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Artem Shitukhin
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HBO опубликовал трейлер документального фильма о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне Материал редакции

Он называется «Добро пожаловать в Чечню».

94 комментария
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HBO опубликовал трейлер документального фильма Welcome To Chechnya («Добро пожаловать в Чечню»), в котором рассказывается о преследовании ЛГБТ-активистов в республике. Премьера на HBO запланирована на 30 июня 2020 года.

Героями фильма стали активисты, которые работают в Чечне под прикрытием и помогают членам сообщества ЛГБТ покинуть республику. Большинство лиц героев скрыты при помощи нейросетей — на них наложили лица актёров.

Над картиной работал американский режиссер Дэвид Франс. Премьера фильма прошла в феврале 2020 года на фестивале Берлинале.

«Добро пожаловать в Чечню» — как в Берлине…
Такими реальными примерами создатели фильма демонстрируют, какая расправа ждёт человека в Чечне…
tjournal.ru

#кино #новости

Artem Shitukhin
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94 комментария
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Дополнительный бас

47

ЛГБТ+ звучит как сервис с подписочной системой распространения.

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Kir Kirsky

Дополнительный
15

Надо на тж так подписку назвать

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Пальто в коне

Дополнительный
2

формально ЛГБТ что-то делают в +, вернее даже * как раз под пиской, но это не точно.

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Изящный пёс_анон

38

Режиссёрская версия 

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Искренний Филипп

27

что-то я не видела, чтобы давала разрешение на использование буквы Г в этом тексте

Ответить

Дыня

Искренний
6

если слабая психика - не смотрим

Ответить

Искренний Филипп

Дыня
3

фигасе, это его леопард или ягуар так пожрал? там вряд ли гепард, они на людей не особо нападают

Ответить

Дыня

Искренний
25

стыдно признать, но я не различаю гепардов от леопардов и от леонтьева, может и фейк, хз, но жостко мужика побили 

Ответить

Искренний Филипп

Дыня
22

смотри, у леопардов окрас как у девачек на штанах и кресле Леонтьева, а у гепарда просто пятнышки. ещё у леопарда шерсть попушистее, морда мощнее (да и сам он крупнее, гепарды тощие, зато с большой грудной клеткой), а у гепарда около глаз чёрные полоски - это эволюционная штука, чёрный цвет поглощает солнечный и так удобнее бегать

Ответить

Следующий бокал

Искренн…
14

🥰🥰🥰

Wild Cat Conservation Centre @wildcatcentre
20 seconds of pure bliss 💕 #blancathecheetah
Ответить

Насущные

Следующ…
8

Кыся.

Ответить

Искренний Филипп

Следующ…
3

(=`ω´=)

Ответить

Дыня

Искренн…
2

Тогда скорее всего его покусал леопард 

Ответить

Искренний Филипп

Дыня
17

о, судя по этому скрину, вообще ягуар - на спине полоска длинная. они самые ебанутые и могут запросто сожрать аллигатора

Ответить

Насущные

Искренн…
4

Пиздец нахуй. Дикая природа такая дикая.

RIP крокодильчик.

Ответить

Искренний Филипп

Насущные
6

эт да. но люди всё равно хуже и более дикие. гепарды на людей не нападают, а всякие мрази на них охотятся :(

Ответить

Склонный

Искренн…
11

Охотники - те ещё говноеды. Охотились бы друг на друга, так было бы честно.

Ответить

Искренний Филипп

Склонный
5

согласна. если это не обусловлено выживанием (типа тигр напал на деревню в Африке), а тупо желанием потеребонькать своё самолюбие, то это мерзость драная

Ответить

Comrade

Искренн…
2

Эта мерзость довольно дорогая. Ну и лицензия на лося стоит как пол автомобиля. Вы готовы такие деньги в развитие природных объектов и угодий вкладывать?

Ответить

Beerman

Склонный
0

от нормальных охотников животным больше пользы, чем от зоозащитников. Плюс отстреливают хищников, когда те расплодятся и начинают угрожать людям.

Ответить

Насущные

Насущные
3

И RIP все, кого съел этот крокодильчик.

Ответить

Дыня

Искренн…
2

хуеть, ну тогда видео похоже на пруф 

Ответить

Обязанный щит

Искренн…
0

Ягуар, это из Planet Earth 2.

Ответить

Dzh SG

Дыня
2

Ишпански езык это юамерика
И крокодил че то не похож на нильский
Леопарды не любители воды 
Это скорее всего ягуар настоящий любитель воды и алигаторов
Среди этих кошек 
Самый быстрий гепард но он самый слабый 
Леопард уступают льву но в основном норм может охотиться на среднекрупных животных
А пума и ягуар жители нового света 
Ягуар покрупнее пумы 

Ответить

Искренний Филипп

Dzh
0

блин, получился прям стих, мне нравится

Ответить

Александр Ттт

Dzh
0

А волк слабее льва и тигра. Но в цирке волк не выступает.

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
0

 побили

жёстко приземлился

Ответить

Дыня

Уютный
1

ёбнулся с саней 

Ответить

Откровенный паук например

Дыня
–1

Гепард - это леопард анорексика 

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
5

Ебанись. Он поправился?

Ответить

Фирменный цветок

Насущные
1

Ночь проспится и на завод.

Ответить

Jared

Насущные
0

Всего-то царапина. До свадьбы заживет 

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Дыня
3

Неудачно получилось

Ответить

Дыня

Aнус
2

да, маленькая неразбериха вышла 

Ответить

Dzh SG

Дыня
1

Фш не?
Где полная версия? 

Ответить

Дыня

Dzh
0

сегодня за ночь постараюсь найти. 

Ответить

alex twit

Дыня
0

https://i1.sndcdn.com/artworks-000602229088-c5psa5-t500x500.jpg

Ответить

Jared

Дыня
0

Это реально разодранный чувак или просто манекен какой-то?

Ответить

Никита Смирнов

Jared
0

Ну дак нападают же, чтобы покушать

Ответить

Пожилой Мартингал

Искренний
5

АРЕСТОВАТЬ!!!!!! АААААА!!!!! ПОЛЛЮЦИЯ!!!!!!!!

Ответить

Пожилой Мартингал

12

Клятые юристы нагнули меня(

Ответить

Изящный пёс_анон

Пожилой
21
Ответить

Пожилой Мартингал

Изящный
28

Фас 

Ответить

Патриотический турник

Пожилой
7

Согласие получил??? А?м?

Ответить

Почтовый бокал

15
Ответить

Пожилой Мартингал

Почтовый
10
Ответить

Носорог Бани

15

Перед просмотром необходимо извиниться 

Ответить

Tural M

Носорог
1

на всякий еще в течение и после

Ответить

R4as0n

11

Одна и та же новость. На DTF все обсуждают фильм, проблемы меньшинств и политику. На TJ в комментах одни тухлые мемасики и оффтопный бред.

Ответить

Вкусный татарин

R4as0n
15

На ДТФ обсуждают «ыыы а че про Саудовскую Аравию не снимут))0», лучше уж мемы

Ответить

Поменял Никнейм

R4as0n
0

Вот тебе серьёзный комментарий с хорошей ссылкой:
http://groznyninecities.com/

Ответить

Наим Алиев

12

Премьера на НВО ДОН

Ответить

Zakhar Zakharov

–19

да, в мусульманских регионах большие проблемы с этим. и полезная документалка наверное. 
но вопросы все же появляются у меня.
почему американское тв делает "Добро пожаловать в Чечню", а не, например, "Добро пожаловать, в Саудовскую Аравию" ? Подозреваю, проблему можно раскрыть одинаково что здесь, что там. 
абсолютно не люблю, когда приплетают к благородному действию пропаганду. что с этой стороны, что с той. 

Ответить

Сумасшедший пёс_анон

Zakhar
19

Потому что РФ скрывает у себя преступника, занимающего должность главы региона? Как тебе такой ответ?

Ответить

Zakhar Zakharov

Сумасшедший
1

Просто в последнее время в западном контенте везде вижу РОСИЯ, В РОССИИ, ПУТИН, ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ, РУССКИЕ.
сериал вышел Великая. игры всякие, где плохие русские. недавно даже решил в старый лара крофт поиграть. да даже там злобные плохие люди это русские, во главе которых ужасные братья Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. блумберг пишет как дела у России с коронавирусом. устал чёт.
а потом говорят, что в "рашке" только одна пропаганда. и что там все добрые милые людишки.
и минусующие либеры меня тоже бесят :( не будьте категоричны

я бы максимально радовался, если бы такие документалки делали независимые журналисты. 

Ответить

Sergey Golovkin

Zakhar
9

Критерии независимости? Но, я уверен, что, особенно в комментариях обвинить в ангажированности очень легко. Увести от сути. Зачем нужны фильмы которые рассказывают о проблемах? Очевидно, что бы эти проблемы решили. Зачем желать что бы снимали про кого-то другого? Позлорадствовать, потыкать пальцем?

Ответить

Vladimir Medvedev

Zakhar
3

Так их и делают независимые. Думаете HBO работает по указке Вашингтона?

В отличае от СА, Путин максимально открыто противопоставляет себя Западу. Устраивает показательные презентации новых ракет над картой США, а на международной арене нас представляют такие д.б. как Лавров, Захарова, Чуркин (рип) и другие отбросы, которые от дипломатии также далеки как люберецкая гопота от королевы Великобритании.

А главное, это же не только слова! Мы устроили настоящую войну в центре Европы, сбили (и отрицаем, что сбили) огромный боинг с мирными жителями из Европы. Лезем в Сирию, Винисуэлу. Убиваем людей в Англии, Европе. Начиная от радиактивного полония и заканчивая химическим оружием (novichok это нихуя не смешно, только из России это смешно выглядит)

И на все это наша дипломатия орет в истерике такую дикую и непровдоподобную чушь, что даже глядя со стороны, сгораешь от стыда.

Чего тут удивляться? Россия сама максимально способствовала иммиджу. В играх и фильмах этот образ начал появляться не по указке госдепа, а потому что путин его сам старательно создавал.

Вы не замечаете, в какой ебаный стыд превратилась репутация РФ за последние 10-12 лет? На самом деле, даже половину всего этого ада особо не замечают на Западе, так как все в целом пофиг на РФ. Но и половины хватает для формирования образа.

Ответить

Иван Иванов

Сумасшедший
2

Он же не американцам головы резал, а русским, пусть и держат его у себя дальше.

Ответить

Владимир Василенко

Сумасшедший
–1

Такс, готов повторить это на камеру?

Ответить

Семен Семеныч

Zakhar
1

Почему ты решил, что не делает?

Ответить

Pavel Malyshkin

Zakhar
–1

Разумеется 

Ответить

Sergey Kraft

–24

Да, про своих друзей из Саудовской Аравии снять ссутся, чтобы не вызвать скандал, или просто нельзя. Россия сейчас ось зла, про неё можно.

Ответить

Василий Евгиенко

Sergey
17

Чувак это HBO а не Бесогон-ТВ, им плевать про кого снимать

Ответить

Пальто в коне

Василий
–3

есть какие документалки про дичь в Туркменистане?

Ответить

Михаил Октябрьский

Пальто
8

Туркменистан сам по себе дичь

Ответить

Никита Смирнов

Пальто
0

А что там происходит и на сколько безопасно туда приехать для съёмок?

Ответить

So Dope

Sergey
2

Странно, что люди минусят комментаторов, указывающих на невозможность появления подобного фильма о Саудитах. Это же факт, и он не оправдывает того, о чем снят этот.

Ответить

Никита Смирнов

Sergey
0

А разве не ось зла. И фильмы не про людей же, а про политику

Ответить

Марат Габдуллин

7

Поехавшие с dtf порвались от этого трейлера.

Ответить

Облике Морале

5

Интересный момент - все лица в фильме заменены дипфейками

Ответить

Дмитрий Цепилов

Облике
1

Сатир, да ?

Ответить

Пожилой Мартингал

Облике
0

@Аниме Бот 

Ответить

Serg Bootlegger

4

Узнать о притеснении можно будет за подписочку?)) найс

Ответить

Sam Lowry

2

Смешные они. Отчего такая избирательность? 

Ответить

Александр Авдеев

2

НихуясибеДон

Ответить

Пожилой Мартингал

Александр
0

@кто это

Ответить

Алексей Селезнев

Пожилой
1

Товарищ майор, прекратите всех чекать уже))

Ответить

Пожилой Мартингал

Алексей
0

@кто это

Ответить

Кто это

Пожилой
0

Я не знаю других имен Алексей Селезнев

Ответить

Пожилой Мартингал

Алексей
0

Ща и тебя по базе просветим

Ответить

Кто это

Пожилой
1

Я не знаю других имен Александр Авдеев

Ответить

Виталий Лановой

2

Так уже и новая газета писала и bbc репортажи делала и радио свободы. Так ничего не поменялось. Кадры из фильма довольно старые годов 2017-2018.

Ответить

Евгений Мещеряков

Виталий
0

Да, это то же самое что и фильм на hbo

Ответить

Serg Bootlegger

Виталий
0

Давай только плиз без спойлеров

Ответить

Eugene Borshchevsky

2

ждем извинений HBO. затем фотку бритого начальства.

Ответить

LC

0

о геноциде ЛГБТ+ людей в республике

При быстром просмотре заголовков видится пробел перед "плюсом", что вызывает вопросы: "авторы не считают ЛГБТ людьми?" и "для них геноцид ЛГБТ более важен, чем геноцид людей?".
И да - на тэги сил не хватило?

Ответить

LC

LC
1

Ну если автор не спит, а бдит - может потратит пару минут не на расставление минусов, а на написание внятного заголовка и всё-таки указания тематики?

Ответить

Кавказский Гоша

–1

Повтор

Ответить

Кавказский Гоша

Кавказский
0

@Artem Shitukhin ты комментарии наугад минусуешь?

Ответить

Pavel Malyshkin

–2

Вот настолько похуй.

Ответить

Иван Сидоров

0

Русские вперед

Ответить

bamb00k

0

Только сейчас понял насколько Кадыров фактурный злодей

Ответить

Kobz

bamb00k
0

Первого рузского

Ответить

Alex Dark

0

Что за музыкальный трек играет?

Ответить
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