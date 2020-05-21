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Воспитание хотят сделать частью образовательных программ.
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
В документе предлагают внести в определение воспитания детей «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа». Эта формулировка взята из поправок в Конституцию, голосование за которые перенесли из-за пандемии Covid-19. Там подчёркивается, что дети — «важнейший приоритет государственной политики России».
Воспитание хотят сделать частью образовательных программ — включить в них «рабочую программу воспитания» и «календарный план воспитательной работы». Как говорится в законопроекте, в разработке программ смогут участвовать советы учеников и родителей — их мнение обещают учесть при принятии нормативных актов школ.
В пояснительной записке говорится, что принятие проекта поможет «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию» учеников.
Путин и раньше заявлял, что патриотическое воспитание должно стать частью жизни общества. В марте 2019 года он говорил, что воспитывать молодых людей на основах патриотизма, любви к отечеству — «чрезвычайно важная вещь». 30 января 2020 года президент поручил разработать проект по патриотическому воспитанию детей.
Домашняя работа
Это фотожаба?
Либо ты патриот, либо оставим на второй год
Да похуй, все равно дети на Netflix вырастут
Пока инет не отрубят
Еще лапти выдадут скажи
Зачем выдавать? Если можно обязать покупать
Ты попробуй сначала у зумера смартфон отбери, он либо умрет, либо революцию совершит
Как он совершит революцию, если Навальный не сможет на нее призвать через Тик-Ток
Скорее на бесплатных стримах, нетфликс 1000 рублей в месяц стоит
та ну не, 600 с копейками
у меня подписка до сих пор есть, каждый месяц с карты сжирает, а я его блин не смотрю и всегда забываю подписку отрубить
в sd качестве
в sjw
что это?
12 баксов для лучшей картинки плюс комиссия за конвертацию, если у тебя в рублях всё
Хорошая идея: из воспитанных детей вырастут вежливые люди
Я думал, эту хуету уже на уроках православия втюхивают, а, оказывается, для нее специальный предмет нужен.
Автор учебника Путин В. В. "Русь от половцев до 75-летия Великой Победы".
Трудный Филипп
Учёба через десять лет:
— Основы уважения к героям Отечества (2 урока в день)
— Основы православной культуры (1 урок)
— ОБЖ (2 урока)
— Физкультура (1 урок)
— Основы русского языка (необязательный факультатив)
Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.
«формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа»
- У тебя есть чувства?
- У меня есть чувства
- Садись, 5!
В итоге эта хуйня в аттестат не войдёт и всем будет на нее похуй и учителям, и ученикам, и даже небо, и даже Аллах скажут похуй.
Зато плюс в рейтинг путина и повестку к поправкам.
Радуйся, что она в аттестат не пойдет. Был в нашей недавней истории опыт, когда такая дичь входила в табели и была важна. Ничего хорошо не вышло
Вспомнил, как нас принимали в пионеры
Я еще громко пёрнул, и взрослые заговорили про манеры
А вот также легко дед может объявить, к примеру, соревнования по уборке мусора среди школ?
У нас привыкли писать законы максимально расплывчато, могут не тот мусор убрать
Когда это она начала заканчиваться? Дед все 20 лет дрочил на совок и нафталин.
Я не понимаю, разве патриотизм - это не чувство? Если бы было так просто, я бы ввел урок любви ко мне.
Ну ща в законе об образовании написано, что образование - это обучение + воспитание.
Тут похоже из важного, что теперь хотят формализовать что такое воспитание, да ещё и уроки сделать.
Но по большому счету, воспитанием "занимаются" сразу несколько акторов - родители, школа, среда ( тут вот от падиков до нетфликса) и тд.
Ну и соответственно если школьное воспитание будет противоестественно и не будет соответствовать воспитанию получаемому от среды или родителей, то эти поправки будут не сильно эффективнее пердежа в воду.
P.S. не так плоха сама идея больше уделить внимания воспитанию, как то, ЧТО это будет за воспитание
Лучший способ привить отвращение к чему-либо - начать это проталкивать официозом через посредственные школьные уроки
Просто школоло будет еще сильнее все это хейтить как они хейтят литературу на уроках поехавших бабок. Вангую что такие предметы назначат либо обжшникам либо литераторшам, на которых дети болты кладут