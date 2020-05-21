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Новости
Ольга Щербинина
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Путин поздравил Шойгу с днём рождения орденом «За заслуги перед отечеством» I степени с мечами Материал редакции

Такую версию ордена вручают военнослужащим за отличия в боевых действиях.

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Владимир Путин наградил Министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом говорится на сайте Кремля. Так президент поздравил главу ведомства с 65-летием.

По данным рейтинга российских орденоносцев, составленным «Открытыми медиа», у Шойгу уже были звание Героя России, орден Андрея Первозванного, орден «За заслуги перед Отечеством» (II, III степеней), орден Александра Невского, орден почёта и орден «За личное мужество».

Согласно статуту ордена «За заслуги перед Отечеством», военнослужащих награждают орденом с мечами за отличия в боевых действиях. Награду I и II рекомендуют производить два раза в год — в честь Дня России и Дня Конституции.

#новости #путин #шойгу #политика

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Андрей Рядькин

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Награды этой власти нихуя не стоят

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Eugen T

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Навоевал

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