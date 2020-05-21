Аттестаты выдадут всем выпускникам, а призыв отложат.

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Владимир Путин предложил правительству новую дату для ЕГЭ-2020. Государственные экзамены по всей стране начнутся 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам дистанционно.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто готовится поступать в вузы. Аттестаты выдадут всем выпускникам.

Зачисление в вузы пройдёт в августе. У тех, у кого не получится сдать ЕГЭ в июне, будет возможность сдать его в августе на оставшиеся в вузах места и начать учёбу в сентябре. Призыв на военную службу выпускников этого года отложат.

Путин отметил, что российская система образования достойно выдержала испытания пандемией. Он подчеркнул, что особенно большая нагрузка легла на педагогов, которым пришлось осваивать дистанционные технологии.

Президент заявил, что в начале следующего учебного года нужно будет провести контроль полученных в период пандемии знаний, а при необходимости — повторить и закрепить материал. Он также дал поручение ускорить работу по развитию современной информационной структуры в образовании.

Путин подчеркнул, что все слухи про уход от традиционной системы образования и замены её на дистанционное обучение не имеют оснований.

13 мая ЕГЭ во второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов (ОГЭ) отменили, итоговые оценки выставят на основании годовых.