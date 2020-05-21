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Новости
Алексей Боржонов
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Глава района в Адыгее ушёл в отставку после массового заражения жителей Covid-19 на похоронах Материал редакции

На них присутствовали 500 человек, а коронавирусом заболели более 150.

24 комментария
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Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушёл в отставку, сообщается на сайте правительства республики.

Такое решение принято на фоне ситуации с распространением коронавируса в районе. 1 мая там прошли похороны, на которых присутствовали 500 человек. После них в Красногвардейском районе произошла вспышка Covid-19 — к 19 мая Роспортребназдзор сообщал о более чем 150 заболевших коронавирусом.

Власти ограничили передвижение между населёнными пунктами в районе, провели дезинфекцию общественных мест, чтобы локализовать очаг коронавируса.

Исполняющим исполняющим обязанности главы Красногвардейского района стал Темур Губжоков. Одна из поставленных перед ним задач — стабилизация ситуации с очагом коронавируса.

По последним данным оперштаба, в Адыгее 525 случаев заболевания Covid-19, 263 человек выздоровели, восемь умерли.

#новости #covid19

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24 комментария
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Andre Macareno

13

Репортаж с похорон

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Иван Семёныч

2

путену не показывайте

Ответить

FOX

Иван
20

Путин был в ярости когда узнал...

Ответить

Serg Bootlegger

FOX
2

Что глава района Адыгеи ушёл в отставку?

Ответить

Alexander Smirnov

Serg
4

Когда узнал что россиянам устраивают похороны

Ответить

Serg Bootlegger

Alexander
2

При Навальном такой хуйни не будет 😀

Ответить

alex twit

Serg
1

что после похорон россияне не плотют нолог

Ответить

Руслан Турченко

Иван
0

На адыгов напали какие-то особо резистентные миазмы короны. Даже сила слова и аура великого травника и мага Петина не справляется с ними. 

Ответить

Пищевой меч

1

Кого там хоронили, интересно, что аж пол-тыщи рыл пришло?

Ответить

Polina Malahova

Пищевой
1
Ответить

Пищевой меч

Polina
5

Бандос какой-то чтоли?

Ответить

Юрий Камерер

Пищевой
1

главу района

Ответить

Рыбный Гоша

1

В Адыгее имена специально будто с ошибкой?

Ответить

Yura Svinaryov

Рыбный
2

Вырос в Адыгее и в классе у меня были Бела, Белла и Бэла
А среди знакомых были Рустам и Рустем🙃

Ответить

Stan Majors

Yura
1

Нужна Бэлла для комплекта

Ответить

Jenny Smith

1

баян: хоронили тёщу, порвали три баяна. (с)

Ответить

Передовой франт

0

Чую, скоро ситуация в Адыгее масштабируется до всей России. Смотрю вокруг, люди ведут себя так, будто сейчас май 2019, а не 2020. Гуляют большими компаниями, обнимаются, жмут руки, жарят шашлыки всей роднёй, толпы детей во дворе, многие забили на маски и т.д. и т.п.
Но Солнцеликому, конечно же, доложат в бункер, что вирус побеждён.

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Илья Волочков

Передовой
1

Ну а кто виноват, если нам сообщают липовую статистику по смертям и заражённым? Вот люди и думают, мол вирус не опасен. У меня в регионе всего типа погибло 8 человек типа. Вот все и смеются, из-за 8 погибших паниковать.

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one channel

0

Похараны

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Антон Никитин

0

Адыги, бывает))

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Ivan Hohanov

0

Земля пухом 

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Юрий Камерер

0

мясо по адыгейски

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Егор Музыка

0

Исполняющим исполняющим

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Alex Viha

0

Всевыврети, с утра публикуют 45 заболевших в Адыгее 😁

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