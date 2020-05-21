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Новости
Алексей Боржонов
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Tesla отозвала иск против калифорнийского округа, запрещавшего возобновить работу завода из-за пандемии коронавируса Материал редакции

Компания сначала открыла предприятие вопреки запрету, а потом всё-таки получила от властей официальное разрешение.

Tesla отозвала иск, поданный против округа Аламида в Калифорнии, США. Компания обвиняла власти в нарушении законов из-за запрета возобновить работу завода компании.

  • С 7 мая в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям, которые закрылись из-за распространения Covid-19. При этом власти штата уточнили, что органы местного самоуправления могут продлить запреты;
  • Власти округа Аламида заявили, что Tesla не попадает под критерии, разрешающие предприятию возобновить работу во время пандемии Covid-19;
  • В ответ на это глава Tesla Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат. Он назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу, а также объявил, что компания подаст иск к округу;
  • 12 мая Маск объявил о возобновлении работы завода вопреки запрету властей и заявил, что готов к аресту. Маска поддержал президент США Дональд Трамп, который заявил, что завод Tesla нужно открыть «немедленно»;
  • В итоге власти Аламиды разрешили открыть завод Tesla, если администрация предприятия сможет обеспечить соблюдение санитарных требований сотрудниками.

#новости #covid19 #tesla #илонмаск

Алексей Боржонов PLUS
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8 комментариев
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Кавказский Гоша

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Занёс деньги куда надо, мразина

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Асрор

–1

Маска поддержал президент США Дональд Трамп, который заявил, что завод Tesla нужно открыть «немедленно»;

Дермократия?

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Владимир Филатов

Асрор
1

Консерваторы такие консерваторы. И, предвосхищая комментарии, добавлю: демократы такие демократы.

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Иван Семёныч

0
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Руслан Гатин

0

Маск точно русский, порешал вопросики через верхушку власти

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плюшевый батон

0

Ну да, все ясно, царь хороший, бояре плохие, как обычно

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Kyler

0

Ёпт, он ещё и бочку пытался катить, совсем обнаглел

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rossoshmap

0
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