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Шестой день подряд число заболевших за сутки не превышает 10 тысяч.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 317 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 8849 новых случаев заболевания, 127 человек умерли, 7289 — выздоровели.
С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч случаев заболевания за сутки. Три раза этот показатель превышал 9 тысяч случаев, ещё три раза — 8 тысяч.
Всего к 21 мая в России 317 554 случаев заболевания Covid-19, 92 681 человек выздоровели, 3099 умерли от коронавируса.
Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 150 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 30 тысяч), на третьем — Петербург (больше 12 тысяч).
После выступления сказочного , количество новых заболевших уменьшается
Сказочно)
драматически
иронически
хватит разговаривать самим с собой
нет, иди нахуй
Угу.
Они там хотят в статистике красивенько выглядеть.
Главное, чтобы нас этот вирус не взъябнул в следующем месяце с такой статистикой.
Ато медицина у нас плавно тает и потом уже не этот вирус может стать основной причиной смертности!
Скоро до отрицательной статистики дойдём ))). Жду когда будет - 8800, тогда и победим корону.
да пофик на эту статистику, когда за поправки уже можно проголосовать? очень сильное желание испытываю
Давно еще писал, умножайте на 6! Но был все равно в минусах...
Настолько это важный критерий, что 6-у день подряд меньше 10.000, но 8849 все равно есть.
Как Москва-то похорошела