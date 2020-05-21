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Артём Мазанов
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Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве: к работе вернутся МФЦ и каршеринг Материал редакции

С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска — их уже могут оформить жители других регионов.

41 комментарий
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В Москве начинается первый этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что Москве «удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии» — ограничения нарушили «нормальную жизнь» миллионов людей, но не были напрасными.

Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин также уточнил, что носить маски и перчатки нужно не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.

  • С 25 мая в Москве откроют 88 центров государственных услуг «Мои документы». Посещать их можно будет только по предварительной записи;
  • С 25 мая возобновит работу каршеринг, арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней;
  • С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска, их уже могут оформить жители других регионов.

#новости #карантинвроссии #собянин

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41 комментарий
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Eugen T

14

К 24 июня вируса в россии не останется. Только незначительные внебольничные пневмонии

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Юридический чувак

Eugen
3

с 25 июня России не останется. Останется великая сверхдержава РОССИЯ поднявшаяся с колен под бесконечным вселенским правлением метацаря лидера отца нации священного человека

Ответить

Уютный Багажник

Юридический
9
Ответить

Тюляш Морской Котан

Уютный
3

Охуевший флаг, почти как печенье!

Ответить

Юридический чувак

Уютный
1

Великая 2D Россия будущего

Ответить

Евгений Долгий

Юридический
0

Чтящая паматьъ предковъ и окрошку на кефире

Ответить

Здравый Илья

Eugen
–1

Как так, ведь пневмонией раньше не болели! ! !

Ответить

Уютный Багажник

Здравый
1

Сук, какой же ты всё-таки недоразвитый) 

Ответить

Острый Кирилл

7

Главное смягчение будет, когда разрешат не покупать маски с перчатками с наценкой в 1000%. При чём ладно, черт с этими масками, но перчатки это просто клоунада. 

Ответить

Кирилл Сосновский

1

Какой нахер каршеринг)))

Ответить

Дыня

Кирилл
6

локомотив экономики и ввп 

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
4

спартак экономики

Ответить

Пожилой Мартингал

Taktischer
3
Ответить

Дыня

Taktischer
0
Ответить

Nikita Sigachev

2

Перед тем как сдавать машину, не забудьте пару раз чихнуть на руль и вентиляцию.

Ответить

Илья Иванов

Nikita
1

Ахахахах

Ответить

rossoshmap

Илья
3

пчхи

Ответить

Илья Иванов

rossoshmap
0

Будь здоров! Не болей

Ответить

Taktischer Corgi

Илья
1

а в ответ тишина

Ответить

thetrickster

Nikita
0

Лучше чем такси если куда-то надо и заразиться меньше шансов. Сел в маске, после выхода руки попрыскал антисептиком, всё норм.

Ответить

Иван Петров

thetrickster
0

Ага, бля. Куда-то на пять надо пренепременно.

Ответить

Верный нос

–3

ТЖ:

Ответить

Стабильный ихтиандр

Верный
6
Ответить

Уютный Багажник

Стабильный
0

Зачем он красит губы? Или это кровь?

Ответить

alex twit

Уютный
0

джокера хотел играть, не взяли

Ответить

Хрупкий лолипоп

Верный
0

Почему?

Ответить

Уютный Багажник

Хрупкий
5

На лего наступил наверное

Ответить

Верный нос

Хрупкий
0

Потому что именно так на ТЖ большинство реагирует на ослабление карантинных мер

Ответить

Максим Мухин

1

Какой смысл аренда машины не менее чем на пять дней? Лучше бы и не разрешали вовсе 

Ответить

Апгрейд Заголовка

1

Собянин объявил, что раз Кадыров теперь в Москве, то можно снимать ограничения

Ответить

Doktor Streyndzhlav

1

Про каршеринг бомба просто.
Про два пропуска из Подмосковья в Москву тоже.
А в чем послабления в итоге?

Ответить

ave ego

Doktor
0

насчет каршеринга: вы cможете арендовать машину минимум на 5 дней, но пропуск выписать только на 2 дня в неделю....

Ответить

Seat ivanov

1

А причем здесь  МФЦ там же  одна ручка на всех и очереди с чихающими бабками без всякой дистанции ,  если туда  ещё отдадут оформление документов на выплаты это будет просто толпа . Но не дистанционная ,где каждый по отдельности , а реальная

Ответить

ave ego

1

С 25 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели).

настилы, карл, настилы!

Ответить

alex twit

ave
0

Тссс! Сейчас Собякин увидит фотку и рельсы плиткой заложит!

Ответить

Rayslava

0

А пропуска не отменяют, а расширяют. Ну точно оставят навсегда. Или хотя бы до голосования за конституцию, чтобы народ по пропускам ходил голосовать, а не митинги собирал.

Ответить

Тюляш Морской Котан

Rayslava
0

Пропуска усилят, инфа 146%
Человек получивший властб на время, добровольно отдаёт её лишь после своей смерти.

Ответить

Юридический чувак

Rayslava
0

Пропуска это вообще пиздец. Ебашьте на работу и пашите, но у вас только 2 выхода из дома на неделе в иных целях. Хотите доехать до дачи? Конечно, сгоняйте. Но всю неделю будете сосать хуй. 

Ответить

Вася Кулюкин

0

Вечер в хату

Ответить

Апгрейд Заголовка

0

Собянин объявил о начале второй волны коронавируса в Москве

Ответить

Иван Петров

0

Собянин мудак.

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