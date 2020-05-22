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Новости
Ольга Щербинина
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Семья саудовского журналиста Хашукджи простила его убийц Материал редакции

Колумниста The Washington Post убили осенью 2018 года.

15 комментариев
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Сыновья журналиста The Washington Post в Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи, которого убили осенью 2018 года в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении. Об этом в Твиттере от имени семьи написал сын погибшего Салах.

«Мы, сыновья мученика Джамаля Хашукджи, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца — пусть он упокоится с миром», — говорится в заявлении семьи Хашукджи. Там также отмечается, что она делает это «в добродетельную ночь священного месяца Рамадан».

О пропаже колумниста The Washington Post стало известно в начале октября 2018 года. Он исчез после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Турции. Саудовские власти признали его смерть только 20 октября. Хашукджи был известен критикой власти принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. В ноябре 2018 года The Washington Post заявил, что ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству Хашукджи. Тот отрицал это.

В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашукджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.

В декабре 2019 года власти Саудовской Аравии за убийство журналиста приговорили к смертной казни пятерых человек. Ещё троим назначили 24 года заключения.

#новости #медиа #хашукджи

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15 комментариев
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Новенький якорь

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Иван Семёныч

8

и извинилась

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Илья

3

Там саудиты покупают английский клуб Ньюкасл. Им обеляться надо, чтобы лига дала добро на покупку — вот и заплатили (пригрозили) семье, поскольку невеста Хашкаджи их не прощает и просит запретить сделку.

Невеста убитого журналиста Хашогги попросила о…
Хатидже Дженгиз, жена журналиста Джамала Хашогги, убитого в 2018 году, продолжает попытки…
www.sports.ru
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Распространенный колос

Илья
0

Всё так.

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Jesus Surfer

2

Терпилы)

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Джордж Харви

Jesus
0

А ты бы как Джон Уик, снарядился бы и пошёл убивать семью принца?

Ответить

Jesus Surfer

Джордж
0

Я бы не пиздил что простил кого то там

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LC

Jesus
1

Тут, возможно, больше религиозные причины - обязаны соблюсти некие догмы (хотя, конечно, как и в любой религии, можно найти и прямо противоположные догмы). Ну и, разумеется, хотят более спокойной жизни для себя.

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Стабильный Мика

2

В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашкаджи «Человеком года

В 2020 опять медика выберут?

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Coronadoden

0

По-моему куда нормальнее не прощать и не мстить, чем заявлять о прощении, подразумевая, что мести не планируется

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Подозрительный цветок

Coronadoden
1

Да, но тогда убить могут уже тебя - хуй знает что ты там замышляешь в своём углу, не извинившись.

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alex twit

0

То есть помидорами таки отделаются?

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Vldmr

0

Представьте такую ситуацию в Рашке. Сколько бы говна полилось от мирового сообщества

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ouxen

0

За сколько?

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Двойной Артем

0

Ок, ну а труп-то в итоге нашли или нет?

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