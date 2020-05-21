С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска — их уже могут оформить жители других регионов.

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В Москве начинается первый этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что Москве «удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии» — ограничения нарушили «нормальную жизнь» миллионов людей, но не были напрасными.

Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Сергей Собянин мэр Москвы

Собянин также уточнил, что носить маски и перчатки нужно не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.