Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменён не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который «Роснефть» смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции.

Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру Росзарубежнефти, получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации.

