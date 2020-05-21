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В компании признали, что реклама получилась «неправильной и безвкусной».
Немецкого производителя машин Volkswagen обвинили в расизме из-за рекламы Golf 8, в которой темнокожим мужчиной управляет пара больших белых рук, пишет Би-би-си.
Героя рекламы заталкивают в дверь с вывеской «Petit colon» («маленький колонист» по-французски). После этого на экране появляется надпись «Der neue Golf» («новый Golf» по-немецки), при этом, как отметили пользователи Твиттера, первыми высвечиваются буквы, образующие слово «neger».
Сначала Volkswagen в ответ на критику заявил, что ролик просто неправильно поняли, но позже признал, что он «неправильный и безвкусный». «Мы понимаем гнев, который вызвало это видео. Мы дистанцируемся от него и искренне извиняемся», — заявили в компании.
Ролик удалили из соцсетей концерна. Копию видео опубликовал в твиттере немецкий журналист Феликс Эдеха.
Это не первый случай, когда рекламу Volkswagen неоднозначно воспринимают в обществе. В 2013 году в США возникли споры из-за видео, в котором белый человек из Миннесоты говорил с ямайским акцентом, призывая коллег к более спокойному подходу к жизни. В 2019 в Великобритании из-за гендерных стереотипов запретили рекламу Volkswagen eGolf, в которой фигурировали мужчины-астронавты и женщина с детской коляской.
Чтобы избежать обвинений в расизме нужно перестать снимать в рекламе негров
тогда будут другие обвинения в том что одни белые ущемляют права людей с другим цветом кожи.
Маразм короче
Печальный рак
Тогда снимать в рекламе только людей с небелым цветом кожи.
Ну да, ну да, обратного расизма же не существует.
Печальный рак
Белым похуй на расизм. Они ещё придумают, что сниматься в рекламе вообще зашквар для белых.
Но девочка маректолух сказала что надо людей в рекламе машин побольше, чтобы быдло могло себя соотносить с происходящем и психологически аттачиться к бренду и товару(((((
нет, негров)
я поставил смайлик, чтобы меня не обвинили в расизме
вышло еще более расистко
«Der neue Golf», при этом, как отметили пользователи Твиттера, первыми высвечиваются буквы, образующие слово «neger».
Твитторианам нахуй нечем больше заняться. Давайте сука во всём искать анаграммы расизма.
Единственный способ удовлетворить sjw это использовать антропоморфизм видимо.
Хотя я бы на месте маркетологов слал нахуй просто все эти нападки, ибо кукарекающие твитториане чаще всего даже не являются ЦА бренда.
Я правильно понимаю, если сделать наоборот, то никого ущемлять это не будет, по мнению обвинителей?
Считается что белые это титульная нация и когда наоборот они не должны оскорбляться.
То есть главное, чтобы у тебя что-то там "считалось". Тогда какие претензии к создателям ролика, у них вот так "считается".
Часто вижу в рекламе (в основном, авто) черного мужика и белую бабу.
Это довольно символично, называется, но я привык относиться к миру проще и считаю, что в этом ролике он наконец-то получил заслуженных пиздюлей от вернувшегося хозяина бабы. Или тачки... Slutty neger
Или себя
Отвратительно 🤢 Надеюсь, создателей рекламы уволят и они больше не будут работать в этой сфере.
Расисты разбушевались! Каким же надо быть расистом, чтобы делать акцент на цвете кожи актёров? Если человек не расист, то ему не важно белый или чёрный актёр и рука в кадре, он видит рекламу и людей, а расисты вытаскивают свои расистские заморочки.
А Volkswagen пляшет под дудку расистов. Позор.
А все так хорошо что мы живём в стране, где пидораса можно назвать пидорасом, негра негром, а желтомордую обезьяну - нелюдем мышеедом.
Пидораса назвать пидорасом
А статейку за оскорбление вуасти не хотите?
Коллективный Филипп
А можно в этой стране говорить слова "гейоргиевская ленточка" и "вытиран"?
А разве это не должно работать наоборот?
Модели для съёмки рук это обычно другие люди, соответственно когда они выбирали моделей им было похер на цвет кожи, так как не расисты