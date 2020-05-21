Шестой день подряд число заболевших за сутки не превышает 10 тысяч.

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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 317 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 8849 новых случаев заболевания, 127 человек умерли, 7289 — выздоровели.

С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч случаев заболевания за сутки. Три раза этот показатель превышал 9 тысяч случаев, ещё три раза — 8 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

Всего к 21 мая в России 317 554 случаев заболевания Covid-19, 92 681 человек выздоровели, 3099 умерли от коронавируса.

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 150 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 30 тысяч), на третьем — Петербург (больше 12 тысяч).