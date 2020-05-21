Компания сначала открыла предприятие вопреки запрету, а потом всё-таки получила от властей официальное разрешение.
Tesla отозвала иск, поданный против округа Аламида в Калифорнии, США. Компания обвиняла власти в нарушении законов из-за запрета возобновить работу завода компании.
- С 7 мая в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям, которые закрылись из-за распространения Covid-19. При этом власти штата уточнили, что органы местного самоуправления могут продлить запреты;
- Власти округа Аламида заявили, что Tesla не попадает под критерии, разрешающие предприятию возобновить работу во время пандемии Covid-19;
- В ответ на это глава Tesla Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат. Он назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу, а также объявил, что компания подаст иск к округу;
- 12 мая Маск объявил о возобновлении работы завода вопреки запрету властей и заявил, что готов к аресту. Маска поддержал президент США Дональд Трамп, который заявил, что завод Tesla нужно открыть «немедленно»;
- В итоге власти Аламиды разрешили открыть завод Tesla, если администрация предприятия сможет обеспечить соблюдение санитарных требований сотрудниками.
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Кавказский Гоша
Занёс деньги куда надо, мразина
Асрор
Маска поддержал президент США Дональд Трамп, который заявил, что завод Tesla нужно открыть «немедленно»;
Дермократия?
Владимир ФилатовАсрор
Консерваторы такие консерваторы. И, предвосхищая комментарии, добавлю: демократы такие демократы.
Иван Семёныч
Руслан Гатин
Маск точно русский, порешал вопросики через верхушку власти
плюшевый батон
Ну да, все ясно, царь хороший, бояре плохие, как обычно
Kyler
Ёпт, он ещё и бочку пытался катить, совсем обнаглел
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