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Новости
Ольга Щербинина
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В Бурятии пациенты обсерватора закидали медсестёр камнями. Нападавших перевели в другое учреждение Материал редакции

От одного из нападавших медикам пришлось убегать в лес.

9 комментариев
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Пациенты обсерватора в посёлке Сотниково Республики Бурятия напали на медсестёр. Об этом рассказали в инстаграме Детской республиканской клинической больницы, на территории которой находится обсерватор.

В посте сказано, что прибывшие из Китая граждане поступили туда 16 мая. В течение двух суток они проявляли недовольство условиями содержания, вели себя агрессивно, «угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество».

Одна из медсестёр рассказала, что постояльцы обсерватора начали нападать на медиков, швыряться камнями, обзываться, материться. Она призналась, что с ними страшно работать. Другая женщина добавила, что от одного из пациентов пришлось убегать по лесу в защитном костюме.

Больница отмечает, что работники обсерватора неоднократно обращались в правоохранительные органы, но всё ограничилось дистанционным составлением протокола. Ситуация разрешилась вечером 18 мая — недовольных перевели в другой обсерватор.

По словам медиков, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что полиция теперь будет приезжать при необходимости. Но для этого наряды нужно будет обеспечить защитными костюмами.

#новости #карантинвросии

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9 комментариев
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Serg Bootlegger

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Когда подобных ебанутых мусора крутят, даже без применения физического насилия, весь прогрессивный рунет начинает бухтеть

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Никита Коробов

Serg
7

То есть пиздить людей на улицах для тебя = защищать мед.персонал от каких-то понаехавших? Я так чую, что менты туда потому и не суются, что с диаспорой разбираться - это не бабушек винтить, здесь лучше удалённо протокол составить.

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Никита Коробов

Никита
1

Там кстати непонятно, китайцы это или русские, но один хрен в этом случае надо приезжать и разбираться, а не бумажки по емейлу присылать.

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Sakari Sauso

2

Пидоры

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Илья Политов

1

старые деревянные постройки 1985 года

Типа им условия не понравились? Или просто охуели от безнаказанности, что не было росгвардии, только тетки врачихи

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Пожилой Мартингал

0

Этот костюм с авы Орлова скопирован?

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Посторонний

Пожилой
2

Не уверен, но защитные костюмы на видео призваны уберечь тело от говна из окружающей среды, а у @Дмитрий Орлов - чтобы уберечь окружающую среду от говна изнутри.

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Максим Иванов

0

И вовсе не было подвоха или трюка
Вошли тихонько, почти без звука
Пустили в действие дубинку из бамбука
Тюк! прямо в темя - и нету Кука!

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Олег Матвеенко

0

Небось подумали что это вышки 5g и они пришли их чипировать. 

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