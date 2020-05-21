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Алексей Боржонов
3313

В Петербурге через Avito предложили бесплатно забрать «домашнего питомца» — так автор назвал ребёнка. СК начал проверку Материал редакции

Публикацию разместили в категории «Другие животные».

47 комментариев
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Петербуржец опубликовал на Avito объявление с предложением забрать его ребёнка в добрые руки. Администрация сняла публикацию с сайта, а Следственный комитет начал проверку о передаче несовершеннолетнего мальчика иным лицам.

Объявление опубликовали на Avito 20 мая. В описании говорилось, что ребёнок «врёт, хамит», «не уважает старших» и «целыми днями» играет в игры и смотрит YouTube. Мальчика предлагалось отдать бесплатно тем, «кто сделает его счастливым».

Скриншот Анны Митяниной, «ВКонтакте»

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина обратилась в полицию и к администрации Avito. Она предположила, что такое решение принято родителями из-за стресса в условиях самоизоляции, но заявила, что поступок неприемлемый.

Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко даётся дистанционное обучение. Это стресс для детей, на которых обрушился большой объем заданий и для родителей, которым пришлось примерить на себя роль педагога. Нервы не выдерживают.

Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах. Ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива.

Анна Митянина
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Публикацию заблокировали, а представитель Avito посчитал, что объявление было «неудачной шуткой или некой формой воздействия на воспитание ребенка». В компании такой поступок назвали противоречащим «нормам морали и нравственности».

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47 комментариев
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Vladislav Donets

29

Идиоты, могли бы в аренду сдавать.

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Следующий бокал

Vladislav
3

Нету у них предпринимательской жилки

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Yuri Miller

Следующий
7

ребёнок быстро переобулся и стал вести себя нормально. Я понял зачем они так сделали. Показали ему - всё, мы тебя на Авито выложили. Раньше пугали всякой Букой. А теперь Авито.

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Следующий бокал

Yuri
1

Меня милиции и дет.домом пугали в детстве

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Бюджетный Никита

11

Это же шуткаааа

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Zero Tolerance

Бюджетный
7

теперь будет шуточная бутылка

Ответить

Yuri Miller

Zero
0

Таки теперь не на шутку отдадут ребёнка опеке. Опека сделает ребёнка счастливым) Пришьют торговлю людьми (УК РФ статья такая), хоть и бесплатно, но отчуждение налицо. Ой, приплыли, дошутились же. Даже если объявление сняли, то это попытка совершения преступления.

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Egor Ka

Zero
0

после того как ребенка отдадут в дет дом вместе посмеемся

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Эмиль Рубанов

Бюджетный
1
Ответить

Владимир Филатов

Бюджетный
0

Даже если не шутка, то всё равно отдаёт бесплатно, так что непонятно.

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пиу-пиу

12

 Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина обратилась в полицию и к администрации Avito.

Я конечно понимаю у них советское воспитание, но никак нельзя было решить вначале обратившись в Avito и к авторам объявления? Разъяснить вопрос самой и вообще грубо говоря делать свою работу?

Нет блять, нужно сразу на расстрел.

Ответить

Экономический калькулятор

пиу-пиу
3

Душнилы же

Ответить

Просто Тимуррр

12

ребёнок «целыми днями» играет в игры и смотрит YouTube

отдать бесплатно тем, кто «кто сделает его счастливым»

Тем кто сможет его устроить на завод, что ли? Как должно выглядеть счастье, если игры и видосики - это несчастье?

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Искандер Вахидов

Просто
1

абсолютно дикие родители конечно

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Dc Maniac

7

Ремня дать — нельзя (омбудсмены понабегут)
Ругать — детская травма — нельзя (омбудсмены понабегут)
Потролить — разместив объяву на авито — нельзя (омбудсмены понабегут)

Так как блять отпрыскам донести суть бытия то 🤷🏻‍♂️

Частенько прилетало ремешком 😂 сейчас вспоминаю с позитивом — ибо было за что 🤷🏻‍♂️

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Никита Сагиров

Dc
2

+
Тоже согласен, мб родители прост решили проучить пиздюка

Ответить

Радикальный крюк

Dc
2

Мне только один раз ремня дали (записался на плавание, но не ходил, а плату за месяц обучения присвоил себе)

Ответить

Никита Сагиров

Радикальный
0

у моего знакомого так телка сделала

Ответить

Радикальный крюк

Никита
0

И он её отшлёпал?

Ответить

Никита Сагиров

Радикальный
0

послал нахуй прост

Ответить

Андрей Ионов

7

какая молодец детская обмудсменша, нашла самый критический случай и сделала все в рамках закона, спасибо государству за таких добропорядочных служителей

Ответить

Хрупкий лолипоп

5

Целыми днями играет в игры и смотрит YouTube

Да это же моя жизнь...

Ответить

Дополнительный бас

0

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина

Это у неё папа Саратов Михаил Иванович и мама Чита Валерия Владимировна?

Ответить

Кавказский Гоша

Дополнительный
4

Это у неё пяпя Сяйятёв Михяил Ивянович и мямя Читя Вяиия Влядимийовня?

Ответить

Дополнительный бас

Кавказский
1

Зачем порвался?

Ответить

alex twit

Дополнительный
1

че минусите, кековый же комент

Ответить

Иван Семёныч

3
Ответить

Роман Салихов

Иван
0
Ответить

Евгений Долгий

3

мешал папе играть в игры и смотреть ютуб, постоянно выносил отца в fifa

Ответить

Радикальный крюк

3

«врёт, хамит», «не уважает старших» и «целыми днями» играет в игры и смотрит YouTube

Публикацию разместили в категории «Другие животные»

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Yaroslav

2
Ответить

Тяжкий Данила

2

У обмудсменши совсем плохо с юмором? Развели тут имитацию деятельности. Надеюсь ее привлекут к ответственности за нецелевое расходование средств бюджета и злоупотребление полномочиями.

Ответить

Уютный Багажник

1

Так это @alexferman, наверное, наигрался просто и решил слить карапуза. 

Ответить

Носорог Бани

Уютный
1

Он их в погреб складывает

Ответить

Уютный Багажник

Носорог
2

Может не влазят уже. Жилищный вопрос. 

Ответить

Носорог Бани

1

Бред блять, понятное дело что это шутка

Ответить

Yuri Miller

1

Надо было пойти по ГК РФ и требовать исполнения сделки, позвонить, приехать и требовать выдать ребёнка согласно оферте)

Ответить

Силовой татарин

0

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина

Ей, что больше заняться нечем? Тупой ненужный кусок чиновника

Ответить

Дима Внезапно

0

А что конкретно, собственно, незаконно?
Пост на Авито ни к чему не обязывает. Я так понимаю, незаконно было бы передать ребёнка в приёмную семью, да и то только при условии что не будут оформлены документы, так-то институт приёмных семей ещё функционирует. Омбудсмен на говно изошлась из-за шутки на авито, лучше бы реальными проблемными семьями занималась дальше, где дети не ютуб смотрят и в пс играют, а живут в селе, терпят побои и не ходят в школы.

Ответить

Радикальный крюк

Дима
0

В России нельзя так шутить https://tjournal.ru/analysis/170362

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Argumenta Ambigua

–1

Ненавижу детей блятской искренней ненавистью

Ответить

Радикальный крюк

Argumenta
1

Тяжело тебе было, наверное, в детстве ненавидеть себя

Ответить

Сумасшедший пёс_анон

0

Йобанный ад...

Ответить

Олег Матвеенко

0

Замазывать бы научить вас...

Ответить

Yuri Miller

0

А в чём проблема? недоказано, что это был человек. Может это обезъянка такая была

Ответить

alex twit

0

Ч.П.Х.

Ответить

С Осмыслом

0
Ответить
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