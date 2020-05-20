У такого решения есть противники, считающие, что корабль нужно оставить нетронутым в память о погибших людях.

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Фото National Geographic

Суд в США разрешил компании RMS Titanic, занимающейся подъёмом затонувших судов, вскрыть корпус «Титаника». Об этом сообщает The New York Times.

Операцию планируют провести летом, её основная цель — найти и поднять со дна радиопередатчик фирмы Marconi, с которого экипаж подал сигнал бедствия. Считается, что он может раскрыть детали трагедии: например, почему корабль пропустил предупреждающие сообщения.

Судья Ребекка Бич Смит, которая выписала постановление, считает, что беспроводной телеграф представляет «историческую, научную, образовательную ценность». Если радиопередатчик не извлечь, то он может быть навсегда утерян под обломками судна.

TMS Titanic разрешили «минимально» вскрыть обшивку корабля, если это потребуется, чтобы извлечь устройство. Это первый случай, когда компании разрешили вскрыть корпус корабля, отметил The Washington Post.

У операции есть противники, которые считают, что Титаник — это могила, которую в знак уважения к погибшим не нужно беспокоить. Такой позиции придерживается Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Схожей позиции придерживаются и некоторые археологи, поэтому TMS Titanic может столкнуться с судебными тяжбами, отмечает AP.