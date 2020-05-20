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Ольга Щербинина
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Онлайн-карта с проблемами врачей, количество безработных в России увеличилось на треть. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 20 мая.

Российские власти отчитались о 8764 новых случаях заражения в России. За всё время в стране более 308 тысяч случаев заболевания. 85 392 человека выздоровели, 2972 — умерли.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,95 миллионов человек. Число погибших превысило 324 тысячи человек.

В России:

  • Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту, где собирает данные о проблемах в российской системе здравоохранения во время пандемии коронавируса;
  • В Минобороннауки рассказали, что переход на дистанционное образование вызывает неприятие и недовольство у большинства преподавателей российских вузов;
  • Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений. Она отметила, что в целом в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев заболевания, хотя цифры пока остаются большими;
  • Сергей Собянин заявил, что в мае смертность от коронавируса в Москве будет значительно выше, чем в апреле;
  • По словам Голиковой, число зарегистрированных безработных в России за «нерабочие» дни выросло на 29%;
  • В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн;
  • Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций строительной отрасли;
  • Россияне урезали траты по кредитным картам: уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал до 47,4%;
  • Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев на фоне Covid-19. Из новых требований убрали требование о том, что в номерах не должно быть ковролина и обоев, и о том, что находиться на прилегающей территории можно только в маске;
  • Минпросвещения начало тестировать отечественный аналог Zoom для дистанционного обучения. Сервис войдёт в платформу «Моё просвещение», его интегрируют с календарём образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами;
  • Совбез РФ отметил рост почти на треть экстремистских преступлений на фоне пандемии. Около половины этих преступлений связаны с призывами к экстремизму в интернете;
  • Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации — по 195,4 рубля на каждого утраченного пассажира;
  • Прокуратура проведёт проверку качества защитных костюмов, поставленных для медиков Самарской областной клинической больницы;
  • В Бурятии пациенты обсерватора закидали медсестёр камнями.

В мире:

  • ВОЗ отметила рекордный прирост числа больных с коронавирусом за сутки — 106 тысяч. Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что общее число больных приближается к «трагической» отметке в 5 миллионов человек;
  • США считают, что пандемия коронавируса нанесла ущерб на сумму до 9 триллионов долларов;
  • Правительство Украины сообщило о смягчении карантина. C 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре откроется метро;
  • В китайском Ухане ввели полный запрет на потребление в пищу диких животных, охоту на них и незаконное разведение и торговлю;
  • Индия возобновит внутренние авиарейсы с 25 мая;
  • Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила перейти на четырёхдневную рабочую неделю в качестве новой меры, направленной на смягчение последствий пандемии коронавируса;
  • В Испании опубликовали указ об обязательном использовании защитных масок вне дома, он вступает в силу с 21 мая;
  • Тенгизское нефтяное месторождение в Казахстане могут закрыть после обнаружения сотен случаев заражения коронавирусом среди рабочих. Об этом заявила главный государственный санитарный врач республики;
  • Берлинский аэропорт Тегель разрешили закрыть из-за коронавируса. В конце 2020 года его планируют закрыть окончательно в связи с открытием нового берлинского аэропорта BER;
  • Компания Rolls-Royce планирует сократить по меньшей мере 9 тысяч рабочих мест по всему миру;
  • Новый футбольный сезон в Италии начнётся 1 сентября;
  • Цветочное платье из фильма «Солнцестояние» продали на аукционе. Деньги пойдут на помощь пожарным Нью-Йорка и их семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

И бонус:

Пёс Рэйлан и котята @raylan_the_dog

#covid19 #covidtoday

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