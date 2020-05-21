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Аттестаты выдадут всем выпускникам, а призыв отложат.
Владимир Путин предложил правительству новую дату для ЕГЭ-2020. Государственные экзамены по всей стране начнутся 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам дистанционно.
ЕГЭ будут сдавать только те, кто готовится поступать в вузы. Аттестаты выдадут всем выпускникам.
Зачисление в вузы пройдёт в августе. У тех, у кого не получится сдать ЕГЭ в июне, будет возможность сдать его в августе на оставшиеся в вузах места и начать учёбу в сентябре. Призыв на военную службу выпускников этого года отложат.
Путин отметил, что российская система образования достойно выдержала испытания пандемией. Он подчеркнул, что особенно большая нагрузка легла на педагогов, которым пришлось осваивать дистанционные технологии.
Президент заявил, что в начале следующего учебного года нужно будет провести контроль полученных в период пандемии знаний, а при необходимости — повторить и закрепить материал. Он также дал поручение ускорить работу по развитию современной информационной структуры в образовании.
Путин подчеркнул, что все слухи про уход от традиционной системы образования и замены её на дистанционное обучение не имеют оснований.
13 мая ЕГЭ во второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов (ОГЭ) отменили, итоговые оценки выставят на основании годовых.
а те, кто планируют сразу стать стартап-инвесторами, экзамены могут не сдавать
Непривычный месяц
а те, кто планируют сразу стать стартап-инвесторами могут собраться на хакатон в армии.
Почему инвесторами? Почему именно стартапов?
А что, так можно было, где был коронавирус в 2013
Когда поделили математику на базовую и профильную, стало действительно легче. Я сдавал, когда этого не было, написал ровно на минимальный балл, в математике всегда был пнём.
Более того, 2013 год это последний год когда были легендарные вбросы и слив ответов егэ в интернеты.
Если у тебя не получилось списать, то ты либо не сидел в интернете перед экзаменом либо максимально не везет тебе по жизни.
У меня в школе даже учителя самостоятельно звонили, вызывали всех в школу и сидели до ночи решали все варианты из интернета.
а остальным он и нахуй не нужон?
Хрупкий лолипоп
По хорошему, лучше бы так и всегда было. Кому ток надо, тот и сдаёт эти ЕГЭ 🤔
2 класса вообще-то для универовских и сделали. Птушники после 9 отчаливают
Так и было, тем кому егэ не нужно, просто не шли в 10 класс
Скорее они хотели избежать ЕГЭ, а не избегать вузы. Поэтому шли не в 10 класс, а в колледж
Окончательный кавалер
Остальные пойдут в армейку родину защищать(нет).
а если они хотят эмигрировать в нато?
Путин сказал, но никаких приказов нет, охуенно работники школ прокатились на хуях.
Учитывая то, что сейчас отменили обязательные, можно четко сдать все и поступить в русский MIT (это я про HSE)
Збс план, вот только те, кто отвалились, туда и не собирались)
Согласен) но в этом году изи поступить хоть куда в любом случае.