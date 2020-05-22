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Колумниста The Washington Post убили осенью 2018 года.
Сыновья журналиста The Washington Post в Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи, которого убили осенью 2018 года в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении. Об этом в Твиттере от имени семьи написал сын погибшего Салах.
«Мы, сыновья мученика Джамаля Хашукджи, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца — пусть он упокоится с миром», — говорится в заявлении семьи Хашукджи. Там также отмечается, что она делает это «в добродетельную ночь священного месяца Рамадан».
О пропаже колумниста The Washington Post стало известно в начале октября 2018 года. Он исчез после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Турции. Саудовские власти признали его смерть только 20 октября. Хашукджи был известен критикой власти принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. В ноябре 2018 года The Washington Post заявил, что ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству Хашукджи. Тот отрицал это.
В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашукджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.
В декабре 2019 года власти Саудовской Аравии за убийство журналиста приговорили к смертной казни пятерых человек. Ещё троим назначили 24 года заключения.
Там саудиты покупают английский клуб Ньюкасл. Им обеляться надо, чтобы лига дала добро на покупку — вот и заплатили (пригрозили) семье, поскольку невеста Хашкаджи их не прощает и просит запретить сделку.
Терпилы)
А ты бы как Джон Уик, снарядился бы и пошёл убивать семью принца?
Я бы не пиздил что простил кого то там
По-моему куда нормальнее не прощать и не мстить, чем заявлять о прощении, подразумевая, что мести не планируется
Подозрительный цветок
Да, но тогда убить могут уже тебя - хуй знает что ты там замышляешь в своём углу, не извинившись.
Представьте такую ситуацию в Рашке. Сколько бы говна полилось от мирового сообщества