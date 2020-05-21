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Новости
Ольга Щербинина
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Volkswagen обвинили в расизме из-за рекламы с темнокожим мужчиной, которым управляют белые руки. Ролик удалили Материал редакции

В компании признали, что реклама получилась «неправильной и безвкусной».

42 комментария
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Немецкого производителя машин Volkswagen обвинили в расизме из-за рекламы Golf 8, в которой темнокожим мужчиной управляет пара больших белых рук, пишет Би-би-си.

Героя рекламы заталкивают в дверь с вывеской «Petit colon» («маленький колонист» по-французски). После этого на экране появляется надпись «Der neue Golf» («новый Golf» по-немецки), при этом, как отметили пользователи Твиттера, первыми высвечиваются буквы, образующие слово «neger».

Сначала Volkswagen в ответ на критику заявил, что ролик просто неправильно поняли, но позже признал, что он «неправильный и безвкусный». «Мы понимаем гнев, который вызвало это видео. Мы дистанцируемся от него и искренне извиняемся», — заявили в компании.

Ролик удалили из соцсетей концерна. Копию видео опубликовал в твиттере немецкий журналист Феликс Эдеха.

Felix Edeha @FelixEd93
In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. https://t.co/XnqSM41IIQ

Это не первый случай, когда рекламу Volkswagen неоднозначно воспринимают в обществе. В 2013 году в США возникли споры из-за видео, в котором белый человек из Миннесоты говорил с ямайским акцентом, призывая коллег к более спокойному подходу к жизни. В 2019 в Великобритании из-за гендерных стереотипов запретили рекламу Volkswagen eGolf, в которой фигурировали мужчины-астронавты и женщина с детской коляской.

#новости #реклама

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42 комментария
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умный человек

52

Чтобы избежать обвинений в расизме нужно перестать снимать в рекламе негров

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Sergey Volkov

умный
4

тогда будут другие обвинения в том что одни белые ущемляют права людей с другим цветом кожи.  
Маразм короче

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Печальный рак

Sergey
0

Тогда снимать в рекламе только людей с небелым цветом кожи.

Ответить

Василий Лебедев

Печальный
2

Ну да, ну да, обратного расизма же не существует.

Ответить

Печальный рак

Василий
1

Белым похуй на расизм. Они ещё придумают, что сниматься в рекламе вообще зашквар для белых.

Ответить

Кристина Агилерова

Печальный
0

Это самый "идеальный" вариант

Ответить

Mezzo Deesa

умный
3

Но девочка маректолух сказала что надо людей в рекламе машин побольше, чтобы быдло могло себя соотносить с происходящем и психологически аттачиться к бренду и товару(((((

Ответить

Evgeny

умный
0

кхм-кхм, темнокожих афроамерикацев?

Ответить

Юрий Камерер

Evgeny
3

нет, негров)

Ответить

Юрий Камерер

Юрий
1

я поставил смайлик, чтобы меня не обвинили в расизме

Ответить

Юрий Камерер

Юрий
4

вышло еще более расистко

Ответить

Alex Blake

Юрий
0

Потому что смайлик чёрный. Поставь белым цветом шрифта

Ответить

Родной Илья

умный
0

Чтобы избежать обвинений в расизме нужно перестать снимать рекламу 

Ответить

Vyacheslav Gorin

18

Тут без лишних споров, реклама действительно говно

Ответить

Evgeny

11
Ответить

Силовой татарин

9

Гитлер охуел, когда узнал, что
Volkswagen обвинили в расизме

Ответить

Юрий Камерер

Силовой
0

даже усы сбрил

Ответить

пиу-пиу

7

  «Der neue Golf», при этом, как отметили пользователи Твиттера, первыми высвечиваются буквы, образующие слово «neger».

Твитторианам нахуй нечем больше заняться. Давайте сука во всём искать анаграммы расизма. 

Ответить

пиу-пиу

5

Единственный способ удовлетворить sjw это использовать антропоморфизм видимо.
Хотя я бы на месте маркетологов слал нахуй просто все эти нападки, ибо кукарекающие твитториане чаще всего даже не являются ЦА бренда.

Ответить

Верхний Никита

пиу-пиу
0

Факт. Но уже прогнулись :(

Ответить

Руденко Сергей

4

Я правильно понимаю, если сделать наоборот, то никого ущемлять это не будет, по мнению обвинителей?

Ответить

Nikolay Kapustin

Руденко
0

Считается что белые это титульная нация и когда наоборот они не должны оскорбляться.

Ответить

Василий Лебедев

Nikolay
2

То есть главное, чтобы у тебя что-то там "считалось". Тогда какие претензии к создателям ролика, у них вот так "считается".

Ответить

Верхний Никита

Nikolay
0

В охуенное время живем

Ответить

Евгений Долгий

4

Часто вижу в рекламе (в основном, авто) черного мужика и белую бабу.
Это довольно символично, называется, но я привык относиться к миру проще и считаю, что в этом ролике он наконец-то получил заслуженных пиздюлей от вернувшегося хозяина бабы. Или тачки... Slutty neger

Ответить

Виктор Мерзляков

Евгений
0

Или себя

Ответить

Евгений Долгий

Виктор
0

Слишком глубокомысленно, извини

Ответить

artur krugliy

3
Ответить

Амир Аль-Мопеди

–5

Отвратительно 🤢 Надеюсь, создателей рекламы уволят и они больше не будут работать в этой сфере.

Ответить

Патриотический турник

Амир
0

🤭😘

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Патриотический
0

c=3

Ответить

Evil Pechenka

2

Расисты разбушевались! Каким же надо быть расистом, чтобы делать акцент на цвете кожи актёров? Если человек не расист, то ему не важно белый или чёрный актёр и рука в кадре, он видит рекламу и людей, а расисты вытаскивают свои расистские заморочки.

А Volkswagen пляшет под дудку расистов. Позор.

Ответить

Дмитрий Еруков

1

А все так хорошо что мы живём в стране, где пидораса можно назвать пидорасом, негра негром, а желтомордую обезьяну - нелюдем мышеедом.

Ответить

Евгений Долгий

Дмитрий
2

  Пидораса назвать пидорасом

А статейку за оскорбление вуасти не хотите? 

Ответить

Коллективный Филипп

Дмитрий
1

А можно в этой стране говорить слова "гейоргиевская ленточка" и "вытиран"?

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Коллективный
1

Стрелочка не поворачивается!

Ответить

ouxen

1

пиздатая реклама, так и надо

Ответить

Силовой татарин

1

А вообще мне кажется, что черные стали забывать, что такое настоящий расизм

Ответить

Верхний Никита

Силовой
0

Предлагаешь напомнить?

Ответить

Андрей Рядькин

0

Наши тоже норм 

Ответить

Sniperidze

0

чего еще ждать от бренда, основателем которого был Гитлер)

Ответить

Миша Батухтин

0

А разве это не должно работать наоборот?
Модели для съёмки рук это обычно другие люди, соответственно когда они выбирали моделей им было похер на цвет кожи, так как не расисты

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