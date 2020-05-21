Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко даётся дистанционное обучение. Это стресс для детей, на которых обрушился большой объем заданий и для родителей, которым пришлось примерить на себя роль педагога. Нервы не выдерживают.

Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах. Ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива.