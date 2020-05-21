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В статье издания описана схема, как актив перешёл государственной Росзарубежнефти через рязанский ЧОП.
РБК сообщил, что получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы. Компания намерена взыскать с издания 43 миллиарда рублей за ущерб репутации.
«Роснефть» объяснила сумму иска в 43 миллиарда «худшей динамикой акций компании на ММВБ в день публикации в сравнении с отраслевым индексом нефть и газ».
В компании уверены, что первый вариант заголовка поставил под сомнение факт выхода актива из владения компании. Кроме того, он создал «дополнительные санкционные риски».
Руководитель Объединенной редакции РБК Пётр Канаев считает, что заголовок был корректным, а его изменение он объяснил желанием «отразить дополнительную информацию» о роли ЧОП в сделке.
жду когда роснефть подаст в суд на весь мир, за то что мир никак не может понять насколько гениальные топ-манагеры ей управляют, и из-за этого у них одни убытки. это будет невероятный иск на триллионы миллиардов триллионов, ух
Твое лицо, когда купил венесуэльские активы Роснефти и продал их Росзарубежнефти
Когда ждать иск Роснефти к производителям той серой курточки за то что она на Сечине хуево сидит?