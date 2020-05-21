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Публикацию разместили в категории «Другие животные».
Петербуржец опубликовал на Avito объявление с предложением забрать его ребёнка в добрые руки. Администрация сняла публикацию с сайта, а Следственный комитет начал проверку о передаче несовершеннолетнего мальчика иным лицам.
Объявление опубликовали на Avito 20 мая. В описании говорилось, что ребёнок «врёт, хамит», «не уважает старших» и «целыми днями» играет в игры и смотрит YouTube. Мальчика предлагалось отдать бесплатно тем, «кто сделает его счастливым».
Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина обратилась в полицию и к администрации Avito. Она предположила, что такое решение принято родителями из-за стресса в условиях самоизоляции, но заявила, что поступок неприемлемый.
Публикацию заблокировали, а представитель Avito посчитал, что объявление было «неудачной шуткой или некой формой воздействия на воспитание ребенка». В компании такой поступок назвали противоречащим «нормам морали и нравственности».
Идиоты, могли бы в аренду сдавать.
Следующий бокал
Нету у них предпринимательской жилки
ребёнок быстро переобулся и стал вести себя нормально. Я понял зачем они так сделали. Показали ему - всё, мы тебя на Авито выложили. Раньше пугали всякой Букой. А теперь Авито.
теперь будет шуточная бутылка
Таки теперь не на шутку отдадут ребёнка опеке. Опека сделает ребёнка счастливым) Пришьют торговлю людьми (УК РФ статья такая), хоть и бесплатно, но отчуждение налицо. Ой, приплыли, дошутились же. Даже если объявление сняли, то это попытка совершения преступления.
Даже если не шутка, то всё равно отдаёт бесплатно, так что непонятно.
Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина обратилась в полицию и к администрации Avito.
Я конечно понимаю у них советское воспитание, но никак нельзя было решить вначале обратившись в Avito и к авторам объявления? Разъяснить вопрос самой и вообще грубо говоря делать свою работу?
Нет блять, нужно сразу на расстрел.
ребёнок «целыми днями» играет в игры и смотрит YouTube
отдать бесплатно тем, кто «кто сделает его счастливым»
Тем кто сможет его устроить на завод, что ли? Как должно выглядеть счастье, если игры и видосики - это несчастье?
Ремня дать — нельзя (омбудсмены понабегут)
Ругать — детская травма — нельзя (омбудсмены понабегут)
Потролить — разместив объяву на авито — нельзя (омбудсмены понабегут)
Так как блять отпрыскам донести суть бытия то 🤷🏻♂️
Частенько прилетало ремешком 😂 сейчас вспоминаю с позитивом — ибо было за что 🤷🏻♂️
Радикальный крюк
Мне только один раз ремня дали (записался на плавание, но не ходил, а плату за месяц обучения присвоил себе)
у моего знакомого так телка сделала
Радикальный крюк
И он её отшлёпал?
какая молодец детская обмудсменша, нашла самый критический случай и сделала все в рамках закона, спасибо государству за таких добропорядочных служителей
Кавказский Гоша
Это у неё пяпя Сяйятёв Михяил Ивянович и мямя Читя Вяиия Влядимийовня?
Так это @alexferman, наверное, наигрался просто и решил слить карапуза.
Он их в погреб складывает
Надо было пойти по ГК РФ и требовать исполнения сделки, позвонить, приехать и требовать выдать ребёнка согласно оферте)
А что конкретно, собственно, незаконно?
Пост на Авито ни к чему не обязывает. Я так понимаю, незаконно было бы передать ребёнка в приёмную семью, да и то только при условии что не будут оформлены документы, так-то институт приёмных семей ещё функционирует. Омбудсмен на говно изошлась из-за шутки на авито, лучше бы реальными проблемными семьями занималась дальше, где дети не ютуб смотрят и в пс играют, а живут в селе, терпят побои и не ходят в школы.
Радикальный крюк
В России нельзя так шутить https://tjournal.ru/analysis/170362
Ненавижу детей блятской искренней ненавистью
А в чём проблема? недоказано, что это был человек. Может это обезъянка такая была