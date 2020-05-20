Онлайн-карта с проблемами врачей, количество безработных в России увеличилось на треть. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 20 мая.
Российские власти отчитались о 8764 новых случаях заражения в России. За всё время в стране более 308 тысяч случаев заболевания. 85 392 человека выздоровели, 2972 — умерли.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,95 миллионов человек. Число погибших превысило 324 тысячи человек.
В России:
Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту, где собирает данные о проблемах в российской системе здравоохранения во время пандемии коронавируса;
В Минобороннауки рассказали, что переход на дистанционное образование вызывает неприятие и недовольство у большинства преподавателей российских вузов;
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений. Она отметила, что в целом в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев заболевания, хотя цифры пока остаются большими;
Сергей Собянин заявил, что в мае смертность от коронавируса в Москве будет значительно выше, чем в апреле;
По словам Голиковой, число зарегистрированных безработных в России за «нерабочие» дни выросло на 29%;
В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн;
Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций строительной отрасли;
Россияне урезали траты по кредитным картам: уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал до 47,4%;
Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев на фоне Covid-19. Из новых требований убрали требование о том, что в номерах не должно быть ковролина и обоев, и о том, что находиться на прилегающей территории можно только в маске;
Минпросвещения начало тестировать отечественный аналог Zoom для дистанционного обучения. Сервис войдёт в платформу «Моё просвещение», его интегрируют с календарём образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами;
Совбез РФ отметил рост почти на треть экстремистских преступлений на фоне пандемии. Около половины этих преступлений связаны с призывами к экстремизму в интернете;
Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации — по 195,4 рубля на каждого утраченного пассажира;
Прокуратура проведёт проверку качества защитных костюмов, поставленных для медиков Самарской областной клинической больницы;
В Бурятии пациенты обсерватора закидали медсестёр камнями.
В мире:
ВОЗ отметила рекордный прирост числа больных с коронавирусом за сутки — 106 тысяч. Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что общее число больных приближается к «трагической» отметке в 5 миллионов человек;
США считают, что пандемия коронавируса нанесла ущерб на сумму до 9 триллионов долларов;
Правительство Украины сообщило о смягчении карантина. C 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре откроется метро;
В китайском Ухане ввели полный запрет на потребление в пищу диких животных, охоту на них и незаконное разведение и торговлю;
Valeria Maevskaia
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