Он называется «Добро пожаловать в Чечню».

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HBO опубликовал трейлер документального фильма Welcome To Chechnya («Добро пожаловать в Чечню»), в котором рассказывается о преследовании ЛГБТ-активистов в республике. Премьера на HBO запланирована на 30 июня 2020 года.

Героями фильма стали активисты, которые работают в Чечне под прикрытием и помогают членам сообщества ЛГБТ покинуть республику. Большинство лиц героев скрыты при помощи нейросетей — на них наложили лица актёров.