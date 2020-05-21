Прямой эфир
С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска — их уже могут оформить жители других регионов.
В Москве начинается первый этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.
Собянин сообщил, что Москве «удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии» — ограничения нарушили «нормальную жизнь» миллионов людей, но не были напрасными.
Собянин также уточнил, что носить маски и перчатки нужно не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.
К 24 июня вируса в россии не останется. Только незначительные внебольничные пневмонии
Юридический чувак
с 25 июня России не останется. Останется великая сверхдержава РОССИЯ поднявшаяся с колен под бесконечным вселенским правлением метацаря лидера отца нации священного человека
Здравый Илья
Как так, ведь пневмонией раньше не болели! ! !
Какой нахер каршеринг)))
спартак экономики
Перед тем как сдавать машину, не забудьте пару раз чихнуть на руль и вентиляцию.
Ахахахах
пчхи
Будь здоров! Не болей
Лучше чем такси если куда-то надо и заразиться меньше шансов. Сел в маске, после выхода руки попрыскал антисептиком, всё норм.
Стабильный ихтиандр
Зачем он красит губы? Или это кровь?
Хрупкий лолипоп
Почему?
Верный нос
Потому что именно так на ТЖ большинство реагирует на ослабление карантинных мер
Какой смысл аренда машины не менее чем на пять дней? Лучше бы и не разрешали вовсе
Собянин объявил, что раз Кадыров теперь в Москве, то можно снимать ограничения
Про каршеринг бомба просто.
Про два пропуска из Подмосковья в Москву тоже.
А в чем послабления в итоге?
А причем здесь МФЦ там же одна ручка на всех и очереди с чихающими бабками без всякой дистанции , если туда ещё отдадут оформление документов на выплаты это будет просто толпа . Но не дистанционная ,где каждый по отдельности , а реальная
С 25 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели).
настилы, карл, настилы!
А пропуска не отменяют, а расширяют. Ну точно оставят навсегда. Или хотя бы до голосования за конституцию, чтобы народ по пропускам ходил голосовать, а не митинги собирал.
Пропуска усилят, инфа 146%
Человек получивший властб на время, добровольно отдаёт её лишь после своей смерти.
Юридический чувак
Пропуска это вообще пиздец. Ебашьте на работу и пашите, но у вас только 2 выхода из дома на неделе в иных целях. Хотите доехать до дачи? Конечно, сгоняйте. Но всю неделю будете сосать хуй.