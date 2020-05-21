Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
869

Москвичку заподозрили в распространении фейка из-за ролика в TikTok о продаже масок из китайской гуманитарной помощи Материал редакции

По словам женщины, видео посмотрели несколько сотен тысяч человек.

12 комментариев
В закладки

В Москве допросили 38-летнюю предпринимательницу, которую подозревают распространения фейка о продаже защитных масок, поступивших из Китая якобы в качестве гуманитарной помощи. В её отношении завели уголовное дело по ст.207. ч.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Женщина разместила ролик в TikTok и фейсбуке. В нём говорилось, что в розничных магазинах Москвы продаются маски из партии гуманитарной помощи, то есть их должны распространять бесплатно. На самом деле на масках указаны сведения о сертификации товара. В видео женщина также возмущается из-за того, что это не медицинские, а гигиенические маски.

При обыске у подозреваемой изъяли смартфон, с которого она разместила ролик, и ноутбук. На допросе она подтвердила, что запостила видео в соцсетях, и рассказала, что удалила его из TikTok, где его посмотрели несколько сотен тысяч раз. В фейсбуке видео осталось. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.

В соцсетях есть и другие видео от других людей с подозрением, что эти маски — это гуманитарная помощь, но об их задержании не сообщалось.

#новости #карантинвроссии #фейки #tiktok #facebook

Ольга Щербинина PLUS
+7668
но есть и хорошие новости
0
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","tiktok","facebook"], "comments": 12, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 171113, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 May 2020 10:31:08 +0300", "is_special": false }
Промо
Спам-звонки в разных странах мира: как обезопасить себя
Нигерийцам чаще всего звонят сотовые операторы, россиянам — банки, а жителям США — роботы.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dc Maniac

4

Показательная порка 🤷🏻‍♂️ не более того

Ответить

alex twit

2

Как обычно в маза раша. Награждают непричастных (Захарову машку, небензю), наказывают невиновных

Ответить

Bob Kentuki

alex
2

хороший слоган

Ответить

Кузькин отец

Bob
0

Это цитата из книги Александра Зиновьева "Зияющие высоты" (1976 г.)

Ответить

taspadaspo

2

Борьба с реальностью продолжается.

Ответить

Serg Bootlegger

1

В нём говорилось, что в розничных магазинах Москвы продаются маски из партии гуманитарной помощи, то есть их должны распространять бесплатно

На самом деле на масках указаны сведения о сертификации товара

Блдя орнул

Ответить

В В

0

Я так и не понял- она права или нет ? 

Ответить

FOX

В
1

"что то на китайском"
хм, да ведь это читается как ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Ответить

Максим Мекеня

В
0

Читать - для слабаков, понимаю.

Ответить

В В

Максим
0

Где написано, что фейк это или нет? 

Ответить

Радикальный крюк

В
0

Нет.

Ответить

Temp Temper

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Дело о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» стало главным на ТВ. Там говорят о «связях» подозреваемых с Навальным
Опубликовавших фото называют «исполнителями», а оппозиционера — «кукловодом».
123
Истории
Фотоистория: наш коллега в зале суда из-за нарушения принудительного карантина
На который он был посажен принудительно после прилёта из Италии. Вышел во двор без маски вынести мусор, его распознала камера. Понятное дело, случай из-за уникальности придали огласке. Никуда ходить гулять он не пытался, что, конечно, не отменяет нарушения.
184
Новости
В России зафиксировали 9263 случая заболевания Covid-19. Общее число заболевших почти достигло 300 тысяч
За сутки выздоровели 5921 человек, умерли — 115.
157
Популярное за три дня
Интернет
«Не возвращайся никогда» или «Привет с Ростова»: история и судьба героев мемного обращения об иммиграции в США
Спустя 20 лет российские журналистки нашли адресата ролика и связали его с лидером СБПЧ, которого мем вдохновил на песню.
119
Интернет
Аршавин опубликовал фотографию с брёвнами и отметил футболистов сборной России
122
Новости
В Сочи мужчина пытался сбежать из обсерватора. За ним устроили погоню росгвардейцы
Мужчина сорвал овации зрителей, а федерация регби России оценила забег «спортсмена».
86
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Егор Музыка

HBO опубликовал трейлер…

Bob Kentuki

Путин наградил Марию Захарову…

Паша Красников

Москвичку заподозрили в…

FOX

Москвичку заподозрили в…

В В

Москвичку заподозрили в…

Temp Temper

Москвичку заподозрили в…

Михаил Мятный

OnlyFans прославился благодаря…

Bob Kentuki

Запись в подсайте Twitter

Дыня

Запись в подсайте Twitter

Максим Мекеня

Москвичку заподозрили в…

Bob Kentuki

В России зафиксировали 8849…

Дыня

Запись в подсайте Twitter

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

Снусмумрик

В России зафиксировали 8849…

В В

Москвичку заподозрили в…

Снусмумрик

Запись в подсайте Telegram

Уютный Багажник

Запись в подсайте Животные

Владимир Опушко

Запись в подсайте Twitter

Дыня

Запись в подсайте Twitter

Bob Kentuki

Москвичку заподозрили в…