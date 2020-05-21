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Новости
Алексей Боржонов
1003

«Роснефть» оценила в 43 миллиарда рублей ущерб от материала РБК о передаче венесуэльского актива Материал редакции

В статье издания описана схема, как актив перешёл государственной Росзарубежнефти через рязанский ЧОП.

11 комментариев
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РБК сообщил, что получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы. Компания намерена взыскать с издания 43 миллиарда рублей за ущерб репутации.

  • Поводом для иска стала статья РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“». В ней описано, как актив компании в Венесуэле перешёл государственной Росзарубежнефти через рязанский ЧОП;
  • В «Роснефти» посчитали, что заголовок материала «исказил суть сделки» и «ввёл в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов»;
  • Позже заголовок изменили — «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП».

«Роснефть» объяснила сумму иска в 43 миллиарда «худшей динамикой акций компании на ММВБ в день публикации в сравнении с отраслевым индексом нефть и газ».

В компании уверены, что первый вариант заголовка поставил под сомнение факт выхода актива из владения компании. Кроме того, он создал «дополнительные санкционные риски».

Руководитель Объединенной редакции РБК Пётр Канаев считает, что заголовок был корректным, а его изменение он объяснил желанием «отразить дополнительную информацию» о роли ЧОП в сделке.

Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменён не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который «Роснефть» смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции.

Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру Росзарубежнефти, получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации.

Пётр Канаев
Руководитель Объединенной редакции РБК

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11 комментариев
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LordChanka

9

жду когда роснефть подаст в суд на весь мир, за то что мир никак не может понять насколько гениальные топ-манагеры ей управляют, и из-за этого у них одни убытки. это будет невероятный иск на триллионы миллиардов триллионов, ух 

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Мальмезон I

7

Твое лицо, когда купил венесуэльские активы Роснефти и продал их Росзарубежнефти

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Евгений Клочков

2

Когда ждать иск Роснефти к производителям той серой курточки за то что она на Сечине хуево сидит?

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theomism

1

"а вот дотации из бюджета ;)" (с) диванный аналитик

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умный человек

0

Хорошо, что не ФБК

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Непривычный месяц

0

Ведомостей мало было

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Стабильный ихтиандр

0

Сказочные долбаебы.

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Kyler

0

Да, Сечин самый успешный гос менеджер и это сложно отрицать

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Vladic Samovar

0

Короче кормушка у Сечина просела, поэтому кукуха улетела. 

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Передовой франт

0

Роснефть: Вы нам нанесли ущерб. С вас 43 миллиарда рублей.
РБК (похлопав себя по карманам): Сдача с 50 миллиардов будет?
Роснефть: (отслюнявив 7 миллиардов): Держи.
РБК: Ну всё, давай, без обид.

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Негативный бас

0
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