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Алексей Боржонов
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Суд в США разрешил вскрыть корпус «Титаника» и поднять со дна радиопередатчик, с которого подали сигнал бедствия Материал редакции

У такого решения есть противники, считающие, что корабль нужно оставить нетронутым в память о погибших людях.

12 комментариев
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Фото National Geographic 

Суд в США разрешил компании RMS Titanic, занимающейся подъёмом затонувших судов, вскрыть корпус «Титаника». Об этом сообщает The New York Times.

Операцию планируют провести летом, её основная цель — найти и поднять со дна радиопередатчик фирмы Marconi, с которого экипаж подал сигнал бедствия. Считается, что он может раскрыть детали трагедии: например, почему корабль пропустил предупреждающие сообщения.

Судья Ребекка Бич Смит, которая выписала постановление, считает, что беспроводной телеграф представляет «историческую, научную, образовательную ценность». Если радиопередатчик не извлечь, то он может быть навсегда утерян под обломками судна.

TMS Titanic разрешили «минимально» вскрыть обшивку корабля, если это потребуется, чтобы извлечь устройство. Это первый случай, когда компании разрешили вскрыть корпус корабля, отметил The Washington Post.

У операции есть противники, которые считают, что Титаник — это могила, которую в знак уважения к погибшим не нужно беспокоить. Такой позиции придерживается Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Схожей позиции придерживаются и некоторые археологи, поэтому TMS Titanic может столкнуться с судебными тяжбами, отмечает AP.

  • Трагедия произошла в ночь на 15 апреля 1912 года, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане. Более 1500 пассажиров погибли, около 700 смогли спастись;

  • В 2012 году, спустя 100 лет после трагедии, обломки корабля автоматически попали под защиту ЮНЕСКО, согласно конвенции об охране подводного культурного наследия;

  • С 2020 года стал действовать договор между Великобританией и США, позволяющий странам выдавать лицензии на право исследовать обломки судна.
Старая трагедия под микроскопом технологий…
Это показалось учёным странным — в первых исследованиях крушения корабля утверждалось, что айсберг…
tjournal.ru

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12 комментариев
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Больной клуб

5

{мем: 1912: 1950: 1990: 2020 пора}

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Мемопроходил

Больной
23
Ответить

Органический дым

3

Это из-за фильма столько внимания к Титанику или есть ещё какие-то причины?

Зарегистрированный на Филиппинах пассажирский паром “Донья Пас” затонул 20 декабря 1987 года около 22 часов в районе острова Мариндуке после столкновения с танкером “Вектор”. При этом погибло примерно 4375 человек, что делает эту морскую катастрофу крупнейшей в мирное время.

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Василий Лебедев

Органический
5

Это же не чемпионат по количеству жертв. Титаник был чем-то большим, чем просто корабль. Он был одним из символов Нового Времени, революционного бума в промышленности и эры могущества науки, техники и человеческого гения. И ирония в том, что природа как бы поставила на место зарвавшихся и поверивших в себя людишек  всего лишь одинокой льдинкой в океане.

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Abram Dikoy

Органический
2

потому что он был самый пиздатый по тем временам, никто от него не ожидал

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Дмитрий Городских

Органический
1

Корабль на тот момент был крупнейшим и считался просто непотопляемым. В этом случае исключительны именно причины затопления.

Ответить

theomism

4

поднять со дна...

"а нас кто со дна поднимет?!" (с) диванный гражданин

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Пожилой Мартингал

1

Судья Ребекка Бич Смит

nuff said

Ответить

Прошлый кавалер

Пожилой
2

Ребекка «I'm The Juggernaut» Бич Смит

Ответить

alex twit

Пожилой
1

yeah ,bitch
думаешь, правнучка капитана?

Ответить

Папуша

0

Поднять передатчик и подать сигнал бедствия в связи с ковид. Умно придумано.

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Dennis Naidyuk

0

Смотрели фильм "Поднять Титаник"?) Ничё такой.

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