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня — сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии».
Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту, где собирает данные о проблемах в российской системе здравоохранения во время пандемии коронавируса. На карте отмечены больницы в разных частях России, из которых поступали жалобы.
Глава профсоюза Анастасия Васильева рассказала, что проект будет собирать данные о:
Информацию о первых трёх проблемах будут пополнять из обращений, которые поступают в организацию. Данные о погибших медиках профсоюз будет брать из «Списка памяти», где врачи публикуют имена коллег, погибших от коронавируса. Васильева назвала его «наиболее полным и надёжным источником» информации о смертности медработников в России.
Сейчас пригожинцы накидают хуйни, потом сами же свои фейки «разоблачат», скриньте.
На ТЖ кстати так и было в момент выборов Путина в 2018
идея для стартапа - карта извинений
но ваще это круто. ваще это конечно царь с боярами должны уже были сделать на эти хуйлиарды налогов, но так тоже ничего.
А кто то подумал об обратном эффекте?
Как я вижу строится все на карте яндекса , а яндекс уже лет 5 как управляем (инфа сотка)
Так вот если бы хотели истины - делали бы на гугл картах (независимых и не подконтрольных РФ)
Также актуален вопрос о личных данных и о том что можно ли уехать за фейк ньюс?
А главное если попрет - то люди пишущие там - будут под присмотром
Интересно там данные с ФИО собирают, или все анонимно? Например я могу подать жалобу от лица поликлиники выбрав пункт медицинского работника?
а Васильеву реабилитировали уже за ее биение в набат по внебольничной пневмонии, которую властискрывают, и митинги врачей во время карантина? не троль, реально интересно и непонятно
Потом не увидим таких новостей, интересно: глава Альянса задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей за «нераспростронение фотографий личного характера». Или это ОНФ пынявский?
Если этот сайт будет как росжкх направлять туда сюда требования и врачам будут помогать решать проблемы - ок.
(главное чтобы там иностранные серверы не замешались, а то опять говнопотоки польются)
"...По данным «Медиазоны», в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше..."
Точнее Медиазона высосала из пальца и накропала статью.
Точнее Медиазона высосала из пальца и накропала статью
Sergey Smirnov
Сергей Сергеевич Смирнов — главный редактор издания «Медиазона»