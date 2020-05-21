По словам женщины, видео посмотрели несколько сотен тысяч человек.

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В Москве допросили 38-летнюю предпринимательницу, которую подозревают распространения фейка о продаже защитных масок, поступивших из Китая якобы в качестве гуманитарной помощи. В её отношении завели уголовное дело по ст.207. ч.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Женщина разместила ролик в TikTok и фейсбуке. В нём говорилось, что в розничных магазинах Москвы продаются маски из партии гуманитарной помощи, то есть их должны распространять бесплатно. На самом деле на масках указаны сведения о сертификации товара. В видео женщина также возмущается из-за того, что это не медицинские, а гигиенические маски.

При обыске у подозреваемой изъяли смартфон, с которого она разместила ролик, и ноутбук. На допросе она подтвердила, что запостила видео в соцсетях, и рассказала, что удалила его из TikTok, где его посмотрели несколько сотен тысяч раз. В фейсбуке видео осталось. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.

В соцсетях есть и другие видео от других людей с подозрением, что эти маски — это гуманитарная помощь, но об их задержании не сообщалось.