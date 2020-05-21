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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 8849 новых случаев заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 317 тысяч Материал редакции

Шестой день подряд число заболевших за сутки не превышает 10 тысяч.

27 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 317 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 8849 новых случаев заболевания, 127 человек умерли, 7289 — выздоровели.

С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч случаев заболевания за сутки. Три раза этот показатель превышал 9 тысяч случаев, ещё три раза — 8 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

Всего к 21 мая в России 317 554 случаев заболевания Covid-19, 92 681 человек выздоровели, 3099 умерли от коронавируса.

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 150 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 30 тысяч), на третьем — Петербург (больше 12 тысяч).

Динамика распространения коронавируса в Москве — городе с наибольшим числом заболевших Covid-19. По сравнению с 20 мая прирост заболевших увеличился, но в целом наблюдается снижение. 

#новости #covid-19

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27 комментариев
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funniest animal's videos and

9

После выступления сказочного , количество новых заболевших уменьшается

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Eugene Borshchevsky

funniest
2

Сказочно)

Ответить

Никита Сухов

Eugene
3

драматически

Ответить

Никита Сухов

Никита
1

иронически

Ответить

Никита Сухов

Никита
1

хватит разговаривать самим с собой

Ответить

Никита Сухов

Никита
1

нет, иди нахуй

Ответить

Надежный нос

Никита
0

Нет ты, котик

Ответить

Котик Ботик

Надежный
–1
Ответить

Игорь Рачук

Никита
0

Угу.
Они там хотят в статистике красивенько выглядеть.
Главное, чтобы нас этот вирус не взъябнул в следующем месяце с такой статистикой. 
Ато медицина у нас плавно тает и потом уже не этот вирус может стать основной причиной смертности!

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alex twit

funniest
0

астрологи объявили неделю смягчения

Ответить

Люциан Бужор

4

Скоро до отрицательной статистики дойдём ))). Жду когда будет - 8800, тогда и победим корону.

Ответить

Никита Сухов

Люциан
10

555-35-35

Ответить

Иван Семёныч

5

да пофик на эту статистику, когда за поправки уже можно проголосовать? очень сильное желание испытываю

Ответить

Кузькин отец

Иван
0

https://www.rbc.ru/politics/20/05/2020/5ec3fac69a79472dc399e129

Ответить

Егор Музыка

4

Ну так мы Америку не догоним

Ответить

Роберт Петросян

2

Давно еще писал, умножайте на 6! Но был все равно в минусах... 

Ответить

Просто Тимуррр

Роберт
1

На 666

Ответить

Victor Chernov

2

Настолько это важный критерий, что 6-у день подряд меньше 10.000, но 8849 все равно есть.

Ответить

Непривычный месяц

1

В регионах то растёт количество заболевших.

Ответить

Bob Kentuki

Непривычный
1
Ответить

С Осмыслом

1

хуй

Ответить

alex twit

1

В Филадель... Краснодарском краю всегда солнечно и около 90

Ответить

Никита Сухов

0

Москва из даун.

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Как Москва-то похорошела

Ответить

Dc Maniac

Эмиль
–2

При Собянине 😂🤷🏻‍♂️

Ответить

Надежный нос

Dc
0

Дай уроки по постиронии

Ответить

Надежный нос

0

Сказочный спровоцировал сказочное уменьшение количества заболевших

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