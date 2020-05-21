На них присутствовали 500 человек, а коронавирусом заболели более 150.

В закладки

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушёл в отставку, сообщается на сайте правительства республики.

Такое решение принято на фоне ситуации с распространением коронавируса в районе. 1 мая там прошли похороны, на которых присутствовали 500 человек. После них в Красногвардейском районе произошла вспышка Covid-19 — к 19 мая Роспортребназдзор сообщал о более чем 150 заболевших коронавирусом.

Власти ограничили передвижение между населёнными пунктами в районе, провели дезинфекцию общественных мест, чтобы локализовать очаг коронавируса.

Исполняющим исполняющим обязанности главы Красногвардейского района стал Темур Губжоков. Одна из поставленных перед ним задач — стабилизация ситуации с очагом коронавируса.