Собянин смягчил режим ограничений в Москве, СМИ сообщили о возможном коронавирусе у Кадырова. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 21 мая.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 849 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 317 тысяч человек. За весь ериод от Covid-19 умерли 3 099 россиян, 92,6 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более пяти миллионов человек.
В России:
Владимир Путин провёл совещание о ситуации в системе образования во время пандемии:
ЕГЭ начнется 29 июня — его будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в 2020 году. У тех, у кого не получится сдать экзамен в июне, будет возможность сдать его в августе;
Аттестаты выдадут всем выпускникам. Тех, кто не сдаёт ЕГЭ, аттестуют по текущим оценкам;
Военный призыв для поступающих в 2020 году отложили;
В вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение;
Пункты ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, школьники будут сидеть с дистанцией не менее 1,5 метров;
Путин поручил разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах, призвал снизить с 8% до 3% ставку по образовательным кредитам, попросил помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой обучения, а также потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах из-за ситуации с пандемией.
Другие новости:
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве: к работе вернутся МФЦ и каршеринг;
Baza, «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что Рамзана Кадырова госпитализировали с подозрением на коронавирус;
Глава Минздрава заявил, что антикоронавирусная вакцина «для широкого применения» появится в конце июля;
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации летнего отдыха детей в лагерях: на первом этапе они смогут отдыхать там без масок, но в пределах своего региона;
Дмитрий Медведев рассказал, что из-за коронавируса «мир изменился радикально и, скорее всего, навсегда»;
Минкультуры сообщило, что театры начнут возвращаться к работе к сентябрю;
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. В противном случае цены на билеты могут вырасти, а число рейсов упасть;
В Совфеде предложили определить в законе понятие самоизоляции;
В Краснодарском крае карантин продлили до 6 июня, но с 23 мая в регионе откроют, в том числе парикмахерские, автосалоны и магазины стройматериалов;
С 27 мая в Сахалинскую область не будут пускать приезжих без отрицательного теста на Covid-19;
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама;
В Псковской области 21 мая возобновились богослужения с участием прихожан;
Глава района в Адыгее ушёл в отставку после массового заражения жителей Covid-19 на похоронах;
Правительство Московской области запустило онлайн-калькулятор для расчета выплат медикам;
Фигуристка Татьяна Навка переболела коронавирусом, её муж, пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, «идёт на поправку, но пока остается в больнице»;
Facebook запустил в России раздел для помощи пострадавшим от коронавируса;
Российская команда IBM выпустила виртуального помощника на базе облачного решения Watson Assistant, чтобы помочь государственным, медицинским и образовательным учреждениям получать актуальную информацию о коронавирусе. Об этом TJ рассказали в компании.
В мире:
Правительство Японии назвало неизбежной вторую волну коронавируса в стране, страна к ней подготовится;
Премьер-министр Италии заявил, что «ещё не время для вечеринок и ночной жизни»;
«Яндекс» стал анализировать активность на улицах в разных странах. График показывает выход городов из карантина;
Австрия с 15 июня откроет границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. В правительстве уточнили, что вопрос открытия границ рассматривается только с теми странами, где безопасная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу;
Испания рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов: попасть в страну смогут туристы из государств с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией;
В Израиле с 27 мая откроются рестораны, кафе, бары, пабы и ночные клубы;
В Грузии 22 мая снимут режим чрезвычайного положения и комендантский час.