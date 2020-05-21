Прямой эфир
На них присутствовали 500 человек, а коронавирусом заболели более 150.
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушёл в отставку, сообщается на сайте правительства республики.
Такое решение принято на фоне ситуации с распространением коронавируса в районе. 1 мая там прошли похороны, на которых присутствовали 500 человек. После них в Красногвардейском районе произошла вспышка Covid-19 — к 19 мая Роспортребназдзор сообщал о более чем 150 заболевших коронавирусом.
Власти ограничили передвижение между населёнными пунктами в районе, провели дезинфекцию общественных мест, чтобы локализовать очаг коронавируса.
Исполняющим исполняющим обязанности главы Красногвардейского района стал Темур Губжоков. Одна из поставленных перед ним задач — стабилизация ситуации с очагом коронавируса.
По последним данным оперштаба, в Адыгее 525 случаев заболевания Covid-19, 263 человек выздоровели, восемь умерли.
путену не показывайте
Что глава района Адыгеи ушёл в отставку?
Когда узнал что россиянам устраивают похороны
На адыгов напали какие-то особо резистентные миазмы короны. Даже сила слова и аура великого травника и мага Петина не справляется с ними.
Вырос в Адыгее и в классе у меня были Бела, Белла и Бэла
А среди знакомых были Рустам и Рустем🙃
Чую, скоро ситуация в Адыгее масштабируется до всей России. Смотрю вокруг, люди ведут себя так, будто сейчас май 2019, а не 2020. Гуляют большими компаниями, обнимаются, жмут руки, жарят шашлыки всей роднёй, толпы детей во дворе, многие забили на маски и т.д. и т.п.
Но Солнцеликому, конечно же, доложат в бункер, что вирус побеждён.
Ну а кто виноват, если нам сообщают липовую статистику по смертям и заражённым? Вот люди и думают, мол вирус не опасен. У меня в регионе всего типа погибло 8 человек типа. Вот все и смеются, из-за 8 погибших паниковать.