От одного из нападавших медикам пришлось убегать в лес.

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Пациенты обсерватора в посёлке Сотниково Республики Бурятия напали на медсестёр. Об этом рассказали в инстаграме Детской республиканской клинической больницы, на территории которой находится обсерватор.

В посте сказано, что прибывшие из Китая граждане поступили туда 16 мая. В течение двух суток они проявляли недовольство условиями содержания, вели себя агрессивно, «угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество».

Одна из медсестёр рассказала, что постояльцы обсерватора начали нападать на медиков, швыряться камнями, обзываться, материться. Она призналась, что с ними страшно работать. Другая женщина добавила, что от одного из пациентов пришлось убегать по лесу в защитном костюме.

Больница отмечает, что работники обсерватора неоднократно обращались в правоохранительные органы, но всё ограничилось дистанционным составлением протокола. Ситуация разрешилась вечером 18 мая — недовольных перевели в другой обсерватор.

По словам медиков, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что полиция теперь будет приезжать при необходимости. Но для этого наряды нужно будет обеспечить защитными костюмами.