Реестр будет содержать ФИО, дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

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Пленарное заседание Госдумы Фото Госдумы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о создании единой базы данных жителей России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Вести такой реестр будет Федеральная налоговая служба, она же будет защищать его от несанкционированного доступа. Направлять туда профильные сведения смогут, в том числе МВД, Минобороны, Минкомсвязь, Рособрнадзор, Пенсионный фонд, Роструд, Минобрнауки и государственные внебюджетные фонды.

Подобная система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней. Госдума

Реестр будет содержать следующие данные о физических лицах: ФИО, дату и место рождения, пол и в случае его изменения иной пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. В законе также вводится понятие «идентификатора», указывающего «на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе». Получить доступ к этим сведениям смогут государственные и муниципальные органы, МФЦ, избирательные комиссии, нотариусы, сами граждане или их законные представители.

Глава ФНС Даниил Егоров на заседании Госдумы заявил, что ресурс будет защищён — информация о населении будет храниться в разных центрах обработки данных, реестр также не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также данных о вероисповедании. Против принятия закона проголосовали «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.