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Президент США пообещал не возвращаться к соглашению, пока Россия не начнёт его соблюдать.
Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН), которое позволяет 35 странам проводить наблюдательные полёты над территорией государств-участников. Об этом пишут The New York Times, Reuters и AFP.
Президент США после объявления отметил, что сохраняет хорошие отношения с Россией. При этом Трамп снова напомнил о позиции Белого дома, согласно которой РФ нарушает правила договора.
По данным NYT, Белый дом намерен официально уведомить Россию о выходе из договора 22 мая, в пятницу. Всех остальных партнёров США уже оповестил.
Сенаторы неоднократно просили Трампа не выходить из договора, поскольку он расценивается как способ дипломатического давления на Россию. Белый дом видит несколько основных нарушений в действиях Кремля:
Договор по открытому небу — это не первое международное соглашение, из которого выходят США при Трампе. Например, Штаты уже покинули договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Парижское соглашение по климату.
Незнакомый Макс
эрон
В США считают, что для осмотра района требуется пролететь не менее 1,2 тысяч километров
Для осмотра России достаточно 100 километров. Уж простите, но осматривать здесь нечего.
небо открытое, но бункер закрыт
пыня томится, 2й месяц сидит
Препятствование при полёте США и Канады в районе военных учений в Центральной России в сентябре 2019 года.
Я сомневаюсь что в договоре не прописан механизм временного ограничения полетов над ограниченной областью для безопасности пролетающих.
Ну теперь точно не агент Путина. как тебе такое, Джо Байден?
это много ходов очка. ща на второй срок мы(русские хакеры) выберем Трампа президентом, и тогда агент Дональд начнёт активную деятельность.
И ему ещё в дебатах учавствовать надо, а не о подъездах российских думать
Ещё и лампочки пиздит это юрист, чтоб не быть замеченным за своим грязным делом
Есть эта фотка в сохраненках вк
Видимо чтобы доказать собственным гражданам, что вот точно-точно он не агент Кремля Трамп опять "напрыгнул" на Россию
так сейчас же спутники уже нормально фоткают, зачем эти наблюдательные полеты?
Иные методы получения данных.
Какой-то месяц выхода из международных организаций и соглашений
Старье потому что, и не актуализируют. А не актуализируют, потому что много срутся между собо, в первую очередь Омерига.