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Артём Мазанов
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Собянин смягчил режим ограничений в Москве, СМИ сообщили о возможном коронавирусе у Кадырова. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 21 мая.

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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 849 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 317 тысяч человек. За весь ериод от Covid-19 умерли 3 099 россиян, 92,6 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более пяти миллионов человек.

В России:

Владимир Путин провёл совещание о ситуации в системе образования во время пандемии:

  • ЕГЭ начнется 29 июня — его будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в 2020 году. У тех, у кого не получится сдать экзамен в июне, будет возможность сдать его в августе;

  • Аттестаты выдадут всем выпускникам. Тех, кто не сдаёт ЕГЭ, аттестуют по текущим оценкам;
  • Военный призыв для поступающих в 2020 году отложили;
  • В вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение;

  • Пункты ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, школьники будут сидеть с дистанцией не менее 1,5 метров;

  • Путин поручил разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах, призвал снизить с 8% до 3% ставку по образовательным кредитам, попросил помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой обучения, а также потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах из-за ситуации с пандемией.
Совещание по текущей ситуации в системе…
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о ситуации в системе образования в…
kremlin.ru

Другие новости:

  • Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве: к работе вернутся МФЦ и каршеринг;
  • Baza, «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что Рамзана Кадырова госпитализировали с подозрением на коронавирус;

  • Глава Минздрава заявил, что антикоронавирусная вакцина «для широкого применения» появится в конце июля;

  • Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации летнего отдыха детей в лагерях: на первом этапе они смогут отдыхать там без масок, но в пределах своего региона;
  • Дмитрий Медведев рассказал, что из-за коронавируса «мир изменился радикально и, скорее всего, навсегда»;

  • Минкультуры сообщило, что театры начнут возвращаться к работе к сентябрю;

  • Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. В противном случае цены на билеты могут вырасти, а число рейсов упасть;
  • В Совфеде предложили определить в законе понятие самоизоляции;

  • В Краснодарском крае карантин продлили до 6 июня, но с 23 мая в регионе откроют, в том числе парикмахерские, автосалоны и магазины стройматериалов;

  • С 27 мая в Сахалинскую область не будут пускать приезжих без отрицательного теста на Covid-19;
  • В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама;
  • В Псковской области 21 мая возобновились богослужения с участием прихожан;
  • Глава района в Адыгее ушёл в отставку после массового заражения жителей Covid-19 на похоронах;
  • Правительство Московской области запустило онлайн-калькулятор для расчета выплат медикам;
  • Фигуристка Татьяна Навка переболела коронавирусом, её муж, пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, «идёт на поправку, но пока остается в больнице»;
  • Facebook запустил в России раздел для помощи пострадавшим от коронавируса;
  • Российская команда IBM выпустила виртуального помощника на базе облачного решения Watson Assistant, чтобы помочь государственным, медицинским и образовательным учреждениям получать актуальную информацию о коронавирусе. Об этом TJ рассказали в компании.

В мире:

  • Правительство Японии назвало неизбежной вторую волну коронавируса в стране, страна к ней подготовится;
  • Премьер-министр Италии заявил, что «ещё не время для вечеринок и ночной жизни»;
  • «Яндекс» стал анализировать активность на улицах в разных странах. График показывает выход городов из карантина;
  • Австрия с 15 июня откроет границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. В правительстве уточнили, что вопрос открытия границ рассматривается только с теми странами, где безопасная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу;

  • Испания рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов: попасть в страну смогут туристы из государств с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией;

  • В Израиле с 27 мая откроются рестораны, кафе, бары, пабы и ночные клубы;
  • В Грузии 22 мая снимут режим чрезвычайного положения и комендантский час.

И бонус:

#covid19 #covidtoday #дайджест

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11 комментариев
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Насущные Проблемы

1

У меня шишка дымит на жопы корги, я нормален?

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Ivan Hohanov

Насущные
8

да

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Насущные Проблемы

Ivan
0

спасибо

Ответить

Артём Илющенко

Насущные
0

Безусловно

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Andrey Alyushin

Насущные
0

Но это жопа кролика

Ответить

ouxen

1

Дмитрий Медведев рассказал

сказку

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Владимир Филатов

ouxen
0

как дед

Ответить

ouxen

0

?!

Ответить

ouxen

0

Военный призыв для поступающих в 2020 году отложили;

а давно абитуру призывают?

Ответить

ouxen

0

Правительство Японии назвало неизбежной вторую волну коронавируса в стране, страна к ней подготовится;

лахи, не то что мы, проскочили плато

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Владимир Филатов

ouxen
0

Но правительство не назвало страну. 😉

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