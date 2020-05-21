Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
5523

ЕГЭ в России начнётся 29 июня. Экзамены будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы Материал редакции

Аттестаты выдадут всем выпускникам, а призыв отложат.

22 комментария
В закладки

Владимир Путин предложил правительству новую дату для ЕГЭ-2020. Государственные экзамены по всей стране начнутся 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам дистанционно.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто готовится поступать в вузы. Аттестаты выдадут всем выпускникам.

Зачисление в вузы пройдёт в августе. У тех, у кого не получится сдать ЕГЭ в июне, будет возможность сдать его в августе на оставшиеся в вузах места и начать учёбу в сентябре. Призыв на военную службу выпускников этого года отложат.

Путин отметил, что российская система образования достойно выдержала испытания пандемией. Он подчеркнул, что особенно большая нагрузка легла на педагогов, которым пришлось осваивать дистанционные технологии.

Президент заявил, что в начале следующего учебного года нужно будет провести контроль полученных в период пандемии знаний, а при необходимости — повторить и закрепить материал. Он также дал поручение ускорить работу по развитию современной информационной структуры в образовании.

Путин подчеркнул, что все слухи про уход от традиционной системы образования и замены её на дистанционное обучение не имеют оснований.

13 мая ЕГЭ во второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов (ОГЭ) отменили, итоговые оценки выставят на основании годовых.

#новости #егэ #образование

Ольга Щербинина PLUS
+7745
но есть и хорошие новости
6
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0435\u0433\u044d"], "comments": 22, "likes": 13, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 171175, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 May 2020 14:30:37 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

theomism

27

а те, кто планируют сразу стать стартап-инвесторами, экзамены могут не сдавать

Ответить

Непривычный месяц

theomism
7

а те, кто планируют сразу стать стартап-инвесторами могут собраться на хакатон в армии.

Ответить

Кирилл Сосновский

theomism
2

Почему инвесторами? Почему именно стартапов?

Ответить

Владимир Филатов

Кирилл
1

потому что можно пуляться разными словами, не зная их значения

Ответить

Нищий шмель

theomism
1

Забыл про коучей.

Ответить

Elizaveta Smirnova

1

А что, так можно было, где был коронавирус в 2013

Ответить

Gregory

Elizaveta
6

Серьезно? Чтобы не сдать обязательные предметы ЕГЭ на минимальный балл и не получить аттестат, нужно быть совсем пнем. В чем проблема просто один раз прийти и написать, даже не готовясь, если они не нужны?

Ответить

atlant02 .

Gregory
0

Когда поделили математику на базовую и профильную, стало действительно легче. Я сдавал, когда этого не было, написал ровно на минимальный балл, в математике всегда был пнём.

Ответить

Павел Макров

Gregory
0

Более того, 2013 год это последний год когда были легендарные вбросы и слив ответов егэ в интернеты.
Если у тебя не получилось списать, то ты либо не сидел в интернете перед экзаменом либо максимально не везет тебе по жизни.

У меня в школе даже учителя самостоятельно звонили, вызывали всех в школу и сидели до ночи решали все варианты из интернета.

Ответить

ouxen

2

а остальным он и нахуй не нужон?

Ответить

Хрупкий лолипоп

ouxen
1

По хорошему, лучше бы так и всегда было. Кому ток надо, тот и сдаёт эти ЕГЭ 🤔

Ответить

Inevitable

Хрупкий
5

2 класса вообще-то для универовских и сделали. Птушники после 9 отчаливают 

Ответить

Илья Михалков

Хрупкий
2

Так и было, тем кому егэ не нужно, просто не шли в 10 класс

Ответить

Sasha Gusejnov

Илья
0

Скорее они хотели избежать ЕГЭ, а не избегать вузы. Поэтому шли не в 10 класс, а в колледж

Ответить

Окончательный кавалер

ouxen
0

Остальные пойдут в армейку родину защищать(нет).

Ответить

ouxen

Окончательный
0

а если они хотят эмигрировать в нато?

Ответить

Кирилл Сосновский

ouxen
3

Тогда расстрел

Ответить

Илья Михалков

1

Путин сказал, но никаких приказов нет, охуенно работники школ прокатились на хуях.

Ответить

Никита Андреевич

0

Учитывая то, что сейчас отменили обязательные, можно четко сдать все и поступить в русский MIT (это я про HSE)

Ответить

Император Всероссийский

Никита
1

Збс план, вот только те, кто отвалились, туда и не собирались)

Ответить

Никита Андреевич

Император
0

Согласен) но в этом году изи поступить хоть куда в любом случае.

Ответить

Misha Fironov

0

И всем тем у кого XY хромосома и планы по развитию на ближайший год

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 9263 случая заболевания Covid-19. Общее число заболевших почти достигло 300 тысяч
За сутки выздоровели 5921 человек, умерли — 115.
157
Новости
В Тульской области сделали замечание медсестре, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм
Девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться так сильно.
138
Новости
«Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в Москве магазины без касс и продавцов
За покупателями в таких магазинах следит система компьютерного зрения.
119
Популярное за три дня
Новости
HBO опубликовал трейлер документального фильма о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне
Он называется «Добро пожаловать в Чечню».
91
Интернет
«Не возвращайся никогда» или «Привет с Ростова»: история и судьба героев мемного обращения об иммиграции в США
Спустя 20 лет российские журналистки нашли адресата ролика и связали его с лидером СБПЧ, которого мем вдохновил на песню.
119
Интернет
Аршавин опубликовал фотографию с брёвнами и отметил футболистов сборной России
129
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Роман Белоус

Медика после размещения своей…

4 shizzle ma nizzle

#мнекакобычно — фотопроект в…

Дыня

#мнекакобычно — фотопроект в…

Maxim Makoldin

Госдума приняла закон о…

Хорошо, ок, понял…

#мнекакобычно — фотопроект в…

Уютный Багажник

#мнекакобычно — фотопроект в…

Тюляш Морской Котан

Госдума приняла закон о…

Павел Макров

ЕГЭ в России начнётся 29 июня…

4 shizzle ma nizzle

#мнекакобычно — фотопроект в…

Дыня

#мнекакобычно — фотопроект в…

Brown Zweig

#мнекакобычно — фотопроект в…

the art of гепард

В Петербурге через Avito…

Brown Zweig

#мнекакобычно — фотопроект в…

Дыня

#мнекакобычно — фотопроект в…