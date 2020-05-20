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У такого решения есть противники, считающие, что корабль нужно оставить нетронутым в память о погибших людях.
Суд в США разрешил компании RMS Titanic, занимающейся подъёмом затонувших судов, вскрыть корпус «Титаника». Об этом сообщает The New York Times.
Операцию планируют провести летом, её основная цель — найти и поднять со дна радиопередатчик фирмы Marconi, с которого экипаж подал сигнал бедствия. Считается, что он может раскрыть детали трагедии: например, почему корабль пропустил предупреждающие сообщения.
Судья Ребекка Бич Смит, которая выписала постановление, считает, что беспроводной телеграф представляет «историческую, научную, образовательную ценность». Если радиопередатчик не извлечь, то он может быть навсегда утерян под обломками судна.
TMS Titanic разрешили «минимально» вскрыть обшивку корабля, если это потребуется, чтобы извлечь устройство. Это первый случай, когда компании разрешили вскрыть корпус корабля, отметил The Washington Post.
У операции есть противники, которые считают, что Титаник — это могила, которую в знак уважения к погибшим не нужно беспокоить. Такой позиции придерживается Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Схожей позиции придерживаются и некоторые археологи, поэтому TMS Titanic может столкнуться с судебными тяжбами, отмечает AP.
В 2012 году, спустя 100 лет после трагедии, обломки корабля автоматически попали под защиту ЮНЕСКО, согласно конвенции об охране подводного культурного наследия;
Это из-за фильма столько внимания к Титанику или есть ещё какие-то причины?
Зарегистрированный на Филиппинах пассажирский паром “Донья Пас” затонул 20 декабря 1987 года около 22 часов в районе острова Мариндуке после столкновения с танкером “Вектор”. При этом погибло примерно 4375 человек, что делает эту морскую катастрофу крупнейшей в мирное время.
Это же не чемпионат по количеству жертв. Титаник был чем-то большим, чем просто корабль. Он был одним из символов Нового Времени, революционного бума в промышленности и эры могущества науки, техники и человеческого гения. И ирония в том, что природа как бы поставила на место зарвавшихся и поверивших в себя людишек всего лишь одинокой льдинкой в океане.
потому что он был самый пиздатый по тем временам, никто от него не ожидал
Корабль на тот момент был крупнейшим и считался просто непотопляемым. В этом случае исключительны именно причины затопления.
Судья Ребекка Бич Смит
nuff said