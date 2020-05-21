Воспитание хотят сделать частью образовательных программ.

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Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В документе предлагают внести в определение воспитания детей «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа». Эта формулировка взята из поправок в Конституцию, голосование за которые перенесли из-за пандемии Covid-19. Там подчёркивается, что дети — «важнейший приоритет государственной политики России».

Воспитание хотят сделать частью образовательных программ — включить в них «рабочую программу воспитания» и «календарный план воспитательной работы». Как говорится в законопроекте, в разработке программ смогут участвовать советы учеников и родителей — их мнение обещают учесть при принятии нормативных актов школ.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта поможет «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию» учеников.

Путин и раньше заявлял, что патриотическое воспитание должно стать частью жизни общества. В марте 2019 года он говорил, что воспитывать молодых людей на основах патриотизма, любви к отечеству — «чрезвычайно важная вещь». 30 января 2020 года президент поручил разработать проект по патриотическому воспитанию детей.