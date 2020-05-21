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Новости
Сергей Звезда
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Трамп объявил о выходе из договора по открытому небу. США несколько лет обвиняют Россию в нарушениях Материал редакции

Президент США пообещал не возвращаться к соглашению, пока Россия не начнёт его соблюдать.

38 комментариев
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Фото ОБСЕ

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН), которое позволяет 35 странам проводить наблюдательные полёты над территорией государств-участников. Об этом пишут The New York Times, Reuters и AFP.

Президент США после объявления отметил, что сохраняет хорошие отношения с Россией. При этом Трамп снова напомнил о позиции Белого дома, согласно которой РФ нарушает правила договора.

Мы выходим из договора до тех пор, пока Россия не начнёт его придерживаться. Но есть хороший шанс, что мы сможем достичь нового соглашения или вместе сделать что-то, чтобы вернуться к нему.

Дональд Трамп

По данным NYT, Белый дом намерен официально уведомить Россию о выходе из договора 22 мая, в пятницу. Всех остальных партнёров США уже оповестил.

Сенаторы неоднократно просили Трампа не выходить из договора, поскольку он расценивается как способ дипломатического давления на Россию. Белый дом видит несколько основных нарушений в действиях Кремля:

  • Ограничения над Калининградской областью. Договор разрешает полёты до 5,5 тысяч километров, тогда как Россия ввела лимит в регионе на 500 километров. РФ утверждает, что интенсивные полёты над областью мешают работе гражданской авиации. В США считают, что для осмотра района требуется пролететь не менее 1,2 тысяч километров;
  • Отказ России проводить наблюдательные полёты в 10-километровой зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией. США и многие другие государства считают эти территории грузинскими регионами, тогда как Россия — независимыми государствами. В договоре указано, что маршрут не может пролетать ближе указанного расстояния от границы страны, которая не участвует в соглашении;
  • Неправомерное использование Россией ссылки на пункт о форс-мажорной ситуации для поправок в согласованный план полёта в связи с перемещением первых лиц государства. МИД называет это обвинение «самым нелепым», поскольку, по данным ведомства, такое случалось один раз;
  • Препятствование при наблюдательном полёте США и Канады в сентябре 2019 года. Тогда в Центральной России проходили военные учения.

Договор по открытому небу — это не первое международное соглашение, из которого выходят США при Трампе. Например, Штаты уже покинули договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Парижское соглашение по климату.

Что подразумевает Договор по открытому небу

  • Россия ратифицировала договор в мае 2001 года, хотя подписала его вместе со всеми ещё в марте 1992 года. Всего в ДОН участвуют 35 государств — большинство европейских (от Франции и Германии до Белоруссии и Украины), Канада и США;
  • Страны-участницы соглашаются с режимом «невооружённых наблюдательных полётов» над территориями государств, которые подписали договор. Полный текст на русском языке можно прочитать на сайте ОБСЕ;
  • Таким договором страны хотят добиться «большей открытости» в отношении военной деятельности и безопасности «через меры укрепления доверия». Все страны согласились, что режим открытого неба не будет наносить ущерб никому из них;
  • На количество наблюдательных полётов вводится квота. Например, каждое государство может летать над территорией другого максимум столько раз, сколько вторая страна может летать над первой. Запрос можно подать в короткий срок;
  • Во время наблюдения каждое государство может использовать ограниченные варианты аппаратуры: оптические фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени, инфракрасные устройства линейного сканирования и радиолокационные станции бокового обзора. К каждому из устройств есть требования, в том числе к их покупке;
  • Каждая страна обычно использует специально оборудованные самолёты. Например, Россия — Ан-30, Ту-154М-Лк-1, а США — Boeing OC-135B Open Skies. На самолётах нет вооружений. На борту обязательно должен быть представитель государства, над которым летает самолёт. Есть ограниченное число аэродромов, с которых можно взлетать: в России они находятся в Воркуте, Кубинке (Московская область), Магадане и Улан-Удэ;
  • Только с 2002 по 2016 год США провела в три раза больше наблюдательных полётов (196) над Россией, чем Россия — над США (71). Пример: в 2018 году российские военные задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе. После этого США провели наблюдательный полёт над востоком Украины.

#трамп #сша #армия #новости

Спасибо за наводку Антон Пострунин
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Искренний Филипп

17

дон

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Ярослав Лазор

Искренний
5
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Vladislav Donets

Ярослав
0

Кардамон.

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Незнакомый Макс

Искренний
0
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Искренний Филипп

Незнакомый
3
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Изящный пёс_анон

Искренний
1

Дональд

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Сергей Звезда

Искренний
0

эрон

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Искренний Филипп

Сергей
0

дон

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Пожилой Мартингал

Искренний
0
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bor_vn

2

В США считают, что для осмотра района требуется пролететь не менее 1,2 тысяч километров

Для осмотра России достаточно 100 километров. Уж простите, но осматривать здесь нечего. 

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alex twit

1

небо открытое, но бункер закрыт
пыня томится, 2й месяц сидит

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ouxen

alex
3

томишься ты под гнётом помощи, а он живёт припеваюче и каждый день сдаёт тест на анализ

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Kir Kirsky

1

Препятствование при полёте США и Канады в районе военных учений в Центральной России в сентябре 2019 года.

Я сомневаюсь что в договоре не прописан механизм временного ограничения полетов над ограниченной областью для безопасности пролетающих. 

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ouxen

Kir
0

тогда это как выездные проверки СЭС с уведомлением

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Michael Smith

ouxen
1

СЭС в районе учений ракетой не собьют )

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ouxen

Michael
0

на каждый СЭС есть ЗЭС

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Comrade EightEightSeven

1

Часики тикают... 

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Serg Bootlegger

0

Ну теперь точно не агент Путина. как тебе такое, Джо Байден?

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С Осмыслом

Serg
1

это много ходов очка. ща на второй срок мы(русские хакеры) выберем Трампа президентом, и тогда агент Дональд начнёт активную деятельность.

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ouxen

С
0

нет Трампуля блюдит интересы своего народа-избранника в отличии от сказочного

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Serg Bootlegger

ouxen
1

И ему ещё в дебатах учавствовать надо, а не о подъездах российских думать

Ответить

ouxen

Serg
1

потому что это дело делегировано юристу

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Serg Bootlegger

ouxen
1

Ещё и лампочки пиздит это юрист, чтоб не быть замеченным за своим грязным делом

Ответить

ouxen

Serg
1
Ответить

Serg Bootlegger

ouxen
1

Есть эта фотка в сохраненках вк

Ответить

ouxen

Serg
0

мою сохранил?

Ответить

Serg Bootlegger

ouxen
0

Давно, со времён живой группы меддисона

Ответить

Alexander Kopeikin

Serg
0

Видимо чтобы доказать собственным гражданам, что вот точно-точно он не агент Кремля Трамп опять "напрыгнул" на Россию

Ответить

Антон Пострунин

0

Просто интересно, как нынче на тж работает "спасибо за наводку"?

США заявили о выходе из договора об открытом…
Оно позволяет странам-участницам совершать облеты территории друг друга. #ненанимался
tjournal.ru
Ответить

Сергей Звезда

Антон
0

Спасибо, поставили!

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Кавказский Гоша

Антон
–1

Всем похуй на подсайт ссылки))))) Так и работают

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Ivan Serov

0
Ответить

Илья Политов

0

так сейчас же спутники уже нормально фоткают, зачем эти наблюдательные полеты?

Ответить

Vladislav Donets

Илья
0

Иные методы получения данных.

Ответить

Кирилл Вселенский

Vladislav
0

Какие?

Ответить

Алексей Любимцев

0

Какой-то месяц выхода из международных организаций и соглашений

Ответить

Vladimir Vorobyev

Алексей
0

Старье потому что, и не актуализируют. А не актуализируют, потому что много срутся между собо, в первую очередь Омерига.

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Негативный бас

0

Пыню глушат по всем направлениям, я начинаю понимать, почему он так ссытся шамана. Скоро потребует сожжения всех колдунов и гадалок.

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