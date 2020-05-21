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Новости
Ольга Щербинина
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Путин внёс законопроект о патриотическом воспитании детей и уважении к «героям Отечества» — это будут изучать в школе Материал редакции

Воспитание хотят сделать частью образовательных программ.

55 комментариев
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Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В документе предлагают внести в определение воспитания детей «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа». Эта формулировка взята из поправок в Конституцию, голосование за которые перенесли из-за пандемии Covid-19. Там подчёркивается, что дети — «важнейший приоритет государственной политики России».

Воспитание хотят сделать частью образовательных программ — включить в них «рабочую программу воспитания» и «календарный план воспитательной работы». Как говорится в законопроекте, в разработке программ смогут участвовать советы учеников и родителей — их мнение обещают учесть при принятии нормативных актов школ.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта поможет «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию» учеников.

Путин и раньше заявлял, что патриотическое воспитание должно стать частью жизни общества. В марте 2019 года он говорил, что воспитывать молодых людей на основах патриотизма, любви к отечеству — «чрезвычайно важная вещь». 30 января 2020 года президент поручил разработать проект по патриотическому воспитанию детей.

#новости #путин #образование #законопроекты

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55 комментариев
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Носорог Бани

13

Домашняя работа

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Насущные Проблемы

Носорог
0

Это фотожаба?

Ответить

Носорог Бани

Насущные
1

https://www.mk.ru/politics/2018/02/15/v-dagestane-obyasnili-detskuyu-akciyu-za-putina-shkolniki-sami-zakhoteli.html

Ответить

Насущные Проблемы

Носорог
0

пиздос

Ответить

Некоторые Валера

Насущные
0

Это фотожиза

Ответить

Непривычный месяц

Носорог
0

Какие счастливые лица

Ответить

Дмитрий Чернов

12

Либо ты патриот, либо оставим на второй год

Ответить

Насущные Проблемы

Дмитрий
0

Либо на учёт в полицию поставим.

Ответить

Serg Bootlegger

7

Да похуй, все равно дети на Netflix  вырастут 

Ответить

Носорог Бани

Serg
6

Пока инет не отрубят

Ответить

Serg Bootlegger

Носорог
0

Еще лапти выдадут скажи

Ответить

Носорог Бани

Serg
8

Зачем выдавать? Если можно обязать покупать

Ответить

Serg Bootlegger

Носорог
3

Ты  попробуй сначала у зумера смартфон отбери, он либо умрет, либо революцию совершит

Ответить

Носорог Бани

Serg
5

Как он совершит революцию, если Навальный не сможет на нее призвать через Тик-Ток

Ответить

Serg Bootlegger

Носорог
1
Ответить

Пожилой

Serg
2

Средний класс

Ответить

Serg Bootlegger

Пожилой
2

вот  и батарея от тесла пригодилась

Ответить

Skoi Skoi

Носорог
0

Я слышал обязать самим сшить ,и принести в школу.

Ответить

Kyler

Serg
0

Ты думаешь просто так строят автономный рунет?

Ответить

Иван Прохоров

Serg
0

Скорее на бесплатных стримах, нетфликс 1000 рублей в месяц стоит

Ответить

Искренний Филипп

Иван
0

та ну не, 600 с копейками
у меня подписка до сих пор есть, каждый месяц с карты сжирает, а я его блин не смотрю и всегда забываю подписку отрубить

Ответить

Иван Прохоров

Искренний
0

в sd качестве

Ответить

Искренний Филипп

Иван
2

в sjw

Ответить

Игорь Джеймс

Искренн…
0

Непроизвольно орнул

Ответить

Иван Прохоров

Искренн…
0

что это?

Ответить

Искренний Филипп

Иван
0

http://lurkmore.to/SJW

Ответить

Богдан

Искренний
0

там еще карту вроде отвязать нельзя ыыы

Ответить

Искренний Филипп

Богдан
0

серьёзно? жопа какая

Ответить

Богдан

Искренн…
0
Ответить

Иван Прохоров

Искренний
0

12 баксов для лучшей картинки плюс комиссия за конвертацию, если у тебя в рублях всё

Ответить

Хрупкий хичхакер

4

Больше, больше, БОЛЬШЕ!!! обтекаемых формулировок в массы, чтобы все перегрызлись на почве религии, норм, законов, чувств, патриотизма!

Ответить

Дмитрий Прокофьев

2

Хорошая идея: из воспитанных детей вырастут вежливые люди

Ответить

Пожилой Мартингал

Дмитрий
2

У тебя чекатило на аве?

Ответить

Евгений Долгий

2

Я думал, эту хуету уже на уроках православия втюхивают, а, оказывается, для нее специальный предмет нужен. 

Автор учебника Путин В. В. "Русь от половцев до 75-летия Великой Победы".

Ответить

Трудный Филипп

Евгений
1

Учёба через десять лет:
— Основы уважения к героям Отечества (2 урока в день)
— Основы православной культуры (1 урок)
— ОБЖ (2 урока)
— Физкультура (1 урок)
— Основы русского языка (необязательный факультатив)

Ответить

Евгений Долгий

Трудный
0

Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

Ответить

LordChanka

2

«формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа»

- У тебя есть чувства? 
- У меня есть чувства
- Садись, 5! 

Ответить

Некоторые Валера

LordChanka
0

- Связаны.
- Связаны 

Ответить

Павел Макров

1

В итоге эта хуйня в аттестат не войдёт и всем будет на нее похуй и учителям, и ученикам, и даже небо, и даже Аллах скажут похуй.

Зато плюс в рейтинг путина и повестку к поправкам.

Ответить

Андрей Гришин

Павел
2

Радуйся, что она в аттестат не пойдет. Был в нашей недавней истории опыт, когда такая дичь входила в табели и была важна. Ничего хорошо не вышло

Ответить

Отрицательный диод

1

Либеральной молодёжи развелось, ишь! Надеть ватники! Научим вас родину любить!

Ответить

Шило

1

Вспомнил, как нас принимали в пионеры
Я еще громко пёрнул, и взрослые заговорили про манеры

Ответить

Иван Прохоров

0

20-летний баян, надоело

Ответить

Михаил Чуриков

0

А вот также легко дед может объявить, к примеру, соревнования по уборке мусора среди школ?

Ответить

Дмитрий Городских

Михаил
0

У нас привыкли писать законы максимально расплывчато, могут не тот мусор убрать

Ответить

Фирменный цветок

0

человеку труда и старшему поколению

Только-только эта хуйня начала заканчиваться и снова здравствуйте.

Ответить

Просто Тимуррр

Фирменный
0

Когда это она начала заканчиваться? Дед все 20 лет дрочил на совок и нафталин.

Ответить

Неплохой пистолет

Фирменный
0

Да она особо и не заканчивалась. 

Ответить

atlant02 .

0

Я не понимаю, разве патриотизм - это не чувство? Если бы было так просто, я бы ввел урок любви ко мне.

Ответить

Мальмезон I

0

Ну ща в законе об образовании написано, что образование - это обучение + воспитание.
Тут похоже из важного, что теперь хотят формализовать что такое воспитание, да ещё и уроки сделать.
Но по большому счету, воспитанием "занимаются" сразу несколько акторов - родители, школа, среда ( тут вот от падиков до нетфликса) и тд.
Ну и соответственно если школьное воспитание будет противоестественно и не будет соответствовать воспитанию получаемому от среды или родителей, то эти поправки будут не сильно эффективнее пердежа в воду.

P.S. не так плоха сама идея больше уделить внимания воспитанию, как то, ЧТО это будет за воспитание

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Стабильный ихтиандр

0

Люби Родину, мать твою!
Люби Родину — мать твою!

Ответить

Насущные Проблемы

0

"Люби россию, пидор!" — издание для начальных классов.

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Человекоподобный кот

0
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Евгений Клочков

0

Лучший способ привить отвращение к чему-либо - начать это проталкивать официозом через посредственные школьные уроки

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A big purple banana 🍆

0

Просто школоло будет еще сильнее все это хейтить как они хейтят литературу на уроках поехавших бабок. Вангую что такие предметы назначат либо обжшникам либо литераторшам, на которых дети болты кладут

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