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Ольга Щербинина
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Семья саудовского журналиста Хашкаджи простила его убийц Материал редакции

Колумниста The Washington Post убили осенью 2018 года.

4 комментария
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Сыновья журналиста The Washington Post в Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи, которого убили осенью 2018 года в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении. Об этом в Твиттере от имени семьи написал сын погибшего Салах.

«Мы, сыновья мученика Джамаля Хашкаджи, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца — пусть он упокоится с миром», — говорится в заявлении семьи Хашкаджи. Там также отмечается, что она делает это «в добродетельную ночь священного месяца Рамадан».

О пропаже колумниста The Washington Post стало известно в начале октября 2018 года. Он исчез после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Турции. Саудовские власти признали его смерть только 20 октября. Хашкаджи был известен критикой власти принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. В ноябре 2018 года The Washington Post заявил, что ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству Хашкаджи. Тот отрицал это.

В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашкаджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.

В декабре 2019 года власти Саудовской Аравии за убийство журналиста приговорили к смертной казни пятерых человек. Ещё троим назначили 24 года заключения.

#новости #медиа

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4 комментария
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Новенький якорь

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Иван Семёныч

4

и извинилась

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Стабильный Мика

0

В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашкаджи «Человеком года

В 2020 опять медика выберут?

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Coronadoden

0

По-моему куда нормальнее не прощать и не мстить, чем заявлять о прощении, подразумевая, что мести не планируется

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