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Такую версию ордена вручают военнослужащим за отличия в боевых действиях.
Владимир Путин наградил Министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом говорится на сайте Кремля. Так президент поздравил главу ведомства с 65-летием.
По данным рейтинга российских орденоносцев, составленным «Открытыми медиа», у Шойгу уже были звание Героя России, орден Андрея Первозванного, орден «За заслуги перед Отечеством» (II, III степеней), орден Александра Невского, орден почёта и орден «За личное мужество».
Согласно статуту ордена «За заслуги перед Отечеством», военнослужащих награждают орденом с мечами за отличия в боевых действиях. Награду I и II рекомендуют производить два раза в год — в честь Дня России и Дня Конституции.