Прямой эфир
Он называется «Добро пожаловать в Чечню».
HBO опубликовал трейлер документального фильма Welcome To Chechnya («Добро пожаловать в Чечню»), в котором рассказывается о преследовании ЛГБТ-активистов в республике. Премьера на HBO запланирована на 30 июня 2020 года.
Героями фильма стали активисты, которые работают в Чечне под прикрытием и помогают членам сообщества ЛГБТ покинуть республику. Большинство лиц героев скрыты при помощи нейросетей — на них наложили лица актёров.
Над картиной работал американский режиссер Дэвид Франс. Премьера фильма прошла в феврале 2020 года на фестивале Берлинале.
формально ЛГБТ что-то делают в +, вернее даже * как раз под пиской, но это не точно.
фигасе, это его леопард или ягуар так пожрал? там вряд ли гепард, они на людей не особо нападают
смотри, у леопардов окрас как у девачек на штанах и кресле Леонтьева, а у гепарда просто пятнышки. ещё у леопарда шерсть попушистее, морда мощнее (да и сам он крупнее, гепарды тощие, зато с большой грудной клеткой), а у гепарда около глаз чёрные полоски - это эволюционная штука, чёрный цвет поглощает солнечный и так удобнее бегать
Следующий бокал
🥰🥰🥰
о, судя по этому скрину, вообще ягуар - на спине полоска длинная. они самые ебанутые и могут запросто сожрать аллигатора
Искренний Филипп
эт да. но люди всё равно хуже и более дикие. гепарды на людей не нападают, а всякие мрази на них охотятся :(
Склонный
Охотники - те ещё говноеды. Охотились бы друг на друга, так было бы честно.
Искренний Филипп
согласна. если это не обусловлено выживанием (типа тигр напал на деревню в Африке), а тупо желанием потеребонькать своё самолюбие, то это мерзость драная
Ишпански езык это юамерика
И крокодил че то не похож на нильский
Леопарды не любители воды
Это скорее всего ягуар настоящий любитель воды и алигаторов
Среди этих кошек
Самый быстрий гепард но он самый слабый
Леопард уступают льву но в основном норм может охотиться на среднекрупных животных
А пума и ягуар жители нового света
Ягуар покрупнее пумы
побили
жёстко приземлился
Ебанись. Он поправился?
Неудачно получилось
Клятые юристы нагнули меня(
Изящный пёс_анон
Перед просмотром необходимо извиниться
Одна и та же новость. На DTF все обсуждают фильм, проблемы меньшинств и политику. На TJ в комментах одни тухлые мемасики и оффтопный бред.
Вкусный татарин
На ДТФ обсуждают «ыыы а че про Саудовскую Аравию не снимут))0», лучше уж мемы
Вот тебе серьёзный комментарий с хорошей ссылкой:
http://groznyninecities.com/
да, в мусульманских регионах большие проблемы с этим. и полезная документалка наверное.
но вопросы все же появляются у меня.
почему американское тв делает "Добро пожаловать в Чечню", а не, например, "Добро пожаловать, в Саудовскую Аравию" ? Подозреваю, проблему можно раскрыть одинаково что здесь, что там.
абсолютно не люблю, когда приплетают к благородному действию пропаганду. что с этой стороны, что с той.
Сумасшедший пёс_анон
Потому что РФ скрывает у себя преступника, занимающего должность главы региона? Как тебе такой ответ?
Просто в последнее время в западном контенте везде вижу РОСИЯ, В РОССИИ, ПУТИН, ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ, РУССКИЕ.
сериал вышел Великая. игры всякие, где плохие русские. недавно даже решил в старый лара крофт поиграть. да даже там злобные плохие люди это русские, во главе которых ужасные братья Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. блумберг пишет как дела у России с коронавирусом. устал чёт.
а потом говорят, что в "рашке" только одна пропаганда. и что там все добрые милые людишки.
и минусующие либеры меня тоже бесят :( не будьте категоричны
я бы максимально радовался, если бы такие документалки делали независимые журналисты.
Критерии независимости? Но, я уверен, что, особенно в комментариях обвинить в ангажированности очень легко. Увести от сути. Зачем нужны фильмы которые рассказывают о проблемах? Очевидно, что бы эти проблемы решили. Зачем желать что бы снимали про кого-то другого? Позлорадствовать, потыкать пальцем?
Так их и делают независимые. Думаете HBO работает по указке Вашингтона?
В отличае от СА, Путин максимально открыто противопоставляет себя Западу. Устраивает показательные презентации новых ракет над картой США, а на международной арене нас представляют такие д.б. как Лавров, Захарова, Чуркин (рип) и другие отбросы, которые от дипломатии также далеки как люберецкая гопота от королевы Великобритании.
А главное, это же не только слова! Мы устроили настоящую войну в центре Европы, сбили (и отрицаем, что сбили) огромный боинг с мирными жителями из Европы. Лезем в Сирию, Винисуэлу. Убиваем людей в Англии, Европе. Начиная от радиактивного полония и заканчивая химическим оружием (novichok это нихуя не смешно, только из России это смешно выглядит)
И на все это наша дипломатия орет в истерике такую дикую и непровдоподобную чушь, что даже глядя со стороны, сгораешь от стыда.
Чего тут удивляться? Россия сама максимально способствовала иммиджу. В играх и фильмах этот образ начал появляться не по указке госдепа, а потому что путин его сам старательно создавал.
Вы не замечаете, в какой ебаный стыд превратилась репутация РФ за последние 10-12 лет? На самом деле, даже половину всего этого ада особо не замечают на Западе, так как все в целом пофиг на РФ. Но и половины хватает для формирования образа.
Он же не американцам головы резал, а русским, пусть и держат его у себя дальше.
Да, про своих друзей из Саудовской Аравии снять ссутся, чтобы не вызвать скандал, или просто нельзя. Россия сейчас ось зла, про неё можно.
Чувак это HBO а не Бесогон-ТВ, им плевать про кого снимать
есть какие документалки про дичь в Туркменистане?
А что там происходит и на сколько безопасно туда приехать для съёмок?
Интересный момент - все лица в фильме заменены дипфейками
НихуясибеДон
@кто это
Товарищ майор, прекратите всех чекать уже))
@кто это
Так уже и новая газета писала и bbc репортажи делала и радио свободы. Так ничего не поменялось. Кадры из фильма довольно старые годов 2017-2018.
о геноциде ЛГБТ+ людей в республике
При быстром просмотре заголовков видится пробел перед "плюсом", что вызывает вопросы: "авторы не считают ЛГБТ людьми?" и "для них геноцид ЛГБТ более важен, чем геноцид людей?".
И да - на тэги сил не хватило?
Только сейчас понял насколько Кадыров фактурный злодей