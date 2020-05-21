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Реестр будет содержать ФИО, дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о создании единой базы данных жителей России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Вести такой реестр будет Федеральная налоговая служба, она же будет защищать его от несанкционированного доступа. Направлять туда профильные сведения смогут, в том числе МВД, Минобороны, Минкомсвязь, Рособрнадзор, Пенсионный фонд, Роструд, Минобрнауки и государственные внебюджетные фонды.
Реестр будет содержать следующие данные о физических лицах: ФИО, дату и место рождения, пол и в случае его изменения иной пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. В законе также вводится понятие «идентификатора», указывающего «на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе». Получить доступ к этим сведениям смогут государственные и муниципальные органы, МФЦ, избирательные комиссии, нотариусы, сами граждане или их законные представители.
Глава ФНС Даниил Егоров на заседании Госдумы заявил, что ресурс будет защищён — информация о населении будет храниться в разных центрах обработки данных, реестр также не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также данных о вероисповедании. Против принятия закона проголосовали «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.
Основные нормы закона вступят в силу с 1 января 2022 года, а ряд других — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Использование реестра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.
По работе общался с торговцами чёрных данных. База налоговой столь же популярна на рынке, как и банков, но данные там неполные. Вот теперь будут полные!)
Вести такой реестр будет Федеральная налоговая служба, она же будет защищать его от несанкционированного доступа
защищать его от несанкционированного доступа
Через час*
Артем, блин - ну опять поверхностно - сколько можно то - ты хоть сами законы читай, а?
2. В федеральный регистр сведений о населении включаются:
1) сведения о физическом лице:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) и в случае их изменения иные фамилия, имя и отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) дата смерти;
г) место рождения;
д) место смерти;
е) пол и в случае его изменения иной пол;
ж) сведения о семейном положении физического лица, в том числе о записях актов о заключении и расторжении брака;
з) гражданство Российской Федерации и (или) гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств;
и) сведения о наличии у гражданина Российской Федерации документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии);
к) сведения об обращении гражданина Российской Федерации в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии);
2) идентификаторы:
а) записи акта о рождении;
б) записи акта о смерти;
в) документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе;
г) документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
д) сведений о регистрационном учете гражданина Российской Федерации и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
е) сведений о принятом решении по вопросам гражданства Российской Федерации;
ж) сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
з) сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
и) сведений о постановке на воинский учет граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете;
к) сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования;
л) сведений о постановке на учет в органах службы занятости;
м) документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая виды, номера и иные сведения о таких документах, сведений о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, присвоении, лишении, восстановлении ученого звания;
н) учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации);
о) записей федерального регистра сведений о населении о физических лицах, являющихся родителями физического лица, супругом (супругой) физического лица, ребенком (детьми) физического лица.
И там еще заложена возможность пополнять чем угодно в случае необходимости.
Краткое резюме -
24 статья Конституции - в топку
ФЗ-152 - по факту умножен на ноль
ФЗ-187 - частично побоку.
И еще - к ратующим за удобство этого счастья - вот просто задумайтесь о двух вещах -
1 - Вам действительно будет комфортно, если любой клерк из МФЦ сможет просмотреть любую информацию о вас, ваших детях и родителях и вы даже не узнаете об этом?
2 - Пожалуй даже серьезнее, чем просто слив - что вы будете знать о тех, кто будет это администрировать - читай иметь возможность менять любую строчку - модифицировать эту базу? Вы еще не встречались с крайне обидчивыми админами с завышенным ЧСВ и синдромом бога - поздравляю - будет возможность наблюдать и прочувствовать на собственной шкуре уже в ближайшее время.
Получить доступ к этим сведениям смогут государственные и муниципальные органы, МФЦ, избирательные комиссии, нотариусы, сами граждане или их законные представители.
Даже если ФНС запилит нормальную систему хранения и авторизации, все эти гос. органы-сателлиты поставят крест на всех этих уровнях защиты.
Вскоре после реализации проекта внезапно пойдут новости об утечках разного масштаба.
учитывая, что избирательные комиссии это просто набор местных самых активных васянов (в регионах как минимум), то да, доступ будут иметь все.
ну наконец-то, давно пора, не нужно будет носить в мфц стопитцот бумажек, которые они же и выдают
Скорее всего все равно будут требовать, ибо нехуй
скорее всего? это проверенная инфа от знающего человека как я понимаю? или опять высрал хуету
Я же под сомнение только поставил, че пердишь
ну может подождем тогда? пока заработает?
Как человек, который немного знает, как функционирует все это, могу сказать, что все технические средства для обмена данными между ведомствами давно есть. То есть условное мвд может у любого органа сделать запрос по человеку и наоборот. Другой вопрос, почему это не используют тогда, когда это нужно людям (к слову, во время пандемии как раз и используют). Единственное но, что этот запрос может исполняться не всегда быстро, но многие вещи давно автоматизированы.
ну я так понимаю, сейчас сделают общую базу и не нужно будет делать запросов в другие органы и ждать ответа
Самое грустное, что вроде идея-то крутая, можно будет без проблем получать услуги онлайн, не вводя дофига данных. А потом понимаешь, что все равно все сольют.
Не, ну если информация будет храниться на разных серверах, то тут никаких вопросов к безопасности не будет. Вот довод так довод
"Реестр будет содержать следующие данные о физических лицах: ФИО, дату и место рождения, пол и в случае его изменения иной пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение".
а как же рост-вес?? вкусовые пристрастия, хобби, мечты, политические взгляды?? закон не доработан!
А потом небольшой поправочкой добавят графу с социальным рейтингом, как в КНР и КНДР.
Хотя сначала наверное добавят кредитный рейтинг.
РФ это когда три партии голосуют против, а следуюшим абзацем в новости:
инициатива вступит в силу такого-то числа